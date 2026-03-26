Señalan a ambientalistas
Sobre los pronunciamientos realizados por organizaciones y asociaciones ambientalistas, quienes han señalado a través de imágenes satelitales manchas considerables de hidrocarburos sobre aguas del Golfo de México, Alicia Barcena, titular de la Semarnat, aseguró que se trata de imágenes falsas, y añadió que la magnitud de los residuos que se han detectado no son tan grandes como lo han señalado en los últimos días.
“En este punto quiero ser muy enfática, porque la imagen que se difundió pública y ampliamente por una organización de la sociedad civil es claramente falsa, al ser una representación gráfica superpuesta sobre un mapa base que no corresponde a imágenes satelitales reales, eso me parece muy importante informarles”, dijo.
Expansión publicó el pasado lunes 23 de marzo que las comunidades afectadas han denunciado que pese a las labores de limpieza por parte de autoridades y pobladores el hidrocarburo sigue llegando a las playas y afectando sus actividades económicas.
“Hoy hacen limpieza y mañana nuevamente ya está el hidrocarburo en la arena, sigue recalando eso. Además, gran parte del enfoque se le ha puesto al mar, en la orilla de playa, y no en zonas internas, pero el agua está contaminada y en la laguna no se ha dado la atención, por eso los laguneros se están organizando de manera autónoma para limpiar ese hidrocarburo y también en el manglar”, explicó Maribel Cervantes, integrante del Proceso de Articulación de la Sierra Santa Marta e integrante de la comunidad de Soteapan, Veracruz a este medio.
¿Vacaciones seguras?
Raymundo Morales, insistió que, hasta este día, todas las playas de mayor afluencia turística en las zonas afectadas se encuentran limpias. “La población puede tener la confianza de estas playas, sobre todo de Semana Santa. Mantendremos sobrevuelos y gente desplegada a lo largo de los 600 kilómetros de costa para atender de inmediato cualquier arribación de hidrocarburo y con ello evitar daño al ambiente y afectación en las playas”, puntualizó.