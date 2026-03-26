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Chapopoteras de Cantarell, principal causa de los derrames en el Golfo de México

El megayacimiento Cantarell es señalado como el principal culpable de los derrames, con registros de emanaciones desde el mes de enero en aumento que no habían sido reportadas.
jue 26 marzo 2026 04:18 PM
Chapopoteras naturales de Cantarell: principal causa de los derrames en el Golfo de México
Conferencia sobre el derrame con la participación de Alicia Bárcena, titular de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Luz Elena Gonález, titular de Sener; Mariana Boy procuradora de Profepa; Andrea González Hernández, titular de Asea; Raymundo Pedro Morales, secretario de Semar y Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex. (Diana Gante)

Los derrames de petróleo crudo que se han registrado en diversos puntos del Golfo de México, afectando principalmente a Veracruz y Tabasco, no tiene un solo origen, se trata de tres emanaciones diferentes que hoy afectan a playas, lagunas, comunidades y fauna que están expuestas a los residuos.

El almirante Raymundo Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar) explicó que en primera instancia, se registró que un buque realizó un vertimiento ilegal en una zona de fondeadero del Puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, el cual fue identificado por Pemex.

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Hasta el momento no ha sido posible identificar qué buque fue el responsable debido a que se encontraban 13 buques fondeados en el área, de los cuales cuatro siguen en aguas nacionales y el resto ya se encuentra en aguas internacionales, pero están siendo convocados para entregar información y deslindar responsabilidades.

El resto proviene de las llamadas chapopoteras naturales, que son emanaciones de petróleo en Coatzacoalcos, aunque éstas con presencia intermitente, y otras más identificadas en Campeche, específicamente en la zona marina donde se ubica el yacimiento Cantarell.

“De acuerdo con los estudios de corrientes, vientos, imágenes de satélites y fotografías áreas, podemos determinar que hay tres fuentes del contaminante: el primero corresponde al buque que estuvo fondeado en Coatzacoalcos; el segundo a las emanaciones naturales de las chapopoteras que se encuentran a 5 millas del puerto de Coatzacoalcos y la tercera corresponde a las emanaciones naturales que se encuentran 60 millas de Ciudad del Carmen, Campeche, en la zona de Cantarell”, dijo el Secretario de Marina.

Sin embargo, las chapopoteras identificadas frente a las costas de Ciudad del Carmen, Campeche, son las que han generado la mayor cantidad de emanación de hidrocarburos y de contaminación en las aguas del Golfo de México, situación que empezó a registrar desde el mes de enero y hasta el momento siguen activas.

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“La fuente que sigue activa, y que creemos que es la que más contaminante ha vertido, es la correspondiente a las chapopoteras naturales que se encuentran en la zona de Cantarell, en la Sonda de Campeche. Estas chapopoteras tienen una emanación permanente natural, sin embargo, se ha detectado un mayor flujo de contaminantes en el último mes. Por ello estamos colocando en coordinación con Pemex barreras marinas para contener en sitio contaminante y que ya no llegue a las playas, además estamos efectuando revisiones con drones submarinos y buzos para descartar cualquier falla estructural de las plataformas en esa región”, aseveró el titular de la Semar.

Cantarell fue el megayacimiento petrolero que permitió a México alcanzar su pico de producción, por arriba de los 3 millones de barriles por día en 2004, generando importantes ingresos petroleros para el país.

De hecho, fue descubierto gracias a un pescador de Ciudad del Carmen, de apellido Cantarell, que se encontraba realizando pesca de camarón en la zona, quien descubrió justamente una mancha de petróleo o chapopote en el mar, lo que dio pie a un de los descubrimientos petroleros más grandes del mundo.

Su explotación comenzó desde 1979 y para 2009 ya era un yacimiento con una producción mínima, superado por otros descubrimientos como Ku-Maloob-Zaap.

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Señalan a ambientalistas

Sobre los pronunciamientos realizados por organizaciones y asociaciones ambientalistas, quienes han señalado a través de imágenes satelitales manchas considerables de hidrocarburos sobre aguas del Golfo de México, Alicia Barcena, titular de la Semarnat, aseguró que se trata de imágenes falsas, y añadió que la magnitud de los residuos que se han detectado no son tan grandes como lo han señalado en los últimos días.

“En este punto quiero ser muy enfática, porque la imagen que se difundió pública y ampliamente por una organización de la sociedad civil es claramente falsa, al ser una representación gráfica superpuesta sobre un mapa base que no corresponde a imágenes satelitales reales, eso me parece muy importante informarles”, dijo.

Expansión publicó el pasado lunes 23 de marzo que las comunidades afectadas han denunciado que pese a las labores de limpieza por parte de autoridades y pobladores el hidrocarburo sigue llegando a las playas y afectando sus actividades económicas.

“Hoy hacen limpieza y mañana nuevamente ya está el hidrocarburo en la arena, sigue recalando eso. Además, gran parte del enfoque se le ha puesto al mar, en la orilla de playa, y no en zonas internas, pero el agua está contaminada y en la laguna no se ha dado la atención, por eso los laguneros se están organizando de manera autónoma para limpiar ese hidrocarburo y también en el manglar”, explicó Maribel Cervantes, integrante del Proceso de Articulación de la Sierra Santa Marta e integrante de la comunidad de Soteapan, Veracruz a este medio.

¿Vacaciones seguras?

Raymundo Morales, insistió que, hasta este día, todas las playas de mayor afluencia turística en las zonas afectadas se encuentran limpias. “La población puede tener la confianza de estas playas, sobre todo de Semana Santa. Mantendremos sobrevuelos y gente desplegada a lo largo de los 600 kilómetros de costa para atender de inmediato cualquier arribación de hidrocarburo y con ello evitar daño al ambiente y afectación en las playas”, puntualizó.

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Pemex México-Golfo

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