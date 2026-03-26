Hasta el momento no ha sido posible identificar qué buque fue el responsable debido a que se encontraban 13 buques fondeados en el área, de los cuales cuatro siguen en aguas nacionales y el resto ya se encuentra en aguas internacionales, pero están siendo convocados para entregar información y deslindar responsabilidades.

El resto proviene de las llamadas chapopoteras naturales, que son emanaciones de petróleo en Coatzacoalcos, aunque éstas con presencia intermitente, y otras más identificadas en Campeche, específicamente en la zona marina donde se ubica el yacimiento Cantarell.

“De acuerdo con los estudios de corrientes, vientos, imágenes de satélites y fotografías áreas, podemos determinar que hay tres fuentes del contaminante: el primero corresponde al buque que estuvo fondeado en Coatzacoalcos; el segundo a las emanaciones naturales de las chapopoteras que se encuentran a 5 millas del puerto de Coatzacoalcos y la tercera corresponde a las emanaciones naturales que se encuentran 60 millas de Ciudad del Carmen, Campeche, en la zona de Cantarell”, dijo el Secretario de Marina.

Sin embargo, las chapopoteras identificadas frente a las costas de Ciudad del Carmen, Campeche, son las que han generado la mayor cantidad de emanación de hidrocarburos y de contaminación en las aguas del Golfo de México, situación que empezó a registrar desde el mes de enero y hasta el momento siguen activas.