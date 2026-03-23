Mientras que en el estado de Tabasco se observan afectaciones por el hidrocarburo en Barra de Tupilco, Arroyo Verde, así como playas del Ejido Sinaloa, Ejido El Alacrán y Manatinero.

Inicialmente, los reportes comenzaron de manera local y a través de redes sociales, con imágenes donde se observaban los cuerpos de agua con manchas negras y aceitosas, además de reportes de animales muertos como peces, aves y tortugas, lo que obligó a las autoridades estatales y federales a reconocer la problemática.

En las últimas semanas se han sumado muchos reportes de playas, flora y fauna afectadas, así como actualizaciones de los sitios de más arribos de petróleo, especialmente en los pasados días de norte. (Foto: Greenpeace/Cuartoscuro)

Aunque primero circuló la versión de que el derrame provenía de infraestructura de Pemex; días después la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, y quien también fue titular de la Secretaría de Energía en el sexenio pasado, informó que se trató de un derrame que provino de un buque petrolero de una empresa privada, cuyo nombre hasta ahora no se ha dado a conocer. La empresa se encontraba realizando maniobras de carga y descarga del hidrocarburo.

A partir de ese momento, Pemex comenzó a reportar actividades de atención, contención y limpieza de las comunidades y costas del Golfo de México, así como su porcentaje de avance. Hasta el 19 de marzo, último comunicado disponible, el avance de limpieza de las zonas afectadas ya alcanzaba el 88%, con la recolección de más de 94.7 de toneladas de residuos recolectados.

Sin embargo, las comunidades no reconocen ese porcentaje, pues señalan que aunque hay actividades de limpieza por parte de Pemex, e incluso se ha reforzado con participación de los habitantes de la zona, horas más tarde aparecen nuevas manchas de aceite en el agua y en las orillas de playas y ríos, explicó a Expansión Maribel Cervantes, integrante del Proceso de Articulación de la Sierra Santa Marta e integrante de la comunidad de Soteapan, Veracruz.