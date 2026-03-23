Veracruz y Tabasco son dos estados donde comunidades costeras están sufriendo las consecuencias de derrames petroleros de los que, hasta el momento, nadie se está haciendo responsable y mucho menos de sanciones.
A inicios de marzo, se comenzó a registrar un derrame de petróleo crudo, el cual ha afectado diversas playas y comunidades como Mata de Uva, El Zapote, Jicacal, Playa Linda, Barrillas y la laguna El Ostión, en Veracruz.
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Mientras que en el estado de Tabasco se observan afectaciones por el hidrocarburo en Barra de Tupilco, Arroyo Verde, así como playas del Ejido Sinaloa, Ejido El Alacrán y Manatinero.
Inicialmente, los reportes comenzaron de manera local y a través de redes sociales, con imágenes donde se observaban los cuerpos de agua con manchas negras y aceitosas, además de reportes de animales muertos como peces, aves y tortugas, lo que obligó a las autoridades estatales y federales a reconocer la problemática.
Aunque primero circuló la versión de que el derrame provenía de infraestructura de Pemex; días después la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, y quien también fue titular de la Secretaría de Energía en el sexenio pasado, informó que se trató de un derrame que provino de un buque petrolero de una empresa privada, cuyo nombre hasta ahora no se ha dado a conocer. La empresa se encontraba realizando maniobras de carga y descarga del hidrocarburo.
A partir de ese momento, Pemex comenzó a reportar actividades de atención, contención y limpieza de las comunidades y costas del Golfo de México, así como su porcentaje de avance. Hasta el 19 de marzo, último comunicado disponible, el avance de limpieza de las zonas afectadas ya alcanzaba el 88%, con la recolección de más de 94.7 de toneladas de residuos recolectados.
Sin embargo, las comunidades no reconocen ese porcentaje, pues señalan que aunque hay actividades de limpieza por parte de Pemex, e incluso se ha reforzado con participación de los habitantes de la zona, horas más tarde aparecen nuevas manchas de aceite en el agua y en las orillas de playas y ríos, explicó a Expansión Maribel Cervantes, integrante del Proceso de Articulación de la Sierra Santa Marta e integrante de la comunidad de Soteapan, Veracruz.
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Dijo que pobladores, restauranteros, vendedores e integrantes de la comunidad están exigiendo justicia, pues del 2 de marzo que se registró la presencia del hidrocarburo, fue hasta ocho días después cuando se empezó a ver la presencia de autoridades para hacer limpieza en la playa.
“Hoy hacen limpieza y mañana nuevamente ya está el hidrocarburo en la arena, sigue recalando eso. Además, gran parte del enfoque se le ha puesto al mar, en la orilla de playa, y no en zonas internas, pero el agua está contaminada y en la laguna no se ha dado la atención, por eso los laguneros se están organizando de manera autónoma para limpiar ese hidrocarburo y también en el manglar”, explicó.
Hasta la fecha no existe una versión puntual sobre el origen de los hidrocarburos, algunas fuentes señalan que provienen de plataformas de la Sonda de Campeche, donde hay actividades de extracción de crudo y que la huella se extiende por varios kilómetros hasta las costas de Veracruz y Tabasco.
Más derrames
No ha pasado ni un mes y ya se tiene registro de un nuevo derrame de hidrocarburos. El nuevo afectado es el municipio de Paraíso, Tabasco, justo a los alrededores de la refinería Olmeca y del puerto marítimo de Dos Bocas.
El pasado 17 de marzo se registró un fuerte incendio al interior del complejo, lo que dejó como resultado cinco personas fallecidas. La primera versión oficial señaló que el incendio ocurrió a las afueras de la barda perimetral de la refinería, el cual había sido originado por un rayo que, “desafortunadamente”, cayó en aguas aceitosas que se provocaron tras el desbordamiento de unos cilindros del complejo a causa de las fuertes lluvias que habían azotado al estado en las en los últimos días.
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Pemex y el Gobierno federal minimizaron la situación. En un inicio solo reconocieron que había fallecido un trabajador de Pemex y otras cuatro personas sin ofrecer mayores detalles. Posteriormente, se informó que se trataba de trabajadores de una empresa particular que también presta servicios a la refinería.
Tres días después comenzó a circular un vídeo en el que se muestra que al interior del complejo circulaba una camioneta a baja velocidad y de un momento a otro se registró una explosión que envolvió en fuego al vehículo y después se propagó por varios metros por la supuesta “agua aceitosa” que favorecía la combustión.
Posterior a ello, comenzaron a circular imágenes del hidrocarburo en el área del Río Seco, cercano a la refinería de Dos Bocas y en la parte del puerto; lo cual nuevamente fue atribuido a las fuertes lluvias y a los supuestos desbordamientos que se ocasionaron previo al incendio.
En un comunicado emitido hoy por la petrolera mexicana, se informó que del 20 al 22 de marzo se han logrado recuperar en la zona de Dos Bocas, Tabasco, 549 metros cúbicos de hidrocarburo.
Además, se han instalado 50 barreras marinas y más de 1,000 cordones oleofílicos para contener el producto, así como 6 unidades de presión y vacío de sistemas de bombeo y embarcaciones de recuperación.
Incluso, se asegura que hay tres mesas de trabajo con más de 450 especialistas dedicados a la contención y recuperación de hidrocarburos.
Pemex también dijo que el evento se encuentra “acotado a condiciones climatológicas extraordinarias y bajo control, sin relación con la operación regular de la refinería”, pero que mantiene un monitoreo permanente en el agua, suelo y aire de la zona.
Y las autoridades
Sobre el primer derrame registrado a inicios del mes, la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente solamente dijo a través de un comunicado que informó que realizó recorridos de verificación en instalaciones portuarias y zonas costeras y no se detectaron fugas en terminales o infraestructura cercana a la costa; sin embargo, en algunos tramos de playa se identificaron hidrocarburos con distintos grados de intemperización.
“Hasta el momento, se continúa evaluando la fuente del contaminante. De acuerdo con los modelos oceanográficos actualmente analizados, se observa que el hidrocarburo proviene desde el mar hacia la costa. Una vez identificado el origen del contaminante, las autoridades procederán conforme a la legislación aplicable para sancionar a la empresa responsable y garantizar la reparación del daño ambiental”, aseguró la dependencia.
Respecto al segundo derrame, focalizado en el área de Dos Bocas, la Agencia también dijo que está dando seguimiento técnico al caso, que realizará una inspección en sitio e incluso ha solicitado a Pemex la elaboración de una investigación de la causa raíz puntual sobre el derrame.
Hasta el momento no existe ninguna empresa responsable por los derrames, pero las manchas de hidrocarburos, las afecciones a comunidades que dependen de la pesca y/o el turismo, así como diversas especies de fauna siguen presentes.
Cervantes añadió que las comunidades han exigido, en asambleas con Pemex y la Profepa, realizar un estudio de impacto ambiental para conocer el grado de contaminación del agua y hasta cuándo se podrían retomar actividades cotidianas.
“No es un derrame cualquiera, es mucho lo que hubo, por eso hay muchas especies muertas de peces, tortugas y demás”, acusó.