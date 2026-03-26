Una transacción multimillonaria

Para visualizar el tamaño de la fusión, se puede observar la información financiera de cada grupo. Según el Ranking de las 500 Empresas de Expansión, Volaris se encuentra en la posición 95 del listado, al sumar 57,591 mdp en ventas en 2024 y una utilidad neta de 2,316 mdp.

Por parte de Viva , que se encuentra en la posición 115, obtuvo 47,016.5 mdp en ventas durante 2024, y 4,160.9 mdp de utilidad neta.

La suma de los activos totales de ambas aerolíneas de 2024 sumaron 189,424 mdp. Bajo los términos del convenio, los accionistas de Viva y Volaris combinarán sus sociedades controladoras mediante una fusión entre iguales.

Los accionistas de Viva recibirán acciones de nueva emisión de la empresa controladora de Volaris, mientras que los inversionistas de Volaris mantendrán sus activos. Cada grupo poseerá el 50% del grupo mexicano en base totalmente diluida.

También crece la fuerza laboral

De acuerdo con un comunicado previo de Viva, la fusión promete poner al alcance de los pasajeros un “modelo de ultra bajo costo” para democratizar la aviación, sin comprometer las labores diarias de los colaboradores de ambas empresas.

De acuerdo con el Ranking de las 500 Empresas, Volaris cuenta con una fuerza laboral de 6,901 empleados, mientras que Viva tiene 5,165 trabajadores. Por tanto, el Grupo Mexicano de Aerolíneas contaría con 12,066 personas a su servicio.

Además, contempla la creación de entre 55 a 60 empleados directos, y cuatro veces más empleos indirectos en los sectores adyacentes.

La estrategia también planea realizar inversiones en su flota, tecnología, infraestructura, centros de capacitación, centros de mantenimiento y herramientas, para crear oportunidades de crecimiento y empleo bien remunerado.