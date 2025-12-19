¿Quién es el dueño de Volaris y qué hay detrás de la fusión con su competidora Viva Aerobus?

¿Quién es el dueño de Volaris?

Volaris no tiene un dueño único. La aerolínea opera bajo un esquema de gobierno corporativo, en el que las decisiones se toman a través de la Junta de Accionistas, el Consejo de Administración, sus comités y el equipo directivo.

Según información oficial de la empresa , el Consejo de Administración está integrado por 13 consejeros propietarios y 3 suplentes, de los cuales 69% son independientes, un diseño que busca dar equilibrio y transparencia a la toma de decisiones.

Aunque no existe un propietario individual, Volaris sí tiene una figura clave al frente: Enrique Beltranena, cofundador, presidente del Consejo y director general (CEO). El empresario dirige la aerolínea desde 2006 y forma parte del Consejo desde 2016.

Cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria aérea. Antes de Volaris ocupó cargos estratégicos en Grupo TACA y fue director general de Aviateca, donde lideró procesos de consolidación, reestructuración y expansión internacional. Su trayectoria lo ha llevado a participar en organismos como la IATA y a encabezar negociaciones clave para la flota y el crecimiento de Volaris.

Respecto a la composición accionaria , los fondos administrados por Indigo Partners son el principal accionista individual, con el 18.2% de las acciones, mientras que el 81.8% restante está en manos de inversionistas con participaciones menores al 5%. Esta distribución refleja una estructura diversificada, sin un dueño único que concentre el control de la empresa.

En resumen, Volaris no pertenece a una sola persona, sino a un grupo de accionistas, pero su estrategia y crecimiento han estado marcados por el liderazgo de Enrique Beltranena y por un modelo corporativo colegiado.

Enrique Beltranena ha encabezado la estrategia de la aerolínea como cofundador, presidente del Consejo y director general desde 2006. (Volaris.com)

La actualidad de Volaris

De acuerdo con el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por la revista Expansión, Volaris se ubica en la posición 95, tras descender siete lugares respecto al año anterior, cuando ocupó el sitio 88. El movimiento refleja un periodo de ajuste para la aerolínea en un entorno marcado por mayores costos operativos, presión competitiva y un mercado más exigente.

Durante 2024, Volaris reportó ingresos netos por 57,591 millones de pesos. Aunque se trata de una cifra elevada, representó una caída de 0.3% frente a 2023, un dato que evidencia las dificultades recientes para sostener el ritmo de crecimiento que la caracterizó en años previos.

Aun así, la aerolínea mantiene una operación a gran escala. Actualmente vuela a 73 destinos en México, EU, Centroamérica y Sudamérica, con más de 450 vuelos diarios distribuidos en alrededor de 230 rutas, según su sitio web . Este volumen la consolida como uno de los jugadores clave del mercado aéreo regional bajo el modelo de ultra bajo costo.

Volaris opera una flota de 145 aviones Airbus, integrada por modelos A319, A320 y A321, con un peso creciente de aeronaves neo, más eficientes en consumo de combustible, una apuesta clave para contener costos en un contexto de presión financiera.

En conjunto, la actualidad de Volaris muestra a una aerolínea sólida en operación y alcance, pero obligada a reajustar su estrategia para sostener rentabilidad y competitividad en un mercado cada vez más disputado.

En 2024, Volaris enfrentó un periodo de ajuste al registrar ingresos por 57,591 millones de pesos, con una ligera caída frente al año previo. (Foto: OntheRunPhoto/Getty Images)

Volaris, Viva Aerobus y el nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas

La alianza entre Volaris y Viva Aerobus marca uno de los movimientos más relevantes de la aviación mexicana en años recientes. El anuncio fue hecho mediante un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el 18 de diciembre.

Más que una fusión tradicional, se trata de la creación de una sociedad controladora compartida que busca ganar escala sin diluir identidades: ambas aerolíneas mantendrán marcas, operaciones y certificados independientes, pero coordinarán estrategia, flota y acceso a capital para competir en mejores condiciones frente a rivales nacionales e internacionales.

El objetivo principal es ganar escala para reducir costos. Al unirse en un mismo grupo, Volaris y Viva buscan abaratar la propiedad de la flota, mejorar su acceso a financiamiento y enfrentar con mayor solidez los problemas que han encarecido la operación aérea, como el combustible, los motores y la cadena de suministro. Esto les permitiría sostener el modelo de ultra bajo costo frente a competidores más grandes.

Para los pasajeros, la promesa es clara: se mantienen las opciones actuales y, con el tiempo, se suman más vuelos punto a punto, nuevas ciudades y mejor conectividad, sin renunciar a tarifas bajas. También se prevén beneficios comerciales, como posibles vínculos entre sus programas de lealtad.

En el plano laboral y económico, el nuevo grupo apuesta por el crecimiento. La expansión de flota y rutas implica más empleos directos e indirectos y un impulso al turismo y a las economías regionales, especialmente en aeropuertos clave como el AIFA y otras bases del país.

En síntesis, el nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas busca fortalecer a Volaris y Viva Aerobus sin que pierdan su identidad, dándoles mayor capacidad para competir, crecer y mantener accesible el viaje en avión para más personas.