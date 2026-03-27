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Deer Park cerró 2025 con pérdidas por 80 mdd

La refinería texana sumó su segundo año consecutivo con pérdidas bajo la administración de Pemex.
vie 27 marzo 2026 08:09 PM
Deer Park cerró 2025 con pérdidas por 80 mdd
Deer Park fue adquirida en su totalidad por Pemex en enero del 2022. (Raquel Natalicchio/Houston Chronicle via Getty Imag)

La refinería texana Deer Park, tuvo su segundo año consecutivo con números negativos en su operación. En 2025, el complejo propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex) registró pérdidas por 80 millones de dólares.

El 2024 también fue un año opaco para la refinería, pues cerró el año con pérdidas por 118 millones de dólares.

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En cuanto a las cifras de procesamiento de crudo, en 2025 la cifra registró apenas 198 mil barriles por día, 36.6% menos que los 312 mil barriles que se procesaron en 2024.

Particularmente, las cifras de producción de combustibles el año pasado fueron de 194 mil barriles por día, una drástica caída de 39.7% si se compara con los 322 mil barriles que se produjeron en 2024.

De gasolinas se produjeron 87 mil barriles diarios el año pasado, 31.4% menos que los 127 mil barriles del 2024. Mientras que en diésel se produjeron 56.5% menos barriles, al pasar de 104 mil a 45 mil barriles por día.

Las pérdidas registradas en por la refinería responden a menores niveles de producción, como lo exponen las cifras previas, y también ciertos paros operativos que pueden corresponder a mantenimientos programados, dijo una fuente con conocimiento del tema.

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Sin embargo, dijo que dos años de pérdidas trae a la mesa el debate que surgió en 2022, cuando se cuestionaba si Pemex sería capaz de mantener el ritmo operativo de una refinería que operaba dentro de altos estándares al mando de Shell.

“Cualquier complejo de la industria de hidrocarburos es susceptible de presentar incidentes o alguna disrupción que baje sus niveles productivos, pero la clave está en que las empresas traten de operar con los mejores estándares para garantizar su mayor porcentaje de utilización.

“Pero cuando Pemex compró la totalidad de Deer Park, esa fue una gran interrogante, si una petrolera altamente endeudada, con accidentes frecuentes, con un sistema nacional de refinación que pierde, podría mantener los niveles de operación que tenía Shell”, explicó la fuente.

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La compra

En enero del 2022, Pemex adquirió la totalidad de la refinería, previo a eso, la petrolera mexicana solo poseía el 50% de activo, pues mantenía una copropiedad con Shell desde 1993, con el mismo porcentaje pero siendo está última empresa la encargada de operar Deer Park.

La finalidad del gobierno mexicano de tener la totalidad del activo respondía a una estrategia de lograr la autosuficiencia energética de México, es decir, que el país fuera capaz de cubrir la totalidad de su demanda de combustibles y ya no depender de la importación, que en su mayoría proviene de Estados Unidos.

Unas de las críticas que surgieron en su momento de la adquisición es que Deer Park tiene contratos de suministro que cumplir con el mercado estadounidense, los cuales no podían cancelarse de un momento a otro, y de hacerlo, implicaría tener que pagar penalizaciones millonarias que volverían inviables la compra del complejo.

Además, se dijo que aunque la totalidad de los combustibles se pudiera envíar a México, la refinería se encuentra geográficamente en Estados Unidos, lo que implica una exportación hacia el mercado mexicano.

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