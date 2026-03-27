Deer Park cerró 2025 con pérdidas por 80 mdd

En cuanto a las cifras de procesamiento de crudo, en 2025 la cifra registró apenas 198 mil barriles por día, 36.6% menos que los 312 mil barriles que se procesaron en 2024.

Particularmente, las cifras de producción de combustibles el año pasado fueron de 194 mil barriles por día, una drástica caída de 39.7% si se compara con los 322 mil barriles que se produjeron en 2024.

De gasolinas se produjeron 87 mil barriles diarios el año pasado, 31.4% menos que los 127 mil barriles del 2024. Mientras que en diésel se produjeron 56.5% menos barriles, al pasar de 104 mil a 45 mil barriles por día.

Las pérdidas registradas en por la refinería responden a menores niveles de producción, como lo exponen las cifras previas, y también ciertos paros operativos que pueden corresponder a mantenimientos programados, dijo una fuente con conocimiento del tema.