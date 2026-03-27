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México tiene hasta 5 días de reservas de combustibles; otros países cuentan con 90

El almacenamiento estratégico busca garantizar el abasto ante crisis, pero en México no hay una medición unificada y la infraestructura sigue siendo limitada.
vie 27 marzo 2026 08:40 AM
México pide 5 días de reservas de combustibles, otros países apuestan hasta por 90
La política de México establece un mínimo de 5 días de almacenamiento de gasolinas y diésel. (CHUNYIP WONG/Getty Images)

En caso de un escenario catastrófico en el que México no pudiera recibir combustibles de importación y/o no haya producción nacional, se tienen alrededor de 5 días de almacenamiento entre gasolinas y diésel.

De manera oficial, no se tiene un dato específico ni una base de datos sobre los días que hay disponibles de petrolíferos, pero integrantes del sector y fuentes relacionadas con el tema, señalan cifras que puede ir desde los 3 hasta un máximo de 6 días, considerando las instalaciones de almacenamiento de Pemex y de privados.

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Lo que establece la Política Mínima de Almacenamiento de Petrolíferos es que el país debe tener un mínimo de 5 días de reservas de gasolinas y diésel y 1.5 de turbosina, esto como una medida de política pública utilizada en diversos países para hacer frente a situaciones de riesgo en el suministro energético.

La misma política establece que si sólo se consideran los inventarios en las terminales de almacenamiento y despacho de Pemex, que son propiedad del estado y de las que se tendría acceso inmediato para su distribución y consumo, el promedio de disponibilidad es de tan solo tres días.

Alejandro Montufar, CEO de PetroIntelligence, explicó que en términos generales estima 6 o 7 días de almacenamiento, lo que en número cumple la política; pero la cual no se ha implementado en su totalidad. “No todos los comercializadores han generado los mecanismos comerciales para darle sustento a poder cumplir la regulación, pero sí vemos inventarios en las terminales”, explicó.

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Fuentes del sector gasolinero tampoco tienen un dato unificado. Unos señalan que se tienen 1.5 días en terminales de almacenamiento y reparto de Pemex. Pero que algunos de los privados que importan combustibles sí cumplen con su obligación mínima de 5 días, por lo que no hay una medición unificada. Otro más comenta que el promedio nacional es de apenas 3 días.

En tanto, Ramsés Pech, socio de Grupo Caravia, explicó que es necesario tener más centros de almacenamiento pero estos deben establecerse en sitios específicos donde los combustibles son más caros por temas logísticos y de esa manera reducir costos.

“Se requiere crear un mapa sobre los puntos en los que se requieren esa infraestructura para bajar los costos al estar más cerca de la estaciones de servicio, en especiasl en la zona sur - sureste, debido a que la mayoría de los conbustibles ahí se mueven por ruedas y los encarece”, señaló.

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El origen

Esta medida surgió a raíz de la crisis registrada en 1973, cuando los países miembros de la OPEP establecieron un embargo a los envíos de petróleo crudo hacia países occidentales, lo que se tradujo en un incremento drástico de los precios del crudo y cortes en el suministro del hidrocarburo a las refinerías y derivó en una recesión económica a nivel global.

Con dicha experiencia, se determinó que el almacenamiento energético consiste en mantener inventarios mínimos de petróleo crudo y/o de productos petrolíferos terminados, a fin de garantizar el abastecimiento del mercado durante un periodo de crisis.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) señala que en países que son importadores netos de petróleo crudo se deben mantener inventarios totales equivalentes a por lo menos, 90 días.

Para 2025, la oblicación de almacenamiento ya debería ser de, al menos entre 10 y 15 días de consumo. De hecho, la pasada administración contemplaba elevar la capacidad esa cantidad, pero no se logró, principamente por la negativa en la emisión de permisos para nuevas terminales de privados.

Datos de la Secretaría de Energia (Sener) muestran que hay 77 terminales de almacenamiento y distribución de Pemex y solo 14 de privados.

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Pemex Gasolina

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