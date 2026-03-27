Lo que establece la Política Mínima de Almacenamiento de Petrolíferos es que el país debe tener un mínimo de 5 días de reservas de gasolinas y diésel y 1.5 de turbosina, esto como una medida de política pública utilizada en diversos países para hacer frente a situaciones de riesgo en el suministro energético.

La misma política establece que si sólo se consideran los inventarios en las terminales de almacenamiento y despacho de Pemex, que son propiedad del estado y de las que se tendría acceso inmediato para su distribución y consumo, el promedio de disponibilidad es de tan solo tres días.

Alejandro Montufar, CEO de PetroIntelligence, explicó que en términos generales estima 6 o 7 días de almacenamiento, lo que en número cumple la política; pero la cual no se ha implementado en su totalidad. “No todos los comercializadores han generado los mecanismos comerciales para darle sustento a poder cumplir la regulación, pero sí vemos inventarios en las terminales”, explicó.