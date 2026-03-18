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México depende en 75% de gas natural de EU, reconoce Claudia Sheinbaum

Más de 6,000 millones de pies cúbicos diarios de gas natural que se consumen en el país son importados.
mié 18 marzo 2026 02:47 PM
México depende en 75% de gas natural de EU.- Sheinbaum
La presidenta reconoció la importancia de también impulsar las energías limpias. (Pemex)

La promesa de cumplir la autosuficiencia energética es lejana, en especial si se habla de gas natural, ya que México depende en al menos un 75% de las importaciones de este energético que provienen de Estados Unidos, reconoció la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante el evento en conmemoración del 88 aniversario de la Expropiación Petrolera, realizado en el estado de Veracruz, la mandataria federal dijo que es necesario seguir trabajando en las estrategias para aumentar la producción nacional.

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Aunque en materia de combustibles, como diésel y gasolinas, la dependencia de las importaciones sí se ha reducido como resultado de la entrada en operación de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco y la adquisición de la refinería Deer Park, todavía hay retos energéticos que el país debe cumplir como lo referente al gas.

“Tenemos claro que garantizar la producción de energía que requiere el país significa fortalecer la soberanía. Si bien hemos reducido significativamente la importación de gasolinas gracias a la construcción de la refinería Dos bocas, la adquisición de la refinería Deer Park y el rescate de las otras 6 refinerías del sistema, seguimos importando 75% del gas natural que consumimos”, dijo la presidenta.

“Este combustible hace funcionar las plantas de generación eléctrica y nuestras fábricas, por ello, el llamado para avanzar en la soberanía energética adquiere un enorme relevancia. Aumentar la producción nacional de gas natural es el siguiente objetivo y las fuentes renovables de energía”, añadió durante su participación.

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Alta dependencia

La dependencia de México de las importaciones de gas natural son resultado de la caída sustancial que ha registrado la producción mexicana en los últimos años, no solo en materia de gas, también en cuanto a petróleo crudo y condensados.

La declinación natural de los yacimientos petroleros y la poca intervención en pozos gasíferos han dado como resultado un aumento en la dependencia. Ahora la apuesta del gobierno está en los contratos mixtos que esperan puedan acelerar la disposición de hidrocarburos en el corto plazo.

De hecho, datos de la Agencia Internacional de Energía señalan que las exportaciones de gas natural que Estados Unidos hizo a México durante diciembre de 2025 alcanzaron los 187,307 millones de pies cúbicos; lo que da una cifra por día de 6,042 millones de pies cúbicos diarios.

La demanda de gas natural en México ronda entre los 8,000 y 9,000 millones de pies cúbicos por día, dependiendo la temporada del año y el consumo que se tenga.

En materia de generación de energía eléctrica, por ejemplo, particularmente en temporada de verano, la demanda energética suele ser mayor ante el mayor uso de aires acondicionados y sistemas de refrigeración para hacer frente a las olas de calor, lo que deriva en una mayor demanda del gas.

Recientemente, Expansión publicó que si México no modifica su estrategia en la composición de la matriz energética, es posible que hacia 2050 la demanda de gas natural se eleve hasta 16,500 millones de pies cúbicos diarios.

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gas natural Pemex

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