México depende en 75% de gas natural de EU, reconoce Claudia Sheinbaum

Alta dependencia

La dependencia de México de las importaciones de gas natural son resultado de la caída sustancial que ha registrado la producción mexicana en los últimos años, no solo en materia de gas, también en cuanto a petróleo crudo y condensados.

La declinación natural de los yacimientos petroleros y la poca intervención en pozos gasíferos han dado como resultado un aumento en la dependencia. Ahora la apuesta del gobierno está en los contratos mixtos que esperan puedan acelerar la disposición de hidrocarburos en el corto plazo.

De hecho, datos de la Agencia Internacional de Energía señalan que las exportaciones de gas natural que Estados Unidos hizo a México durante diciembre de 2025 alcanzaron los 187,307 millones de pies cúbicos; lo que da una cifra por día de 6,042 millones de pies cúbicos diarios.

La demanda de gas natural en México ronda entre los 8,000 y 9,000 millones de pies cúbicos por día, dependiendo la temporada del año y el consumo que se tenga.

En materia de generación de energía eléctrica, por ejemplo, particularmente en temporada de verano, la demanda energética suele ser mayor ante el mayor uso de aires acondicionados y sistemas de refrigeración para hacer frente a las olas de calor, lo que deriva en una mayor demanda del gas.

Recientemente, Expansión publicó que si México no modifica su estrategia en la composición de la matriz energética, es posible que hacia 2050 la demanda de gas natural se eleve hasta 16,500 millones de pies cúbicos diarios.

