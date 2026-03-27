Volaris y Viva se fusionan para crear un gigante aéreo de vuelos de bajo costo

El comunicado oficial señala que durante la asamblea general de accionistas de Volaris, celebrada el 25 de marzo de 2026, se alcanzó un quórum del 93.7%, con el 91.8% del capital social en circulación de la compañía, quienes votaron a favor, y no hubo ninguno en contra.

"La aprobación de estas resoluciones por parte de los accionistas representa un hito importante en la transacción propuesta con Viva", señala.

El 18 de diciembre de 2025, Grupo Viva Aerobús anunció que se logró el acuerdo con Volaris para crear el grupo mexicano de aerolíenas bajo una estructura de sociedad controlada, con objetivo de aumentar los viajes aéreos a precios bajos y la conectividad en el país y el extranjero.

"La intención es que esta transacción permita tanto a Viva como a Volaris ofrecer tarifas bajas y más vuelos punto a punto, a aún más ciudades en todo México y el extranjero, beneficiando no sólo a los pasajeros, sino también a las economías y comunidades locales", dijo Juan Carlos Zuazua, CEO de Viva en el comunicado de diciembre de 2025.

"Las economías de escala y la expansión de la capacidad de distribución nos permitirán competir aún más eficazmente en los mercados nacionales e internacionales al reducir los costos de propiedad de la flota. Así, podremos ofrecer vuelos de bajo costo a aún más pasajeros mientras buscamos un crecimiento sostenible, aprovechamos una flota más eficiente y reducimos los costos”, señaló Enrique Beltranena, presidente y CEO de Volaris

El acuerdo señala que ambas aerolíneas mantendrán sus marcas, certificados de operación y estructuras operativas independientes, pero habrá un nuevo consejo que supervisará la sociedad, integrado por representantes tanto de Viva como de Volaris, y será presidido por Roberto Alcántara Rojas, actual presidente del consejo de Viva.

