¿Quiénes son los dueños de Volaris y Viva Aerobus y por qué se fusionan en plena competencia aérea?

¿Por qué se fusionan las aerolíneas?
Las aerolíneas Volaris y Viva Aerobus avanzan hacia una fusión con un objetivo claro: crear un grupo aéreo más fuerte, eficiente y con mayor capacidad de crecimiento dentro y fuera de México.
El anuncio fue realizado ante la Bolsa Mexicana de Valores , donde la empresa matriz de Volaris, Controladora Vuela Compañía de Aviación, informó que sus accionistas aprobaron la combinación de negocios con Grupo Viva Aerobus.
La decisión se tomó durante una asamblea general extraordinaria celebrada el 25 de marzo de 2026, en la que la propuesta recibió un respaldo amplio. La reunión alcanzó un quórum de 93.7%, y el 91.8% del capital social en circulación votó a favor de la operación, sin votos en contra y con el resto en abstención.
La fusión busca unir capacidades para enfrentar mejor los retos del sector aéreo, donde factores como el aumento de costos, la competencia internacional y la necesidad de ampliar rutas obligan a las aerolíneas a ganar escala y eficiencia.
Al integrarse, ambas compañías buscan:
-Fortalecer su posición en el mercado de bajo costo
-Mejorar la conectividad aérea dentro de México
-Expandir rutas hacia Estados Unidos, Centro y Sudamérica
-Operar con mayor eficiencia y aprovechar economías de escala
En términos simples, la apuesta es crear un grupo de aerolíneas más grande y sólido, con mayor capacidad para transportar pasajeros y competir en el mercado regional.
Aunque la aprobación de los accionistas representa un paso clave, la operación todavía debe obtener autorizaciones regulatorias y cumplir con diversas condiciones antes de concretarse.
Mientras tanto, ambas compañías continuarán trabajando en el proceso para cerrar la transacción, que de materializarse podría redefinir el panorama de la aviación de bajo costo en México y parte del continente.