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¿Quiénes son los dueños de Volaris y Viva Aerobus y por qué se fusionan en plena competencia aérea?

Los accionistas aprobaron la fusión para crear un grupo aéreo más fuerte y eficiente, que mejore rutas y conectividad en México y el extranjero.
jue 26 marzo 2026 07:38 PM
Viva Aerobús Volaris
Volaris y Viva Aerobús anuncian fusión para crear un grupo aéreo más fuerte. (Expansión/Google AI Studio)

Luego de varios meses de mantener una alianza estratégica, las aerolíneas de bajo costo Volaris y Viva Aerobús anunciaron una fusión de negocios para crear un grupo aéreo más fuerte, con el objetivo de enfrentar los retos del sector y la creciente competencia en el mercado.

Con esta decisión, ambas empresas —que hasta ahora operaban como compañías independientes, con sus propias flotas y servicios— buscarán integrarse bajo una misma estructura corporativa, manteniendo sus operaciones mientras avanza el proceso regulatorio.

A continuación te contamos quiénes son los dueños de estas aerolíneas y por qué decidieron dar este paso en un momento clave para la industria aérea.

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¿Quién es el dueño de Volaris?

La aerolínea Volaris no tiene un dueño único. Se trata de una empresa mexicana que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores , por lo que su propiedad está distribuida entre distintos accionistas que poseen participaciones de la compañía.

Bajo este esquema de gobierno corporativo, las decisiones se toman a través de la junta de accionistas, el consejo de administración y el equipo directivo. Aunque no existe un propietario individual que concentre el control, sí hay ejecutivos con un peso relevante en la conducción de la empresa.

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¿Qué tan grande es el Grupo Mexicano de Aerolíneas, la nueva empresa creada por Volaris y Viva?

Uno de ellos es Enrique Beltranena, cofundador, presidente del consejo y director general (CEO), quien dirige la aerolínea desde 2006 y ha encabezado su estrategia de crecimiento y expansión.

En cuanto a su estructura accionaria, el principal accionista individual es el fondo Indigo Partners , con alrededor del 18.2% de las acciones, mientras que el resto se encuentra en manos de inversionistas con participaciones menores al 5%, lo que refleja una propiedad ampliamente diversificada.

De acuerdo con el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México, elaborado por la revista Expansión, Volaris ocupa la posición 95 , tras registrar ventas por 57,591 millones de pesos en 2024 y contar con 6,901 empleados. Esto la coloca entre las compañías más relevantes del país dentro del sector aeronáutico.

Volaris y Viva crean Grupo Más Vuelos para resistir la turbulencia: la aviación mexicana se concentra en pocas manos
Volaris cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores; Enrique Beltranena es CEO y cofundador. (Foto: iStock)

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¿Quién es el dueño de Viva Aerobús?

La aerolínea Viva Aerobus tampoco tiene un dueño único. Al igual que otras compañías que cotizan en bolsa, es una empresa mexicana listada en la Bolsa Mexicana de Valores , por lo que su propiedad está distribuida entre distintos accionistas e inversionistas.

Bajo este esquema, la empresa se rige por un modelo de gobierno corporativo, en el que las decisiones estratégicas se toman a través de la asamblea de accionistas, el consejo de administración y el equipo directivo.

En la conducción de la aerolínea destacan dos figuras clave. El director general es Juan Carlos Zuazua Cosío, quien encabeza la operación y estrategia de la compañía. Por su parte, el presidente del Consejo de Administración es Roberto Lázaro Alcántara Rojas, empresario que fundó la aerolínea en 2006 y ha sido una figura central en su desarrollo.

De acuerdo con el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México, Viva Aerobus ocupa la posición 115 , luego de registrar ventas por 47,016.5 millones de pesos en 2024 y contar con 5,165 empleados. Esto la coloca entre las compañías relevantes del sector aeronáutico en el país.

Viva Aerobus
Viva Aerobús también cotiza en BMV; Juan Carlos Zuazua es director general y Roberto Alcántara, presidente del Consejo. (Cortesía)

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¿Por qué se fusionan las aerolíneas?

Las aerolíneas Volaris y Viva Aerobus avanzan hacia una fusión con un objetivo claro: crear un grupo aéreo más fuerte, eficiente y con mayor capacidad de crecimiento dentro y fuera de México.

El anuncio fue realizado ante la Bolsa Mexicana de Valores , donde la empresa matriz de Volaris, Controladora Vuela Compañía de Aviación, informó que sus accionistas aprobaron la combinación de negocios con Grupo Viva Aerobus.

La decisión se tomó durante una asamblea general extraordinaria celebrada el 25 de marzo de 2026, en la que la propuesta recibió un respaldo amplio. La reunión alcanzó un quórum de 93.7%, y el 91.8% del capital social en circulación votó a favor de la operación, sin votos en contra y con el resto en abstención.

La fusión busca unir capacidades para enfrentar mejor los retos del sector aéreo, donde factores como el aumento de costos, la competencia internacional y la necesidad de ampliar rutas obligan a las aerolíneas a ganar escala y eficiencia.

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Volaris y Viva aprueban fusión para crear un grupo aéreo mexicano de bajo costo

Al integrarse, ambas compañías buscan:

-Fortalecer su posición en el mercado de bajo costo

-Mejorar la conectividad aérea dentro de México

-Expandir rutas hacia Estados Unidos, Centro y Sudamérica

-Operar con mayor eficiencia y aprovechar economías de escala

En términos simples, la apuesta es crear un grupo de aerolíneas más grande y sólido, con mayor capacidad para transportar pasajeros y competir en el mercado regional.

Aunque la aprobación de los accionistas representa un paso clave, la operación todavía debe obtener autorizaciones regulatorias y cumplir con diversas condiciones antes de concretarse.

Mientras tanto, ambas compañías continuarán trabajando en el proceso para cerrar la transacción, que de materializarse podría redefinir el panorama de la aviación de bajo costo en México y parte del continente.

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