¿Quiénes son los dueños de Volaris y Viva Aerobus y por qué se fusionan en plena competencia aérea?

¿Quién es el dueño de Volaris?

La aerolínea Volaris no tiene un dueño único. Se trata de una empresa mexicana que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores , por lo que su propiedad está distribuida entre distintos accionistas que poseen participaciones de la compañía.

Bajo este esquema de gobierno corporativo, las decisiones se toman a través de la junta de accionistas, el consejo de administración y el equipo directivo. Aunque no existe un propietario individual que concentre el control, sí hay ejecutivos con un peso relevante en la conducción de la empresa.

Uno de ellos es Enrique Beltranena, cofundador, presidente del consejo y director general (CEO), quien dirige la aerolínea desde 2006 y ha encabezado su estrategia de crecimiento y expansión.

En cuanto a su estructura accionaria, el principal accionista individual es el fondo Indigo Partners , con alrededor del 18.2% de las acciones, mientras que el resto se encuentra en manos de inversionistas con participaciones menores al 5%, lo que refleja una propiedad ampliamente diversificada.

De acuerdo con el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México, elaborado por la revista Expansión, Volaris ocupa la posición 95 , tras registrar ventas por 57,591 millones de pesos en 2024 y contar con 6,901 empleados. Esto la coloca entre las compañías más relevantes del país dentro del sector aeronáutico.