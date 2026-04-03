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Hidrocarburo en playas: recolectan 889 toneladas en Veracruz y Tabasco

Más de 3,145 elementos de Secretaría de Marina, Pemex y Profepa, así como autoridades locales y municipales han sido desplegados para las labores de limpieza.
vie 03 abril 2026 06:50 PM
Derrame de petróleo en playas: recolectan 889 toneladas de hidrocarburo en Veracruz y Tabasco
Pemex desplegó 780 trabajadores en labores de limpieza por arribo de hidrocarburos; no obstante, el esfuerzo ha implicado la contratación de 958 personas. (Sener)

El grupo interdisciplinario que vigila y da seguimiento a los derrames, registrados en el Golfo de México en las últimas semanas, informó que se han recolectado más de 889.4 toneladas de hidrocarburos.

Pese a las labores de limpieza que se han impulsado para limpieza de 48 playas de los estados de Veracruz y Tabasco, aún hay 16 que registran presencia de petróleo, justo en plena temporada vacacional de Semana Santa.

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“Se mantiene el operativo interinstitucional para la atención de la presencia de hidrocarburo en el litoral del Golfo de México, con acciones desplegadas en 48 playas, de las cuales 32 ya se encuentran sin arribazón. 7 en Tabasco y 25 en Veracruz”, expone un comunicado conjunto.

Más de 3,145 elementos de Secretaría de Marina, Pemex, Profepa, así como autoridades locales y municipales han sido desplegados para las labores de limpieza; además, se han instalado 2,000 kilómetros de barreras de contención, se han realizado 475 recorridos en 630 kilómetros de costa y sobrevuelos de reconocimiento a fin de identificar que no existan nuevos derrames y vigilar acciones de recolección.

“Petróleos Mexicanos (Pemex) desplegó 780 trabajadores en labores de limpieza por arribo de hidrocarburos; no obstante, el esfuerzo acumulado ha implicado la contratación de 958 personas, debido a que estas actividades se desarrollan mediante esquemas temporales y rotativos, con contrataciones por períodos específicos conforme a las necesidades de atención en cada zona”, apunta el texto.

Autoridades aseguran que se mantiene una atención permanente a comunidades pesqueras afectadas de manera directa en su territorio. Incluso, destacan que se realizó la contratación eventual de pescadores y pobladores para labores de limpieza en los municipios de Agua Dulce, Coatzacoalcos, Pajapan, Mecayapan y Tatahuicapan, en Veracruz, así como de Paraíso y Cárdenas, en Tabasco.

Asimismo se otorgarán apoyos extraordinarios mediante la donación de combustibles, gasolina Magna y diésel, a municipios del sur de Veracruz ya mencionados, incluyendo Alvarado y Medellín, asimismo se encuentra en proceso la entrega de 100 mil litros de combustible para el municipio de Pajapan. En Tabasco, las cooperativas y permisionarios de pesca de escama marina recibirán, como en 2025, una dotación de mil 360 litros de combustible por embarcación registrada, como parte de los acuerdos establecidos con el sector pesquero organizado.

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Las dependencias que forman el grupo interdisciplinario son: Secretarías de Marina (Semar); de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); de Energía (Sener); de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti); la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA); Petróleos Mexicanos (Pemex); la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), así como autoridades estatales y municipales.

“El grupo mantiene un monitoreo permanente mediante sensores remotos, sobrevuelos de reconocimiento e imágenes satelitales. Además está elaborando un análisis de impacto en la fauna oceánica, para hacer recomendaciones de remediación e intervenciones, en su caso. Asimismo, la Secihti coordina un grupo de laboratorios de instituciones de educación superior para establecer las estrategias de muestra y análisis de productos pesqueros”, expone el texto.

El pasado 26 de marzo, en conferencia de prensa del Grupo Interdisciplinario, la Semar dijo que son tres los orígenes de los derrames, siendo las chapopoteras de Cantarell la principal fuente; las otras son una chapopotera más y un buque petrolero que realizó un vertimiento ilegal en el Puerto de Coatzacoalcos, según publicó Expansión.

Cantarell fue el megayacimiento petrolero que permitió a México alcanzar su pico de producción, por arriba de los 3 millones de barriles por día en 2004, generando importantes ingresos petroleros para el país.

De hecho, fue descubierto gracias a un pescador de Ciudad del Carmen, de apellido Cantarell, que se encontraba realizando pesca de camarón en la zona, quien descubrió justamente una mancha de petróleo o chapopote en el mar, lo que dio pie a un de los descubrimientos petroleros más grandes del mundo.

Su explotación comenzó desde 1979 y para 2009 ya era un yacimiento con una producción mínima, superado por otros descubrimientos como Ku-Maloob-Zaap.

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