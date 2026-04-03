Derrame de petróleo en playas: recolectan 889 toneladas de hidrocarburo en Veracruz y Tabasco

“Se mantiene el operativo interinstitucional para la atención de la presencia de hidrocarburo en el litoral del Golfo de México, con acciones desplegadas en 48 playas, de las cuales 32 ya se encuentran sin arribazón. 7 en Tabasco y 25 en Veracruz”, expone un comunicado conjunto.

Más de 3,145 elementos de Secretaría de Marina, Pemex, Profepa, así como autoridades locales y municipales han sido desplegados para las labores de limpieza; además, se han instalado 2,000 kilómetros de barreras de contención, se han realizado 475 recorridos en 630 kilómetros de costa y sobrevuelos de reconocimiento a fin de identificar que no existan nuevos derrames y vigilar acciones de recolección.

“Petróleos Mexicanos (Pemex) desplegó 780 trabajadores en labores de limpieza por arribo de hidrocarburos; no obstante, el esfuerzo acumulado ha implicado la contratación de 958 personas, debido a que estas actividades se desarrollan mediante esquemas temporales y rotativos, con contrataciones por períodos específicos conforme a las necesidades de atención en cada zona”, apunta el texto.

Autoridades aseguran que se mantiene una atención permanente a comunidades pesqueras afectadas de manera directa en su territorio. Incluso, destacan que se realizó la contratación eventual de pescadores y pobladores para labores de limpieza en los municipios de Agua Dulce, Coatzacoalcos, Pajapan, Mecayapan y Tatahuicapan, en Veracruz, así como de Paraíso y Cárdenas, en Tabasco.

Asimismo se otorgarán apoyos extraordinarios mediante la donación de combustibles, gasolina Magna y diésel, a municipios del sur de Veracruz ya mencionados, incluyendo Alvarado y Medellín, asimismo se encuentra en proceso la entrega de 100 mil litros de combustible para el municipio de Pajapan. En Tabasco, las cooperativas y permisionarios de pesca de escama marina recibirán, como en 2025, una dotación de mil 360 litros de combustible por embarcación registrada, como parte de los acuerdos establecidos con el sector pesquero organizado.