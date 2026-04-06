Los que pueden obtener 100% de su salario en la pensión

En el capítulo XV del contrato colectivo de trabajadores de confianza de Pemex que habla sobre el retiro y las jubilaciones, hace referencia tanto a los trabajadores contratados antes del 1 de enero de 2016, como a partir de esa fecha, entre lo que se destaca es que al personal de planta confianza que acredite 40 años o más de servicios sin límite de edad, se le tomará como base para fijar la pensión, el 100% del promedio de los salarios ordinarios que hubiere percibido en puestos permanentes en el último año de servicios y en proporción al tiempo laborado en cada uno de ellos.

“Para los funcionarios superiores, la pensión se calculará sobre el 100% del sueldo y compensación garantizada que perciba”, en el caso de jubilación por vejez.

Respecto al personal de planta confianza, contratado hasta el 31 de diciembre de 2015, y que no haya migrado al esquema de aportaciones a cuentas individuales, tendrá derecho a obtener el beneficio de su jubilación a través de una pensión pagadera cada catorce o quince días según corresponda, siempre que acredite los siguientes supuestos:

1. Haber cumplido 60 años de edad y acreditar 30 años de servicios, al 31 de julio de 2021, o

2. A partir del 1 de agosto de 2021, haber cumplido 65 años de edad y acreditar 30 años de servicios, detalla el documento de 2019.

¿Cuántos trabajadores tiene Pemex?

Pemex y sus filiales tenían un total de 129,198 empleados, según con datos de Las 500 Empresas más Importantes de México 2025.

¿En qué va la reforma contra las pensiones doradas?

La iniciativa de reforma constitucional no hace referencia a las jubilaciones o pensiones que se constituyan a partir de las aportaciones voluntarias a los sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales, pero sí hace hincapié en que ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, solo que el excedente sea consecuencia de varios empleos públicos, pero la suma no deberá exceder la mitad de la remuneración para el presidente o la presidenta.

El 11 de marzo, se aprobó por unanimidad con 116 votos a favor en la Cámara de Senadores la iniciativa de reforma constitucional para poner un tope a los pensionados que reciben entre 100 mil pesos y hasta un millón actualmente.

De aprobarse en la Cámara de Diputados, contar con el aval de al menos 17 congresos locales para regresar de nuevo a manos de la presidenta de México para su firma y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación, la reforma sería retroactiva, es decir, se fija un monto aproximado de 67,000 pesos para los pensionados, es decir, el tope no afectará los recursos que ya se entregaron pero sí a los pagos subsecuentes una vez que la reforma entre en vigor.

Hasta el 24 de marzo, la iniciativa está a la espera de discusión en la Cámara de Diputados.