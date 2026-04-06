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Pensionados de Pemex: quiénes pueden recibir hasta el 100% de su último salario

Los pensionados de Pemex solicitan a los legisladores que frenen la reforma para que el pago mensual a extrabajadores no sea alta.
lun 06 abril 2026 12:15 PM
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La iniciativa de reforma constitucional que envió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hace referencia a las pensiones que reciben trabajadores de confianza. (Foto: Facebook Pemex)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió una iniciativa de reforma constitucional para que pensionados de empresas productivas del Estado ya no reciban pensiones que superan el salario de la mandataria Federal. Ello provocó que excolaboradores de esas empresas pidan al Congreso de la Unión detener la iniciativa, ya que va en contra de derechos consolidados por el gremio.

De avanzar la propuesta, algunos de los pensionados de Petróleos Mexicanos (Pemex), Luz y Fuerza del Centro o Nacional Financiera (Nafin), verían reducida su pensión.

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¿Qué piden los pensionados?

A través de su cuenta de 𝕏, las Asociaciones de Jubilados de Confianza de Pemex, hicieron un llamado a los diputados para que actúen con “sensibilidad y responsabilidad histórica”, respecto a las leyes secundarias de la reforma de pensiones, ya que representan riesgos de retroactividad, incertidumbre jurídica, además de que “cualquier transformación debe ampliar derechos, no generar precedentes que los debiliten”.

En el comunicado, aseguran que modificar las condiciones de retiro otorgadas implicaría afectar “derechos consolidados”, y que van en contra del principio de no retroactividad de la ley.

Adiós a las pensiones doradas

En la Mañanera del Pueblo del 18 de febrero de 2026, la titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó un análisis de los pensionados que reciben mes a mes cantidades superiores incluso al sueldo que percibe la presidenta de México.

La Empresa Productiva del Estado cuenta con poco más de 22,000 personas jubiladas, a las cuales se les destinan casi 25,000 millones de pesos al año.

  • 544 personas reciben pensiones superiores a lo que gana actualmente la presidenta de la República.
  • 618 casos superan el monto anual bruto de las percepciones asignadas al Director General de Pemex, lo que significa que su pensión no guarda proporción con su nivel salarial previo.
  • 1,096 casos reciben una pensión superior a lo establecido en el tabulador vigente, ganando más que el personal que se encuentra actualmente en activo.

En promedio, los pensionados de Pemex reciben beneficios equivalentes a 39 meses más que el promedio nacional.

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Análisis de las pensiones de Pemex a extrabajadores de confianza. (Foto: Captura de pantalla de video del Gobierno de México en YouTube)

Ante ello, se envió una reforma constitucional al artículo 127 el cual menciona que en cualquier caso, las jubilaciones o pensiones del personal de confianza a cargo de los organismos descentralizados, las empresas públicas del Estado, no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para el presidente o presidenta del país.

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Los que pueden obtener 100% de su salario en la pensión

En el capítulo XV del contrato colectivo de trabajadores de confianza de Pemex que habla sobre el retiro y las jubilaciones, hace referencia tanto a los trabajadores contratados antes del 1 de enero de 2016, como a partir de esa fecha, entre lo que se destaca es que al personal de planta confianza que acredite 40 años o más de servicios sin límite de edad, se le tomará como base para fijar la pensión, el 100% del promedio de los salarios ordinarios que hubiere percibido en puestos permanentes en el último año de servicios y en proporción al tiempo laborado en cada uno de ellos.

“Para los funcionarios superiores, la pensión se calculará sobre el 100% del sueldo y compensación garantizada que perciba”, en el caso de jubilación por vejez.

Respecto al personal de planta confianza, contratado hasta el 31 de diciembre de 2015, y que no haya migrado al esquema de aportaciones a cuentas individuales, tendrá derecho a obtener el beneficio de su jubilación a través de una pensión pagadera cada catorce o quince días según corresponda, siempre que acredite los siguientes supuestos:

1. Haber cumplido 60 años de edad y acreditar 30 años de servicios, al 31 de julio de 2021, o

2. A partir del 1 de agosto de 2021, haber cumplido 65 años de edad y acreditar 30 años de servicios, detalla el documento de 2019.

¿Cuántos trabajadores tiene Pemex?

Pemex y sus filiales tenían un total de 129,198 empleados, según con datos de Las 500 Empresas más Importantes de México 2025.

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¿En qué va la reforma contra las pensiones doradas?

La iniciativa de reforma constitucional no hace referencia a las jubilaciones o pensiones que se constituyan a partir de las aportaciones voluntarias a los sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales, pero sí hace hincapié en que ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, solo que el excedente sea consecuencia de varios empleos públicos, pero la suma no deberá exceder la mitad de la remuneración para el presidente o la presidenta.

El 11 de marzo, se aprobó por unanimidad con 116 votos a favor en la Cámara de Senadores la iniciativa de reforma constitucional para poner un tope a los pensionados que reciben entre 100 mil pesos y hasta un millón actualmente.

De aprobarse en la Cámara de Diputados, contar con el aval de al menos 17 congresos locales para regresar de nuevo a manos de la presidenta de México para su firma y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación, la reforma sería retroactiva, es decir, se fija un monto aproximado de 67,000 pesos para los pensionados, es decir, el tope no afectará los recursos que ya se entregaron pero sí a los pagos subsecuentes una vez que la reforma entre en vigor.

Hasta el 24 de marzo, la iniciativa está a la espera de discusión en la Cámara de Diputados.

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