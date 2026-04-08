JAC esquiva aranceles a autos chinos con su planta en Hidalgo

La apuesta de JAC en Hidalgo, a través de Giant Motors Latinoamérica, empresa mexicana que ensambla los vehículos, se materializa con creces.

La planta pasó de producir cerca de 1,000 unidades a tener una capacidad de hasta 60,000, tras una inversión de 3,000 millones de pesos en el complejo.

En cuanto a empleos, la planta, que comenzó operaciones en 2017, inició con 140 trabajadores y hoy ronda los 900.

“La inversión va tan bien que ya estamos pensando en la siguiente. Es algo que nos ha funcionado muy bien: crecer en la región, crecer en Ciudad Sahagún, adquirir nuevas naves y estar listos para crecer, siempre en, por lo menos, un 40%, porque cualquier decisión de hacer una planta de ensamble toma años, entonces estar listos para crecer junto con la demanda nos ha funcionado de maravilla”, menciona en entrevista con Expansión Isidoro Massri, director general de JAC México.

Contar con el complejo de ensamble le otorga a JAC una sensación de calma, una situación diferente a la que enfrentan otras automotrices nacidas en el gigante asiático. Ante las nuevas tarifas de importación, las marcas chinas orientaron esfuerzos en aumentar la introducción de vehículos al territorio nacional antes de iniciar el año.

“Desde antes del inicio de año, incluso desde antes de que se anunciaran los aranceles, empezamos a ver prácticas en la industria con barcos enteros llenos de producto terminado, principalmente antes de diciembre”, agrega Massri.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Marina, a lo largo de 2025, ingresaron por los puertos del Pacífico, por donde ingresan los autos chinos, un total de 784,838 vehículos, lo que significó un crecimiento de 30% anual, cifra que en el litoral del Golfo de México fue de 297,803 vehículos, un incremento de apenas 0.3%.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) espera que las nuevas tarifas se resientan en el precio final de los vehículos “Made in China” hacia la segunda mitad del año, una vez que se haya agotado su inventario en México.