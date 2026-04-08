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JAC esquiva aranceles a autos chinos con su planta en Hidalgo

Mientras importaciones enfrentan un arancel de hasta 50%, la marca ensambla en México con un modelo que le permite operar sin ese costo y mantener su estrategia de crecimiento.
mié 08 abril 2026 05:55 AM
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Desde 2017 la planta cuenta con una planta de ensamble en Ciudad Sahagún, Hidalgo, a través de la cual fabrica 22 diferentes modelos bajo el sello "Hecho en México". (Tzuara De Luna )

Desde el uno de enero, las automotrices de origen chino que comercializan en México pagan un arancel de hasta 50% en la importación de sus vehículos al territorio nacional, pero para JAC, la situación ha sido diferente, al no pagar este impuesto, cuya razón se debe a su operación en Hidalgo.

La automotriz de origen chino, que cumplió nueve años de operaciones en México, cuenta con una planta de ensamble de 100,000 metros cuadrados, en el municipio de Ciudad Sahagún, que opera bajo un modelo de producción Semi-Knocked-Down, es decir, una estrategia logística que implica enviar productos parcialmente ensamblados. La apuesta hoy juega a su favor al quedar al margen del nuevo golpe fiscal.

Mientras desde distintas dependencias como la Secretaría de Economía y Hacienda se ponen en marcha diferentes políticas para impulsar la integración y producción local, como los crecientes aranceles, también existen mecanismos como el programa IMMEX, Prosec y la Octava de Comercio, que permiten evitar estos impuestos a cambio de la generación de empleos en el país.

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La apuesta de JAC en Hidalgo, a través de Giant Motors Latinoamérica, empresa mexicana que ensambla los vehículos, se materializa con creces.

La planta pasó de producir cerca de 1,000 unidades a tener una capacidad de hasta 60,000, tras una inversión de 3,000 millones de pesos en el complejo.

En cuanto a empleos, la planta, que comenzó operaciones en 2017, inició con 140 trabajadores y hoy ronda los 900.

“La inversión va tan bien que ya estamos pensando en la siguiente. Es algo que nos ha funcionado muy bien: crecer en la región, crecer en Ciudad Sahagún, adquirir nuevas naves y estar listos para crecer, siempre en, por lo menos, un 40%, porque cualquier decisión de hacer una planta de ensamble toma años, entonces estar listos para crecer junto con la demanda nos ha funcionado de maravilla”, menciona en entrevista con Expansión Isidoro Massri, director general de JAC México.

Contar con el complejo de ensamble le otorga a JAC una sensación de calma, una situación diferente a la que enfrentan otras automotrices nacidas en el gigante asiático. Ante las nuevas tarifas de importación, las marcas chinas orientaron esfuerzos en aumentar la introducción de vehículos al territorio nacional antes de iniciar el año.

“Desde antes del inicio de año, incluso desde antes de que se anunciaran los aranceles, empezamos a ver prácticas en la industria con barcos enteros llenos de producto terminado, principalmente antes de diciembre”, agrega Massri.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Marina, a lo largo de 2025, ingresaron por los puertos del Pacífico, por donde ingresan los autos chinos, un total de 784,838 vehículos, lo que significó un crecimiento de 30% anual, cifra que en el litoral del Golfo de México fue de 297,803 vehículos, un incremento de apenas 0.3%.

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Mientras el impacto de los aranceles llega, el directivo se ha percatado que en el arranque del año los competidores han emprendido diferentes estrategias encaminadas a ganar volumen con el stock existente que tienen en el país, de tal manera que las expectativas de ventas al alza para JAC radican en la segunda mitad del año.

De acuerdo con los últimos datos de Inegi, de enero a marzo de este año, la firma registra una baja en ventas de 5% tras comercializar 5,760 vehículos, unidades que se venden bajo el sello de “Hecho en México”.

“En el primer semestre todos están aventando sus armas, bonos, incentivos y todo, y no es que sea ajeno a nosotros, es algo que ya estaba en el plan. No tenemos prisa de generar un volumen inmediato. Estamos aquí, entendiendo las reglas, conociendo nuestro juego y priorizando la estabilidad ante todo. Eso es lo que nosotros buscamos”, sostiene Massri.

En cuanto a producción, JAC registra un descenso de 38.1%, una baja que forma parte del plan de la propia empresa en lo que se ajusta a la turbulencia arancelaria para las otras automotrices y el mercado se estabiliza rumbo a la segunda mitad del año.

“La fábrica está hecha para una sola cosa, que es producir lo que el mercado pide y requiere, no más, porque el peor daño que le puedes hacer a la industria automotriz es sobreinventariarse. Cuando tienes sobreinventario empiezan las malas decisiones y comienzan las cosas que van en contra de la rentabilidad del negocio, entonces la fábrica ensambla lo que el mercado va pidiendo”, reitera.

Hoy la firma trabaja, en el segmento de flotillas, con grandes corporativos como Walmart, Mercadolibre, Amazon y Telmex, entre otros, un listado al que se han sumado en meses recientes trasnacionales como DHL con la entrega de 81 vehículos enfocados al reparto de última milla en diciembre.

Mientras la mayoría de las automotrices nacidas en China hoy se enfrentan a un nuevo golpe fiscal, para JAC la situación es diferente, pues hoy sus planes de negocio están en cómo aprovechar la vorágine que es el mercado mexicano, tanto para su segmento flotillero como el de retail.

“Te podría decir que hoy la gran parte de las empresas en México ya tienen en su flota un JAC o están probando uno. Nosotros buscamos relaciones con ellas a través de los años, de largo plazo. Como nos gusta decirles a ellas, no es un tema de cuánto me vas a comprar o cuál es tu orden de compra: se trata de ser aliados, de ir probando e ir conociendo y ser un aliado a largo plazo”, concluye.

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Industria automotriz Autos chinos en México Industria automotriz

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