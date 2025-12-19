El puerto que movía a China: el ‘shock’ arancelario trae de cabeza a Manzanillo y a sus operadores logísticos

Impacto en la actividad portuaria y la inversión

José Antonio Contreras, CEO de Contecon Manzanillo, el operador logístico más grande del puerto, asegura que la preocupación por los nuevos aranceles se percibe en todos los niveles de la industria. Señala que transportistas, agentes aduanales, terminales y los propios importadores —dueños de la carga— están inquietos ante los incrementos arancelarios.

“Todos estos incrementos arancelarios generan mucha incertidumbre y vemos si esto puede afectar al volumen y flujo de mercancías que vienen de Asia”, comenta Contreras. Añade que la preocupación alcanza tanto a productos terminados para retail como a mercancías semiterminadas destinadas a fábricas mexicanas para consumo interno o exportación.

Aunque el arancel no ha entrado en vigor, los datos oficiales ya reflejan un ligero descenso en la actividad portuaria reflejo de la incertidumbre. De enero a octubre de este año, han llegado a Manzanillo 3,223,363 contenedores, lo que representa una caída de 0.9% frente al mismo periodo del año anterior, según cifras de la Secretaría de Marina.

No obstante, la situación de Contecon Manzanillo ha sido distinta. La empresa, filial de la filipina International Container Terminal Services, reporta un crecimiento de 5% en lo que va del año, de acuerdo con información compartida a Expansión.

El incremento en los resultados de Contecon responde a la inversión de más de 230 millones de dólares que la empresa anunció en 2023, destinada a fortalecer la infraestructura y alcanzar una capacidad anual de 2 millones de TEU’s (contenedores de 20 pies).

Desde mayo de este año, la mejora en la capacidad y los servicios de la terminal permitieron la captación de cuatro nuevos servicios provenientes de Asia, lo que explica por qué los números de la empresa se mantienen al alza mientras que los del puerto presentan un retroceso general.

Contreras asegura que, pese a los nuevos aranceles, los planes de inversión de Contecon en México siguen firmes. Señala que la compañía mantiene confianza en el mercado nacional y continuará con sus proyectos de expansión.

“En el primer trimestre de 2026 vamos a iniciar la última fase de expansión de la terminal, la fase cuatro. En total estamos invirtiendo 500 millones de dólares desde 2023. Aunque este año puede haber incertidumbre y el mercado se contraiga en 2026, confiamos en que México, por su potencial económico y ubicación geográfica, seguirá creciendo en el futuro”, comenta.

Sectores clave bajo presión

El sector automotriz y el retail son los más expuestos a los cambios arancelarios. Ambos mercados dependen en gran medida de productos provenientes de China y podrían ver un incremento en los costos de importación.

Contreras advierte que el sector automotriz podría verse directamente afectado por los nuevos aranceles, desde repuestos hasta vehículos terminados. Señala que todos los actores vinculados a esta industria están preocupados por el impacto en costos y operaciones.

“En general, todos los productos del sector automotriz, desde repuestos hasta vehículos terminados, sufrirán, en teoría, un incremento arancelario muy relevante”, dice Contreras.

Organismos como la Asociación Nacional de Representantes, Importadores y Distribuidores de Refacciones y Accesorios para Automóviles (Aridra) han advertido que los nuevos aranceles podrían encarecer los productos importados y, a su vez, fomentar el mercado informal.

“También el retail se verá afectado, porque productos terminados importados desde Asia podrían enfrentar incrementos importantes en sus costos, lo que podría reducir ventas y generar alzas de precios, provocando incluso una inflación mayor a la esperada”, explica.

El ajuste en la política arancelaria llega en un momento de inversiones millonarias en Manzanillo. Contecon, por ejemplo, anunció en 2023 que ampliaría su capacidad para recibir buques de mayor tamaño, una estrategia que ahora enfrenta incertidumbre frente al nuevo marco regulatorio.

Contreras resume la situación del mercado con dos palabras: incertidumbre e inquietud. Explica que las políticas arancelarias, tanto en México como en Estados Unidos, están afectando la actividad comercial y ralentizando el flujo de inversiones. Aun con la incertidumbre, los operadores portuarios consideran que la definición clara de las reglas será determinante para la planificación de sus negocios.

“Esperamos que se establezca una posición definitiva, para que los diferentes agentes y actores de la cadena logística y productiva del país puedan operar con un marco regulatorio claro”, subraya.

A futuro, el comportamiento de los flujos comerciales dependerá de la interacción entre la política arancelaria, la demanda interna y la competitividad internacional. Los operadores de Manzanillo observan con atención la evolución de los acuerdos y posibles ajustes para mitigar impactos negativos.