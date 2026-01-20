Trump rompe en un año acuerdos clave de la industria automotriz vigentes desde hace 30 años

Para Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), la diferencia frente a otras crisis es la velocidad del cambio. “Nunca como hoy los cambios han sido tan intensos y acelerados; por eso, el momento actual está marcado por la incertidumbre”, afirma. Esa aceleración erosiona la capacidad de planeación y reduce los márgenes de maniobra.

Detrás de esta sensación de incertidumbre se esconde una transformación más profunda. José Antonio Lozano, presidente de la Junta de Gobierno de la UP-IPADE, lo describe como la entrada a “una nueva era”, un terreno sin mapas claros en el que las decisiones se toman calculando riesgos en tiempo real.

Durante décadas, explica Lozano, empresas y gobiernos compartieron valores y supuestos relativamente estables, anclados en el orden político y económico moderno. Hoy, ese consenso se fragmenta. “Lo que está cambiando somos nosotros: nuestra forma de concebir el mundo, nuestros valores y nuestra percepción de la realidad”, señala.

Ese viraje ocurre en un entorno de inestabilidad inédita. “Los cambios suceden a tal velocidad que apenas se alcanza a comprender uno cuando ya irrumpe el siguiente”, dice Lozano. El resultado es “un mundo difícil de aprehender, marcado por la incertidumbre”, donde los pronósticos pierden precisión.

Washington como epicentro de la volatilidad

En el centro de esa inestabilidad están las decisiones que emanaron de la Casa Blanca en el último año. En este periodo, la administración Trump impulsó aranceles que alcanzaron a decenas de países, profundizó la rivalidad con China, reabrió renegociaciones comerciales y recurrió a declaratorias de seguridad nacional para endurecer fronteras o justificar medidas imperialistas. Washington abrazó un proteccionismo que durante años cuestionó.

La lógica detrás de esta postura tiene raíces internas. Mauricio Meschoulam, analista y consultor internacional en paz y seguridad, explica que la narrativa parte de una percepción de declive. “Desde la perspectiva de Donald Trump, Estados Unidos es un país en donde no hay orden”, afirma. “Trump no está pensando en cifras, datos, comercio, porque las herramientas económicas están subordinadas a un objetivo mayor, que es devolverle la dignidad y ponerlo primero”.

En ese choque geopolítico, el automóvil dejó de ser solo un bien de consumo para convertirse en un activo estratégico. La presión arancelaria ya se refleja en los costos. Guido Vildozo, analista de S&P Global Mobility, calcula que el precio de los autos en Estados Unidos ha subido alrededor de 4%, aunque el costo real para las marcas se ubica entre 6% y 9%.