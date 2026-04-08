Detrás de esa discusión se asoma la necesidad de hacer la marca más clara y más fácil de entender, porque hoy acercarse a un seguro no es tan automático y la decisión pasa por qué tan rápido logras entender qué estás contratando y para qué te sirve. “La idea era tener una imagen igual de seria, pero más cercana, más dinámica”.

El mismo equilibrio apareció en uno de los elementos más reconocibles de la marca, el trébol, que estuvo sobre la mesa durante el proceso y que al final se mantuvo.

Berges explica que el símbolo, más que un gráfico, es parte de la memoria de la marca y de cómo la identifican sus clientes, por lo que quitarlo implicaba romper con algo que ya estaba construido.

“El trébol significa sociedad, compromiso y trabajo. Es un símbolo muy reconocido, muy asociado a Mapfre, y decidimos mantenerlo porque forma parte de lo que la gente ya identifica con la compañía”, comenta.

La decisión no fue quedarse igual por inercia, fue elegir qué sí valía la pena cambiar y qué no, porque en un rebranding no solo se arriesga quien se mueve, también quien borra lo que ya le daba sentido a la marca.

El CEO, quien también asumió la dirección adjunta de Mapfre para Latinoamérica Sur y Centro desde el 1 de abril de 2026, compartió que el rediseño lo trabajaron con Design Bridge and Partners, de WPP, la agencia que acompañó todo el proceso y con la que tuvo cercanía para delimitar la nueva identidad visual de la marca.

Ahí también apareció con más claridad el público al que le quieren hablar ahora, porque la apuesta no es cerrarse en un solo perfil, sino ampliar el alcance de la marca.

“Que pudiese también contemplar un abanico y un espectro de público que fuese desde los más jóvenes hasta los más seniors”, compartió Berges.