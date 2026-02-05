Publicidad

El encarecimiento del seguro médico obliga a las empresas a replantear beneficios

El alza en primas derivada de cambios fiscales suma presión al costo laboral y abre la discusión sobre la viabilidad del seguro médico como prestación empresarial.
jue 05 febrero 2026 05:00 AM
Seguros más caros, menos beneficios: la presión que ya sienten las prestaciones laborales y te puede afectar
El seguro de gastos médicos enfrenta presión por alzas en primas, pero sigue siendo pieza central en la propuesta de valor de las empresas empleadoras. (iStock)

El seguro de gastos médicos mayores no forma parte de las prestaciones de ley, es un beneficio superior que algunas empresas integran como parte de su propuesta de valor para atraer y retener talento, sobre todo en posiciones técnicas o especializadas donde el paquete de compensación pesa tanto como el salario.

Hoy ese beneficio comienza a entrar en la conversación corporativa por una razón distinta a la competencia de talento. Un cambio fiscal, que afecta la forma en que las aseguradoras acreditan el IVA de los siniestros, eleva sus costos operativos y pone sobre la mesa cómo ese encarecimiento podría trasladarse a las primas que pagan las empresas y, en consecuencia, a la viabilidad de sostener el seguro como parte del paquete laboral.

El origen del ajuste está en la aplicación de los artículos 1 y 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que modificó en la práctica el tratamiento fiscal de los siniestros que cubren las aseguradoras.

Hasta antes de este cambio, cuando una compañía pagaba gastos hospitalarios, honorarios médicos o servicios derivados de una póliza, el IVA asociado a esos pagos podía acreditarse, es decir, compensarse contra el IVA que la propia aseguradora cobraba al vender sus seguros.

“Antes, el IVA que la aseguradora pagaba al hospital por un siniestro podía restarse del IVA que había cobrado en la prima. Hoy ese acreditamiento se ha limitado bajo el criterio fiscal vigente, que considera que esos servicios no están directamente vinculados a la actividad gravada de la aseguradora”, explica Fernando Rojas, abogado laboral y CEO de ESSAD.

El cambio parece técnico, pero su efecto es directo en los costos, ya que ese IVA que antes podía recuperarse ahora se vuelve un gasto que la aseguradora debe absorber, justo cuando la inflación médica ya venía elevando el precio de hospitalizaciones, tratamientos y honorarios.

“El alza de las pólizas puede oscilar hasta un 26%, no solo por inflación del sector salud, sino particularmente por este cambio en las reglas de acreditamiento del IVA”, añade Rojas.

Para las empresas que contratan seguros colectivos, el impacto se traslada a su estructura de beneficios. El incremento en primas se integra al costo laboral total y obliga a revisar presupuestos, sobre todo en organizaciones donde el seguro de gastos médicos mayores es una de las prestaciones más valoradas por la plantilla.

¿Seguirá siendo un beneficio?

Por ahora, la evidencia no apunta a un recorte generalizado. Héctor Zazueta, director de placement para Marsh México, señala que el impacto aún es limitado en decisiones de cancelación. “Durante 2025 tuvimos cierres de prestaciones, pero fueron menores al 2% de las compañías. Y no necesariamente por el impacto del IVA, sino por resultados financieros propios de las empresas”.

El dato cobra más dimensión cuando se contrasta con el comportamiento de contratación. “Se cancelaron alrededor del 2% de pólizas, pero al mismo tiempo hubo un incremento cercano al 10% en la contratación durante 2025”, añade.

Eso no significa que no exista tensión financiera. El encarecimiento de primas sí obliga a las empresas a revisar presupuestos y a priorizar beneficios, pues el impacto depende del tamaño y la capacidad financiera de cada organización.

Las grandes corporaciones tienen mayor margen para absorber incrementos en primas sin modificar de inmediato su paquete de beneficios. En cambio, para las pequeñas y medianas empresas el efecto puede ser más sensible, porque el seguro de gastos médicos mayores forma parte de un presupuesto laboral mucho más limitado.

“Mientras más pequeña sea la compañía, mayor volatilidad tiene para absorber incrementos. Una empresa grande puede aguantar ajustes, una pyme de 20 o 30 empleados no necesariamente”, sostiene Héctor Zazueta.

Desde la óptica legal y laboral, el riesgo no solo es recortar coberturas, sino que algunas empresas opten por no ofrecer el beneficio desde el inicio o replanteen sus esquemas de contratación.

Fernando Rojas advierte que el efecto puede escalar más allá del paquete de prestaciones. “El encarecimiento puede llevar a que algunas empresas, sobre todo micro y pequeñas, opten por reducir empleo formal o migrar a esquemas menos costosos”, señala.

Ahí aparece una conexión estructural con la informalidad. Si el costo total de contratar —salario, seguridad social y beneficios— sigue aumentando, algunas organizaciones pueden frenar contrataciones formales o buscar esquemas alternativos para contener gasto laboral.

El impacto no solo recae en la empresa, también en el trabajador, que pierde acceso a cobertura privada, ahorro para el retiro y otras prestaciones asociadas al empleo formal, reduciendo su protección financiera frente a enfermedades o accidentes.

Pasos a seguir

Desde la consultoría en beneficios, la lectura es que el beneficio sigue siendo demasiado relevante para desaparecer de golpe. Por lo tanto, una de las rutas que se están explorando con las empresa es el uso de redes médicas preferentes, donde las aseguradoras negocian tarifas más accesibles con hospitales y especialistas para contener el costo promedio de los siniestros y así dirigir a los asegurados hacia proveedores con estructuras de precios más eficientes.

Otra línea de acción está en el acompañamiento médico desde etapas tempranas. Las compañías están promoviendo que, ante cualquier afección, los colaboradores consulten primero a su aseguradora o broker antes de acudir directamente a urgencias, con el fin de recibir orientación médica adecuada y evitar atenciones hospitalarias innecesarias.

En paralelo, los expertos consultados refieren que se está fortaleciendo el componente preventivo dentro de los beneficios laborales a través de programas de bienestar, chequeos médicos periódicos y monitoreo de salud con los que buscan reducir la siniestralidad futura.

“Con medidas muy sencillas y una maximización de los recursos limitados que tienes como compañía, puedes hacer magia. El primer camino no es cortar gastos médicos”, reitera Zazueta.

