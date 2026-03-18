Detectan posibles fallas en miles de autos; puertas traseras se abren pese al seguro infantil: Profeco

Más de 7,000 vehículos de la marca Ford deberán ser revisados en México por posibles fallas. La Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) llamó a los propietarios a verificar si su unidad está entre las afectadas.

Entre las fallas detectadas se incluyen riesgos de fuga de combustible, así como casos en los que las puertas traseras pueden abrirse aun con los seguros activados, lo que pone en riesgo a los pasajeros.

La dependencia informó que estos llamados a revisión fueron emitidos por Ford Motor Company como parte de medidas preventivas para garantizar la seguridad de las personas usuarias.

En todos los casos, las inspecciones, actualizaciones y reparaciones se realizarán sin costo. A continuación, te explicamos los modelos involucrados y qué riesgos presentan.