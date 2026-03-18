Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tendencias

Detectan posibles fallas en miles de autos; puertas traseras se abren pese al seguro infantil: Profeco

Entre los riesgos detectados hay fallas en puertas y componentes clave; la revisión será gratuita y busca prevenir incidentes.
mié 18 marzo 2026 01:44 PM
Hoy No Circula
Profeco difunde llamados a revisión de vehículos Ford en México (Archivo)

Más de 7,000 vehículos de la marca Ford deberán ser revisados en México por posibles fallas. La Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) llamó a los propietarios a verificar si su unidad está entre las afectadas.

Entre las fallas detectadas se incluyen riesgos de fuga de combustible, así como casos en los que las puertas traseras pueden abrirse aun con los seguros activados, lo que pone en riesgo a los pasajeros.

La dependencia informó que estos llamados a revisión fueron emitidos por Ford Motor Company como parte de medidas preventivas para garantizar la seguridad de las personas usuarias.

En todos los casos, las inspecciones, actualizaciones y reparaciones se realizarán sin costo. A continuación, te explicamos los modelos involucrados y qué riesgos presentan.

Publicidad

Ford Bronco Sport: riesgo de fuga de combustible

Ford detectó que algunos vehículos podrían presentar una fisura en el inyector de combustible de alta presión.

-Modelos involucrados: Bronco Sport (años 2021 a 2024)

-Unidades afectadas: 7,679 vehículos.

Problema detectado: La fisura podría provocar acumulación de combustible en la parte superior del motor, lo que incrementa el riesgo de un evento térmico.

Qué se hará: Los distribuidores actualizarán el software del Módulo de Control del Tren Motriz (PCM) para mejorar la detección de fugas.

Ford construye actualmente el Focus en nueve diferentes plantas. (Foto: tomada de ford.com )
Ford contactará a propietarios por correo y vía postal (tomada de ford.com)

Ford Bronco: falla en seguro de puertas traseras

Otro llamado corresponde a vehículos con posible falla en el seguro infantil.

-Modelos involucrados:

-Bronco (años 2024 a 2025)

-Unidades afectadas: 246 vehículos.

Problema detectado: La puerta trasera izquierda podría abrirse desde el interior aun con el seguro activado, lo que aumenta el riesgo para los pasajeros de la segunda fila.

Qué se hará: Se revisará el funcionamiento del seguro en ambas puertas traseras y, en caso necesario, se reemplazará la chapa.

Profeco Motocicletas
Tendencias

Detectan posibles fallas en miles de motocicletas en México; Profeco pide revisar si tienes una

Publicidad

Ford Bronco: riesgo en la dirección

También se identificó una posible falla en componentes de la suspensión delantera.

-Modelo involucrado: Bronco (año 2024)

-Unidades afectadas: 19 vehículos.

Problema detectado: Una tuerca en la articulación del brazo de control superior delantero podría no estar instalada o ajustada conforme a especificaciones, lo que podría derivar en pérdida de control de la dirección.

Qué se hará: Se inspeccionarán los componentes y se reemplazarán en caso necesario.

Seat
Empresas

Profeco y Seat alertan: estas bolsas de aire defectuosas pueden lastimar gravemente a pasajeros

Publicidad

Qué debes hacer si tienes uno de estos vehículos

Ford informó que las revisiones y reparaciones serán gratuitas y no tienen fecha límite para realizarse.

La empresa contactará a los propietarios por correo electrónico o vía postal, además de difundir los llamados en su sitio oficial.

-Contacto: Teléfono: 800 713 8466

-Correo: atnclien@ford.com

-Sitio web: ford.mx

Por su parte, Profeco señaló que vigilará el cumplimiento de estos llamados e invitó a reportar cualquier anomalía a través del Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722.

Tags

Profeco Ford Motor Company

Más acerca del autor:

No te pierdas de nada
Te enviamos un correo a la semana con el resumen de lo más importante.

¡Falta un paso! Ve a tu email y confirma tu suscripción (recuerda revisar también en spam)

Ha ocurrido un error, por favor inténtalo más tarde

Publicidad
Publicidad