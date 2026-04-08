Entre la inflación y el T-MEC
La Canipec no ha resentido un impacto desastroso por la inflación, que en la primera quincena de marzo se ubicó en 4.63%, aunque las alzas de precios empujan un efecto que se siente en otras industrias: los consumidores mantienen el gasto, aunque cambian a productos o marcas más asequibles.
Sánchez Maldonado estima que esta tendencia se mantendrá, siempre y cuando la inflación se ubique dentro del rango actual. “La industria es resiliente porque cubre necesidades cotidianas. Lo que cambia no es tanto el consumo, sino la elección de marca o tipo de producto”, dice.
En medio de la presión por el alza de precios, los resultados para el sector son positivos. El año pasado, de los 470,000 millones de dólares de valor del sector, 315,000 millones corresponden a la categoría de cuidado personal y 155,000 millones de dólares restantes a cuidado del hogar, de acuerdo con datos preliminares de la Canipec.
Respecto al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Carlos Berzunza, presidente ejecutivo de la Canipec, explica que la industria está altamente integrada a nivel regional, por lo que han intensificado su coordinación con organismos como el Personal Care Products Council y Cosmetics Alliance Canada para defender cadenas de valor compartidas.
El intercambio comercial no es menor. El sector de cuidado personal registró exportaciones por alrededor de 300 millones de dólares e importaciones por 2,900 millones, con un superávit cercano a 260 millones. Sumando cuidado del hogar, el superávit total ronda los 800 millones de dólares.
El presidente de la Canipec detalla que una ruptura o distorsión en estas cadenas no solo afectaría a las empresas, sino que tendría un impacto directo en precios y disponibilidad para los consumidores. “En una guerra comercial nadie gana. El mayor impacto termina en el consumidor, con productos menos competitivos y presiones inflacionarias”, advierte.