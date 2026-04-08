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El Mundial impulsará 2.8% las ventas de la industria de cuidado personal

La llegada de turistas por el Mundial impulsará ventas de desodorantes, protectores solares y cuidado oral, en un contexto donde el sector crece hasta 5.5% anual.
mié 08 abril 2026 04:10 PM
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Los turistas que lleguen a México por el Mundial 2026 gastaran en productos de cuidado personal al menos 500 pesos. (Foto: EasterBunnyUK/Getty Images/iStockphoto)

El Mundial 'se pone guapo' y será un catalizador para la economía mexicana. La industria de cosméticos y cuidado personal espera un aumento de 2.8% en ingresos derivado del evento deportivo, que impulsará la venta de productos como protectores solares, desodorantes y de cuidado oral, además de aromatizantes y detergentes.

El gasto que la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos (Canipec) proyecta que provendrán de los turistas que lleguen a México, que junto con Estados Unidos y Canadá será sede del Mundial, con un desembolso promedio de al menos 500 pesos, cifra que representa el 1.5% de los 33,000 pesos proyectados en gasto por turista durante la competencia.

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“Cuando se viaja se necesita de estos productos. A veces traen poco desodorante en la maleta y se termina, o prefieren comprar en el país para no documentar. Son muchos factores por los que vemos oportunidad”, dijo Rosa María Sánchez Maldonado, directora general de la Canipec, en un encuentro con medios.

La directiva de la cámara empresarial añadió que esperan que, con el impulso en el sector durante el mes y medio que dura la justa deportiva, y el desempeño del sector, se mantenga el dinamismo de crecimiento del año pasado, cuando se alcanzó un valor de 400,000 millones de dólares.

Con cifras preliminares al cierre de 2025, el sector reporta un crecimiento de 5.5% en cuidado personal y de 1.5% en cuidado del hogar, en línea con una tendencia sostenida de los últimos años que ha oscilado entre 4% y 6%. Aunque los números finales aún están en proceso de ajuste, la industria anticipa que el dinamismo se mantendrá en niveles similares hacia 2026, incluso con factores externos en juego.

Este gasto en productos de cuidado personal es apenas un coletazo de la derrama económica que se espera por el Mundial, que dejará ingresos superiores a los 2,700 millones de dólares, de acuerdo con la consultora Deloitte.

La Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara son sedes del evento deportivo en México y, en conjunto, albergarán 13 partidos, que provocarán la llegada de alrededor de seis millones de visitantes internacionales, de acuerdo con la Secretaría de Turismo.

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Entre la inflación y el T-MEC

La Canipec no ha resentido un impacto desastroso por la inflación, que en la primera quincena de marzo se ubicó en 4.63%, aunque las alzas de precios empujan un efecto que se siente en otras industrias: los consumidores mantienen el gasto, aunque cambian a productos o marcas más asequibles.

Sánchez Maldonado estima que esta tendencia se mantendrá, siempre y cuando la inflación se ubique dentro del rango actual. “La industria es resiliente porque cubre necesidades cotidianas. Lo que cambia no es tanto el consumo, sino la elección de marca o tipo de producto”, dice.

En medio de la presión por el alza de precios, los resultados para el sector son positivos. El año pasado, de los 470,000 millones de dólares de valor del sector, 315,000 millones corresponden a la categoría de cuidado personal y 155,000 millones de dólares restantes a cuidado del hogar, de acuerdo con datos preliminares de la Canipec.

Respecto al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Carlos Berzunza, presidente ejecutivo de la Canipec, explica que la industria está altamente integrada a nivel regional, por lo que han intensificado su coordinación con organismos como el Personal Care Products Council y Cosmetics Alliance Canada para defender cadenas de valor compartidas.

El intercambio comercial no es menor. El sector de cuidado personal registró exportaciones por alrededor de 300 millones de dólares e importaciones por 2,900 millones, con un superávit cercano a 260 millones. Sumando cuidado del hogar, el superávit total ronda los 800 millones de dólares.

El presidente de la Canipec detalla que una ruptura o distorsión en estas cadenas no solo afectaría a las empresas, sino que tendría un impacto directo en precios y disponibilidad para los consumidores. “En una guerra comercial nadie gana. El mayor impacto termina en el consumidor, con productos menos competitivos y presiones inflacionarias”, advierte.

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Tags

belleza, cosméticos, sisley Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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