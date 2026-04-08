“Cuando se viaja se necesita de estos productos. A veces traen poco desodorante en la maleta y se termina, o prefieren comprar en el país para no documentar. Son muchos factores por los que vemos oportunidad”, dijo Rosa María Sánchez Maldonado, directora general de la Canipec, en un encuentro con medios.

La directiva de la cámara empresarial añadió que esperan que, con el impulso en el sector durante el mes y medio que dura la justa deportiva, y el desempeño del sector, se mantenga el dinamismo de crecimiento del año pasado, cuando se alcanzó un valor de 400,000 millones de dólares.

Con cifras preliminares al cierre de 2025, el sector reporta un crecimiento de 5.5% en cuidado personal y de 1.5% en cuidado del hogar, en línea con una tendencia sostenida de los últimos años que ha oscilado entre 4% y 6%. Aunque los números finales aún están en proceso de ajuste, la industria anticipa que el dinamismo se mantendrá en niveles similares hacia 2026, incluso con factores externos en juego.

Este gasto en productos de cuidado personal es apenas un coletazo de la derrama económica que se espera por el Mundial, que dejará ingresos superiores a los 2,700 millones de dólares, de acuerdo con la consultora Deloitte.

La Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara son sedes del evento deportivo en México y, en conjunto, albergarán 13 partidos, que provocarán la llegada de alrededor de seis millones de visitantes internacionales, de acuerdo con la Secretaría de Turismo.

