Olinia vs. los autos eléctricos más baratos del mercado: lo que ofrecen el JAC E10X y el Geely EX2

Cuánto cuesta cada uno y qué recibe el comprador por ese dinero

Antes de comparar cifras, conviene aclarar un punto clave: aunque Olinia será el más barato de los tres, no ofrece las mismas capacidades que un JAC E10X o un Geely EX2. Su propuesta se enfoca en movilidad local de baja velocidad, mientras que sus rivales fueron desarrollados como automóviles eléctricos convencionales capaces de circular por vías rápidas y realizar trayectos más largos.

Precio

- Olinia: 150,000 pesos

- JAC E10X: 371,000 pesos

- Geely EX2: 389,900 pesos

- Comprar un JAC E10X implica desembolsar 221,000 pesos adicionales respecto a Olinia

- Adquirir un Geely EX2 supone pagar 239,900 pesos más que el vehículo mexicano

Potencia

- Olinia: 13.5 kW (aproximadamente 18 HP)

- JAC E10X: 60 HP

- Geely EX2: 114 HP

Autonomía

- Olinia: más de 125 kilómetros por carga

- JAC E10X: 301 kilómetros

- Geely EX2: 395 kilómetros

Capacidad de batería

- Olinia: 14.7 kWh

- JAC E10X: 31.4 kWh

- Geely EX2: 39.4 kWh

Capacidad para pasajeros

- Olinia: 6 ocupantes

- JAC E10X: 5 ocupantes

- Geely EX2: 5 ocupantes

Qué pueden hacer el JAC E10X y el Geely EX2 que Olinia no

Más allá de las cifras técnicas, la diferencia entre estos vehículos aparece cuando se analiza para qué fueron diseñados. Tanto el JAC E10X como el Geely EX2 fueron concebidos para funcionar como automóviles convencionales, capaces de trasladar a una familia dentro y fuera de la ciudad.

Gracias a ello, ambos pueden circular por vías rápidas, periféricos y carreteras, además de realizar trayectos interurbanos con normalidad. Olinia, en cambio, fue planteado como un vehículo de movilidad local para recorridos cortos dentro de colonias, barrios o comunidades.

Seguridad es otro punto que marca distancia. Los modelos más costosos incorpora frenos ABS, control electrónico de estabilidad, monitoreo de presión de neumáticos y bolsas de aire, elementos que forman parte de los requisitos que actualmente deben cumplir los automóviles ligeros en México. Olinia no fue concebido bajo esos estándares, razón por la que el gobierno trabaja en una regulación específica para permitir su comercialización.