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Olinia vs. los autos eléctricos más baratos del mercado: lo que ofrecen el JAC E10X y el Geely EX2

Olinia costará menos de la mitad que algunos eléctricos de entrada, pero sus capacidades, regulación y uso previsto lo colocan en una categoría distinta.
vie 12 junio 2026 06:13 PM
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Olinia requerirá una regulación propia y fue concebido para un tipo de movilidad mucho más limitada. (Presidencia de México, jac.mx y geelymexico.com )

Con un precio estimado de 150,000 pesos, Olinia ha llamado la atención por la promesa de convertirse en uno de los vehículos eléctricos más accesibles de México. A primera vista, la comparación con modelos como el JAC E10X o el Geely EX2 parece inevitable.

Sin embargo, detrás de esa diferencia de precio existen capacidades, niveles de seguridad y requisitos regulatorios que los colocan en categorías distintas. Mientras los modelos comerciales funcionan como automóviles eléctricos convencionales, Olinia requerirá una regulación propia y fue concebido para un tipo de movilidad mucho más limitada.

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Cuánto cuesta cada uno y qué recibe el comprador por ese dinero

Antes de comparar cifras, conviene aclarar un punto clave: aunque Olinia será el más barato de los tres, no ofrece las mismas capacidades que un JAC E10X o un Geely EX2. Su propuesta se enfoca en movilidad local de baja velocidad, mientras que sus rivales fueron desarrollados como automóviles eléctricos convencionales capaces de circular por vías rápidas y realizar trayectos más largos.

Precio

- Olinia: 150,000 pesos
- JAC E10X: 371,000 pesos
- Geely EX2: 389,900 pesos
- Comprar un JAC E10X implica desembolsar 221,000 pesos adicionales respecto a Olinia
- Adquirir un Geely EX2 supone pagar 239,900 pesos más que el vehículo mexicano

Potencia

- Olinia: 13.5 kW (aproximadamente 18 HP)
- JAC E10X: 60 HP
- Geely EX2: 114 HP

Autonomía

- Olinia: más de 125 kilómetros por carga
- JAC E10X: 301 kilómetros
- Geely EX2: 395 kilómetros

Capacidad de batería

- Olinia: 14.7 kWh
- JAC E10X: 31.4 kWh
- Geely EX2: 39.4 kWh

Capacidad para pasajeros

- Olinia: 6 ocupantes
- JAC E10X: 5 ocupantes
- Geely EX2: 5 ocupantes

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Así es el Chengshi Matrix 01, el miniauto eléctrico chino con el que comparan a Olinia

Qué pueden hacer el JAC E10X y el Geely EX2 que Olinia no

Más allá de las cifras técnicas, la diferencia entre estos vehículos aparece cuando se analiza para qué fueron diseñados. Tanto el JAC E10X como el Geely EX2 fueron concebidos para funcionar como automóviles convencionales, capaces de trasladar a una familia dentro y fuera de la ciudad.

Gracias a ello, ambos pueden circular por vías rápidas, periféricos y carreteras, además de realizar trayectos interurbanos con normalidad. Olinia, en cambio, fue planteado como un vehículo de movilidad local para recorridos cortos dentro de colonias, barrios o comunidades.

Seguridad es otro punto que marca distancia. Los modelos más costosos incorpora frenos ABS, control electrónico de estabilidad, monitoreo de presión de neumáticos y bolsas de aire, elementos que forman parte de los requisitos que actualmente deben cumplir los automóviles ligeros en México. Olinia no fue concebido bajo esos estándares, razón por la que el gobierno trabaja en una regulación específica para permitir su comercialización.

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Tecnología y comodidad también reflejan enfoques distintos. Mientras JAC y Geely incorporan sistemas de infoentretenimiento propios de un automóvil moderno, Olinia apuesta por una configuración más sencilla enfocada en resolver una necesidad básica de transporte.

Qué exige la NOM-194 y por qué Olinia necesita una regulación propia

Una de las diferencias más importantes entre Olinia y los vehículos eléctricos convencionales no está en la batería ni en la potencia, sino en la regulación que deberán cumplir para circular legalmente en México.

Actualmente, la NOM-194-SE-2021 establece los dispositivos de seguridad obligatorios para vehículos ligeros nuevos comercializados en el país. Su alcance abarca unidades con pesos de entre 400 y 3,857 kilogramos y exige acreditar pruebas de impacto frontal, lateral y de poste, además de incorporar sistemas de seguridad activa y pasiva.

Entre los requisitos obligatorios se encuentran los frenos ABS, el control electrónico de estabilidad (ESC), el monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), bolsas de aire, recordatorios de uso de cinturón de seguridad y anclajes para sillas infantiles. Cumplir con estas disposiciones implica realizar procesos de certificación y pruebas de choque que elevan significativamente los costos de desarrollo y producción.

Ahí es donde aparece uno de los principales retos para Olinia. Roberto Capuano, responsable del proyecto, ha señalado que el vehículo fue concebido como un "vehículo de barrio", pensado para recorridos cortos y velocidades limitadas, por lo que considera que la regulación actual no distingue entre una unidad diseñada para circular a 50 km/h y un automóvil capaz de alcanzar velocidades de autopista.

Según la visión del proyecto, exigir a Olinia los mismos requisitos que cumplen vehículos como el JAC E10X o el Geely EX2 dificultaría mantener el precio objetivo de 150,000 pesos. Por esa razón, el gobierno trabaja en una categoría regulatoria específica inspirada en modelos utilizados en Europa para vehículos ligeros de baja velocidad, como las categorías L6 y L7, así como en esquemas similares a los Kei Cars de Japón.

Si esa regulación se concreta, Olinia podrá comercializarse bajo reglas distintas a las de un automóvil convencional. Esa diferencia es clave para entender por qué su precio resulta mucho más bajo que el de otros eléctricos del mercado, pero también por qué no puede compararse directamente con modelos como el JAC E10X y el Geely EX2 en términos de capacidades, seguridad y alcance de uso.

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Tags

Autos eléctricos automóviles, movilidad

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