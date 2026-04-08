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Registro de telefonía móvil 2026: Así puedes evitar que Telcel, AT&T o Movistar suspendan tu número

Desde el 9 de enero inició el proceso de vinculación de números telefónicos con datos personales. Quienes no lo realicen, tendrán consecuencias en su comunicación.
mié 08 abril 2026 03:42 PM
Woman checks her smartphone in a cozy home setting, conveying casual connection and modern communication
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) emitió los lineamientos para la vinculación de las líneas móviles en México, con objetivo de combatir la extorsión telefónica y otros delitos. (Dimensions/Getty Images)

A tres meses de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) solicitara la vinculación de números telefónicos con información de sus titulares, aún hay quienes no realizan este proceso.

De acuerdo con los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, este trámite es necesario para mantener la comunicación usual como usuario, de lo contrario será limitada a unos cuantos números, y no son de contactos.

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Los únicos números que podrás llamar si no registras tu teléfono

Ya seas cliente de Telcel, AT&T, Movistar, CFE o de algún Operador Móvil Virtual (OMV) como Bait, la vinculación de los números telefónicos con la identidad personal es general, y tendrán que hacerlo como máximo el 30 de junio de 2026.

De lo contrario, los proveedores de telefonía deberán deshabilitar el servicio a las líneas que no sean vinculadas, es decir, perderán los beneficios de su servicio y comunicación con otros contactos. En cambio, solo podrán recibir mensajes de emergencia de protocolo común y realizar llamadas a números de emergencia y atención ciudadana.

Según los lineamientos , los números son:

074 - Número de emergencia y auxilio viall de Caminos y Puentes Federales (Capufe)

079 - Línea de atención ciudadana del Gobierno de México

088 - Número de atención ciudadana de la Guardia Nacional

089 - Línea de Denuncia Anónima en México

911 - Número de emergencias en México

Además, también podrán recibir comunicación del sistema de atención del proveedor de telefonía móvil, que dependerá si es Telcel, AT&T o Bait.

Toda SIM en formato físico o electrónico (eSIM) que se comercialice por cualquier medio o canal de distribución, únicamente podrá recibir mensajes de emergencia a través del protocolo de alerta común, realizar llamadas a los Números de Emergencia y de Atención Ciudadana, así como al Sistema de Atención del Proveedor del Servicio de Telefonía Móvil. Para habilitar los servicios contratados, se deberá realizar el proceso de Vinculación con un Titular.
Artículo 12 de los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles

Otras consecuencias de no vincular mi línea

Las líneas telefónicas que no sean identificadas antes de la fecha límite no solo perderán sus capacidades de comunicación usual, como los servicios de voz, SMS o datos, sino que podrían perder su número o acumular pagos.

Las consecuencias dependen del tipo de servicio que disponga el número. La CRT explicó a Expansión que en las líneas de pospago que no estén vinculadas seguirán pagando el servicio hasta que termine el contrato, aun si no tienen acceso a realizar mensajes o llamadas.

Esta probabilidad suele ser menor, debido a que en la contratación del servicio ya se brindó información personal de identificación.

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En cambio, en el caso de las líneas de prepago, aquellas que funcionan con recargas, los números dependerán del ciclo de vida. Si no se vincula y deja de cargarle saldo, aproximadamente en 90 días, se pierde el número y lo recupera el operador.

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Registro de celulares en México 2026: guía paso a paso para vincular tu línea Telcel o AT&T

¿Se puede vincular el número después del 30 de junio?

Según las reglas establecidas por la CRT, la suspensión no es necesariamente definitiva de inmediato, ya que las líneas podrán ser habilitadas nuevamente por sus titulares durante su ciclo de vida, siempre y cuando cumplan con los requisitos de identificación y vinculación.

Así que en caso de no haber registrado el número a su información personal, aún tendrá oportunidad de hacerlo. Los proveedores mandarán información a los usuarios para realizar este trámite.

Registro telefónico avanza lento en México

Al 8 de marzo, el registro de líneas móviles contabilizó 20.4 millones líneas vinculadas a una identidad de las 161.7 millones que hay actualmente en el país, según cifras CRT.

El dato implica que, cada día, alrededor de 346,000 personas entregan sus datos a las compañías telefónicas, apenas una tercera parte de los 934,000 mexicanos que deberían vincular sus líneas para alcanzar la meta del registro móvil total el próximo 30 de junio.

Con información de Mara Echeverría.

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Telefonía móvil Telcel

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