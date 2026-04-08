Los únicos números que podrás llamar si no registras tu teléfono

Ya seas cliente de Telcel, AT&T, Movistar, CFE o de algún Operador Móvil Virtual (OMV) como Bait, la vinculación de los números telefónicos con la identidad personal es general, y tendrán que hacerlo como máximo el 30 de junio de 2026.

De lo contrario, los proveedores de telefonía deberán deshabilitar el servicio a las líneas que no sean vinculadas, es decir, perderán los beneficios de su servicio y comunicación con otros contactos. En cambio, solo podrán recibir mensajes de emergencia de protocolo común y realizar llamadas a números de emergencia y atención ciudadana.

Según los lineamientos , los números son:

074 - Número de emergencia y auxilio viall de Caminos y Puentes Federales (Capufe)

079 - Línea de atención ciudadana del Gobierno de México

088 - Número de atención ciudadana de la Guardia Nacional

089 - Línea de Denuncia Anónima en México

911 - Número de emergencias en México

Además, también podrán recibir comunicación del sistema de atención del proveedor de telefonía móvil, que dependerá si es Telcel, AT&T o Bait.

Toda SIM en formato físico o electrónico (eSIM) que se comercialice por cualquier medio o canal de distribución, únicamente podrá recibir mensajes de emergencia a través del protocolo de alerta común, realizar llamadas a los Números de Emergencia y de Atención Ciudadana, así como al Sistema de Atención del Proveedor del Servicio de Telefonía Móvil. Para habilitar los servicios contratados, se deberá realizar el proceso de Vinculación con un Titular. Artículo 12 de los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles

Otras consecuencias de no vincular mi línea

Las líneas telefónicas que no sean identificadas antes de la fecha límite no solo perderán sus capacidades de comunicación usual, como los servicios de voz, SMS o datos, sino que podrían perder su número o acumular pagos.

Las consecuencias dependen del tipo de servicio que disponga el número. La CRT explicó a Expansión que en las líneas de pospago que no estén vinculadas seguirán pagando el servicio hasta que termine el contrato, aun si no tienen acceso a realizar mensajes o llamadas.

Esta probabilidad suele ser menor, debido a que en la contratación del servicio ya se brindó información personal de identificación.