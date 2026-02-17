Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Telefónica admite riesgo de desconexiones por corto plazo del registro móvil

El registro telefónico avanza a paso lento y con desconfianza, debido a que a más de dos meses de iniciar apenas alcanza el 4.1% de líneas vinculadas, mientras el regulador se niega a ampliar el plazo.
mar 17 febrero 2026 01:45 PM
Telefónica México alerta que muchos perderán su línea: el registro de celulares avanza lento y hay poco tiempo
El registro telefónica ejerce presión sobre las finanzas de empresas como Telefónica. (Foto: Susana Vera/Reuters)

El registro telefónico a nivel nacional camina a pasos lentos. Tras más de dos meses de haber iniciado el proceso, hasta ahora se estima que alrededor de 6.5 millones de personas han vinculado su línea móvil a su identidad, implicando apenas el 4.1% del total de usuarios con servicios telefónicos.

La reticencia y desconfianza por parte de los mexicanos para entregar sus datos oficiales ha llevado a Telefónica Movistar México a reconocer que existe un riesgo palpable de que varias personas se queden desconectadas debido a que el regulador estableció un plazo reducido para completar el proceso.

Publicidad

“El regulador ha dicho que no se ampliará la fecha y nosotros tenemos un plazo específico para lograr el proceso. Estamos haciendo todo lo posible para que no impactemos al usuario (…pero) al ser un plazo tanto corto puede generar que personas queden solo con servicios de emergencia”, aseguró a Expansión Natalia Guerra, directora de Asuntos Públicos, Regulación y Negocio Mayorista en Telefónica Movistar México.

La advertencia se hace palpable si se toma en cuenta que en el país hay más de 158 millones de líneas telefónicas y solo 172 días para realizar el trámite de registro —del 9 de enero al 30 de junio de este año— con el fin de identificar al titular de cada una. Bajo esta lógica las compañías como Telcel, AT&T, Telefónica y los Operadores Móviles Virtuales tendrían que registrar, en conjunto, 923,977 líneas diarias.

Sin embargo, el ritmo real dista de esa meta. Con base en los registros alcanzados hasta ahora, se vinculan alrededor de 166,667 líneas diarias. De mantenerse esa tendencia, las compañías necesitarían aproximadamente dos años y medio para completar el padrón y lograr que la totalidad de los usuarios asocie su número a su identidad.

Telefónica, al igual que otros operadores, ha tenido que trabajar a marchas forzadas para implementar de manera acelerada plataformas de registro y servicios de ciberseguridad que garanticen la protección de datos de los usuarios. Además, desplegó campañas informativas sobre el proceso, capacitó a trabajadores de Centros de Atención a Clientes, todo en un lapso de 30 días como parte de la política de la Comisión Regulatoria de Telecomunicaciones (CRT).

Publicidad

Recientemente, las empresas tuvieron que implementar una nueva plataforma para que los usuarios corroboren el número de líneas que están vinculadas a su identidad, un proceso que también fue ejecutado de manera precipitada.

vinculacion-telcel-att.png
Empresas

Si ya vinculaste tus números Telcel o AT&T, revisa que no tengas más de las que uses

Pese a que el sector móvil ha solicitado en reiteradas ocasiones una prórroga para ampliar el plazo de registro, el nuevo regulador se ha mostrado reticente a concederla. A estas peticiones se han sumado amparos promovidos por ciudadanos que buscan suspender la obligación.

La nueva política, que podría afectar en el mediano plazo el derecho de los ciudadanos a la conectividad, también ejerce presión sobre las finanzas de empresas como Telefónica, que ha tenido que destinar capital adicional para cumplir con la disposición regulatoria.

Al respecto, Natalia Guerra señaló que, si bien la compañía no prevé trasladar estos costos al consumidor, sí será necesario reforzar una estrategia interna basada en la disciplina financiera, sin ofrecer mayores detalles.

“Todo este proceso podría impactar nuestras ventas, ya que representa un requisito adicional al que ya formaba parte de nuestra actividad comercial”, añadió la directiva.

Con un avance que dista de la meta y un calendario que corre contrarreloj, el registro telefónico se perfila como uno de los mayores retos regulatorios para la industria y para millones de usuarios.

Si la tendencia actual se mantiene, el país podría enfrentar un escenario en el que una proporción significativa de líneas quede fuera de operación al vencerse el plazo, abriendo un debate no solo sobre la viabilidad técnica de la medida, sino también sobre su impacto en el derecho a la conectividad y en la confianza de los ciudadanos frente a las nuevas obligaciones impuestas por la Comisión Regulatoria de Telecomunicaciones.

Publicidad

Tags

Telecomunicaciones

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad