Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Registro de celulares en México 2026: guía paso a paso para vincular tu línea Telcel o AT&T

A partir del 9 de enero, todos los números telefónicos deben ser vinculados a sus titulares con datos personales. Expansión trató de hacer este proceso y esto fue lo que encontró.
vie 09 enero 2026 02:05 PM
registro-de-celulares-mexico-2026-telcel.png
A partir del 9 de enero de 2026, al contratar una línea celular, todos los usuarios de cualquier compañía telefónica estarán obligados a registrarla con su nombre. (Expansión / ChatGPT)

Este viernes 9 de enero inició el plazo para que todas las personas vinculen sus números telefónicos a su nombre, de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). En ese sentido, los proveedores de servicios como Telcel y AT&T, así como otras compañías, deberán realizar dichos registros para conformar el padrón de usuarios de telefonía móvil.

Expansión trató de hacer este proceso en línea con las dos empresas líderes del mercado y esto fue lo que encontró.

Lee: Fechas clave para el registro al Padrón de Telefonía Móvil

Publicidad

Registro a distancia en Telcel

De acuerdo con la telefónica de Carlos Slim, existen dos alternativas para realizar la vinculación de la línea, de manera presencial en un Centro de Atención a Clientes, o en línea desde su portal oficial. A continuación te mostraremos el procedimiento para hacer el segundo.

Accede a https://www.telcel.com/vinculatulinea . El sitio mostrará una página con la información importante antes de realizar el trámite. Da clic en “Regístrate”, en la imagen principal para empezar.

Es importante que realices este trámite desde el dispositivo en el que está tu SIM o eSIM, debido a que en otros equipos es posible que no avance el proceso. Este punto es señalado en los Términos y Condiciones, en la sección de Procedimiento remoto, de Telcel:

“El usuario podrá ingresar directamente colocando la liga del portal directamente en el navegador de su Equipo Terminal”, menciona el sitio oficial.

Telcel te dirigirá a un nuevo sitio web para realizar el registro. En ese portal están adjuntos los Términos y Condiciones, el Aviso de Privacidad, así como la opción de desvincular línea. Da clic al botón ‘Registrarme’.

Agrega tu número de teléfono y en poco tiempo, te llegará un correo con un código de verificación dentro del plazo de tiempo que asigna la pantalla.

Posteriormente, Telcel dará la opción de elegir qué documento vincular con el número celular: INE, pasaporte mexicano o pasaporte extranjero. Selecciona la casilla que sea tu caso y da clic en el consentimiento del Aviso de Privacidad.

Da clic en ‘Continuar’ y espera a que continúe el procedimiento.

El sitio te pedirá tomar una fotografía del documento que hayas elegido. Sigue las indicaciones para la captura.

El siguiente paso será tomarte una selfie con movimiento. La plataforma te indicará qué movimientos debes realizar con tu rostro para verificar tu identidad.

Después de verificar la información, el sitio te pedirá verificar tu información personal. El listado contempla nombre(s), apellido paterno, apellido paterno, fecha de nacimiento, género, entidad de nacimiento, CURP, clave de elector (IDMEX de 10 dígitos). En caso de que sean correctos, da clic en aceptar el consentimiento.

Y listo. Tu registro se habrá realizado con éxito. La pantalla mostrará la información del titular con la línea vinculada, la fecha y hora en que se realizó el trámite. Te llegará un SMS con la confirmación.

Notas sobre la vinculación: En el proceso realizado por Expansión hubo varios problemas para concluirlo. Posteriormente de recibir el código y elegir el documento de identificación, la plataforma falló en al menos tres ocasiones para seguir al siguiente paso, y se reinició el proceso.

En nuevos intentos, el sitio de Telcel se mantuvo aproximadamente 30 minutos “Cargando” para finalizar el proceso, y se tuvo que reiniciar la vinculación de nuevo.

Expansión consultó a Telcel para tener una postura sobre los posibles fallos en la plataforma. La telefónica negó problemas, y atribuyó los errores a problemas con el navegador.

En el último intento, el tiempo aproximado de realización de la vinculación fue de 5 minutos. Se realizaron más de cinco intentos fallidos para terminar con éxito.

Publicidad

Registro en línea con AT&T inicia con error en servicios

Expansión intentó en varias ocasiones hacer el registro del número sin tener éxito debido a un error en los enlaces. Se buscó a personal de la compañía para saber el origen de las fallas. La empresa se comprometió a revisar el problema.

El procedimiento descrito en el sitio web es muy similar al anterior.

Ingresa a https://www.att.com.mx/vinculartulinea/ desde tu celular y selecciona la opción “Vincular en línea”; o escanéa el código QR que aparece en el sitio web. No podrás realizar el procedimiento desde otro dispositivo.

Ingresa tu número de línea y da clic en “Comenzar”. Te llegará un SMS a tu número con un código para verificar y continuar con el registro. Una vez realizado esto, la plataforma se reiniciará para iniciar la vinculación.

Acepta los Términos y Condiciones, y da clic en “Continuar”.

Posteriormente, selecciona el documento de identificación con el que deseas realizar la vinculación. La plataforma te pedirá escanear el documento de manera que sea legible. La captura se realizará de manera automática.

Luego, te pedirá tomarte una selfie para verificar la identidad personal.

Y listo. AT&T validará tu información y completará el registro. De acuerdo con la empresa, este trámite debe ser realizado por personas que tengan un plan de pre pago, es decir, que funcionen con recargas. Los usuarios que tienen plan pospago ya tienen registro previo, y no es necesario otro procedimiento adicional.

En caso de ser un cliente pospago, es posible que el sitio web de AT&T marque error o no pueda continuar, debido a que ya existe registro.

¿Por qué tengo que registrar mi número?

La razón por la cual los usuarios tendrán que vincular sus números telefónicos se debe a una nueva regulación nacional para tener seguridad y transparencia dentro del sector de la telefonía móvil.

Tanto personas físicas como morales (empresas, organismos públicos, etcétera) deberán realizar la vinculación de sus líneas con información personal para obtener un Registro de Usuarios de Telefonía Móvil, mismo que será integrado por los proveedores del servicio.

De acuerdo con la CRT, una vez que cada línea telefónica sea registrada a un titular, se elimina el anonimato que permite realizar este servicio para cometer delitos como estafas, a la vez que formaliza el registro de servicios pospago.

La Comisión señala que “la información será resguardada por los operadores telefónicos y se cumplirá con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

La importancia de Telcel y AT&T en México

Ambas son las telefónicas con mayor presencia en México, y con una cobertura amplia a nivel nacional.

De acuerdo con Telcel, cuenta con más de 76 millones de usuarios y tiene presencia en al menos 110 mil kilómetros de ejes carreteros, cubriendo así más del 95% de la población con red 3G, 4G Lite y 5G, dependiendo del nivel de cobertura.

Telcel es propiedad de América Móvil, el mayor proveedor de comunicación celular en América Latina y el cuatro a nivel mundial. Actualmente es representado por Carlos Slim Domit, quien es el Presidente del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo.

Mientras tanto, AT&T es el segundo operador más importante de telecomunicaciones en México . Con 10 años en el mercado nacional, ahora cuenta con más de 23.6 millones de suscriptores y con infraestructura de red 4G y 5G.

Publicidad

Tags

Telefonía móvil Telcel AT&T Instituto Federal de Telecomunicaciones

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad