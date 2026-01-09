Registro de celulares en México 2026: guía paso a paso para vincular tu línea Telcel o AT&T

Registro a distancia en Telcel

De acuerdo con la telefónica de Carlos Slim, existen dos alternativas para realizar la vinculación de la línea, de manera presencial en un Centro de Atención a Clientes, o en línea desde su portal oficial. A continuación te mostraremos el procedimiento para hacer el segundo.

Accede a https://www.telcel.com/vinculatulinea . El sitio mostrará una página con la información importante antes de realizar el trámite. Da clic en “Regístrate”, en la imagen principal para empezar.

Es importante que realices este trámite desde el dispositivo en el que está tu SIM o eSIM, debido a que en otros equipos es posible que no avance el proceso. Este punto es señalado en los Términos y Condiciones, en la sección de Procedimiento remoto, de Telcel:

“El usuario podrá ingresar directamente colocando la liga del portal directamente en el navegador de su Equipo Terminal”, menciona el sitio oficial.

Telcel te dirigirá a un nuevo sitio web para realizar el registro. En ese portal están adjuntos los Términos y Condiciones, el Aviso de Privacidad, así como la opción de desvincular línea. Da clic al botón ‘Registrarme’.

Agrega tu número de teléfono y en poco tiempo, te llegará un correo con un código de verificación dentro del plazo de tiempo que asigna la pantalla.

Posteriormente, Telcel dará la opción de elegir qué documento vincular con el número celular: INE, pasaporte mexicano o pasaporte extranjero. Selecciona la casilla que sea tu caso y da clic en el consentimiento del Aviso de Privacidad.

Da clic en ‘Continuar’ y espera a que continúe el procedimiento.

El sitio te pedirá tomar una fotografía del documento que hayas elegido. Sigue las indicaciones para la captura.

El siguiente paso será tomarte una selfie con movimiento. La plataforma te indicará qué movimientos debes realizar con tu rostro para verificar tu identidad.

Después de verificar la información, el sitio te pedirá verificar tu información personal. El listado contempla nombre(s), apellido paterno, apellido paterno, fecha de nacimiento, género, entidad de nacimiento, CURP, clave de elector (IDMEX de 10 dígitos). En caso de que sean correctos, da clic en aceptar el consentimiento.

Y listo. Tu registro se habrá realizado con éxito. La pantalla mostrará la información del titular con la línea vinculada, la fecha y hora en que se realizó el trámite. Te llegará un SMS con la confirmación.

Notas sobre la vinculación: En el proceso realizado por Expansión hubo varios problemas para concluirlo. Posteriormente de recibir el código y elegir el documento de identificación, la plataforma falló en al menos tres ocasiones para seguir al siguiente paso, y se reinició el proceso.

En nuevos intentos, el sitio de Telcel se mantuvo aproximadamente 30 minutos “Cargando” para finalizar el proceso, y se tuvo que reiniciar la vinculación de nuevo.

Expansión consultó a Telcel para tener una postura sobre los posibles fallos en la plataforma. La telefónica negó problemas, y atribuyó los errores a problemas con el navegador.

En el último intento, el tiempo aproximado de realización de la vinculación fue de 5 minutos. Se realizaron más de cinco intentos fallidos para terminar con éxito.