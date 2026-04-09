Pero el mercado es exigente en cuanto al proceso de compra, de tal manera que el servicio y la atención que se da en las agencias o distribuidores funge como uno de los puntos principales al momento de adquirir un vehículo nuevo, de acuerdo con datos de la consultora J.D. Power.

Sin embargo, Nunes, destaca que este mismo nivel de atención y personalización se brindará a través de la plataforma de ventas en línea, por lo que, asegura, la digitalización en lugar de jugar como un punto en contra fungirá como aliciente para la adquisición de un auto nuevo, pues se contará con asesoría a tiempo real.

“La experiencia de compra empieza mucho antes de ir a una agencia. El usuario suele ir a internet y empezar a buscar, así empiezan a ver información y precios. Es una experiencia muy enfocada a internet y justo queremos traer esa experiencia 100% para Mercado Libre, en donde el usuario podrá explorar, comparar los diferentes coches, hacer contacto con los vendedores y preguntar”, sostiene.

Mercado Libre fungirá como el punto de encuentro entre Stellantis y los compradores, de tal manera que la transacción final de compra se realiza de manera directa con la marca. La lógica del negocio será similar a la que hoy sigue la plataforma de tiendas en línea para la adquisición de autos seminuevos, es decir, que Mercado Libre se desempeñará como una especie de enlace entre vendedor y comprador.

“Es una tendencia global a la digitalización, eso lo sabemos…Tenemos la plataforma para el negocio de coches usados ya con tráfico de millones de usuarios, siempre, todos los meses, y siempre estamos pensando en innovar y evolucionar nuestra plataforma, así que dijimos ¿Por qué no explorar los cero kilómetros?”, añade.

La oportunidad de negocio que significa para MercadoLibre el segmento de vehículos va sobre ruedas y a toda velocidad, pues de acuerdo con datos compartidos a Expansión, su vertical de autos seminuevos creció 20% en cuanto a tráfico, visitas y contactos, a lo largo de 2025.