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¿Adiós a las agencias? Stellantis ya ofrece autos nuevos en Mercado Libre

Mercado Libre fungirá como un punto de encuentro entre los clientes y las marcas de Stellantis como Jeep, Fiat, RAM, Dodge y Peugeot.
jue 09 abril 2026 07:42 PM
¿Adiós a las agencias? Stellantis ya ofrece autos nuevos en Mercado Libre
Con esto, Stellantis se convierte en la primera automotriz en mostrar su portafolio más allá de sus canales digitales tradicionales. (Mercado Libre)

El grupo automotriz Stellantis quiere dar un paso hacia adelante en el proceso de compra para adquirir un auto nuevo que tradicionalmente implicaba la visita a las agencias para ver el vehículo de forma física, ya que sus marcas Jeep, RAM, Dodge, Fiat y Peugeot, han comenzado a operar a través de la plataforma de compras en línea Mercado Libre.

Para Mariano Nunes, senior manager de Motors en Mercado Libre México, la experiencia de adquirir un auto cero kilómetros será similar a la de comprar, por ejemplo, algún dispositivo móvil, ya que a través de su página de internet será posible ver toda la información de los vehículos, así como los colores disponibles.

“La visión es ser el gran hub de coches cero kilómetros, en donde el usuario o comprador pueda comenzar su búsqueda a través de internet, para que después venga a la plataforma y vea las marcas, los vehículos, es decir, ofrecer la experiencia end-to-end”, asegura en entrevista con Expansión.

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Pero el mercado es exigente en cuanto al proceso de compra, de tal manera que el servicio y la atención que se da en las agencias o distribuidores funge como uno de los puntos principales al momento de adquirir un vehículo nuevo, de acuerdo con datos de la consultora J.D. Power.

Sin embargo, Nunes, destaca que este mismo nivel de atención y personalización se brindará a través de la plataforma de ventas en línea, por lo que, asegura, la digitalización en lugar de jugar como un punto en contra fungirá como aliciente para la adquisición de un auto nuevo, pues se contará con asesoría a tiempo real.

“La experiencia de compra empieza mucho antes de ir a una agencia. El usuario suele ir a internet y empezar a buscar, así empiezan a ver información y precios. Es una experiencia muy enfocada a internet y justo queremos traer esa experiencia 100% para Mercado Libre, en donde el usuario podrá explorar, comparar los diferentes coches, hacer contacto con los vendedores y preguntar”, sostiene.

Mercado Libre fungirá como el punto de encuentro entre Stellantis y los compradores, de tal manera que la transacción final de compra se realiza de manera directa con la marca. La lógica del negocio será similar a la que hoy sigue la plataforma de tiendas en línea para la adquisición de autos seminuevos, es decir, que Mercado Libre se desempeñará como una especie de enlace entre vendedor y comprador.

“Es una tendencia global a la digitalización, eso lo sabemos…Tenemos la plataforma para el negocio de coches usados ya con tráfico de millones de usuarios, siempre, todos los meses, y siempre estamos pensando en innovar y evolucionar nuestra plataforma, así que dijimos ¿Por qué no explorar los cero kilómetros?”, añade.

La oportunidad de negocio que significa para MercadoLibre el segmento de vehículos va sobre ruedas y a toda velocidad, pues de acuerdo con datos compartidos a Expansión, su vertical de autos seminuevos creció 20% en cuanto a tráfico, visitas y contactos, a lo largo de 2025.

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Stellantis, la marca correcta

Para Nunes, Stellantis “encajó perfectamente” con el propósito de la compañía, que ya buscaba introducir este modelo de negocio desde hace dos años a nivel América Latina, por la importancia que tiene la compañía en México.

De acuerdo con datos de Inegi, a lo largo del primer trimestre Stellantis comercializó 67,130 vehículos, lo que significó un incremento de 19.3%. Además, la firma ocupa el sexto lugar como la marca más vendida en el país con el 6.6% de participación en el mercado doméstico.

Además, desde mayo de 2020 es posible adquirir autopartes y accesorios de los vehículos Stellantis, a través de su marca Mopar, también por Mercado Libre.

“Stellantis encajó perfecto para este lanzamiento. Tiene marcas muy bien reconocidas en todo el mundo y aunque en México no han logrado llegar al tope del mercado, marcas como Fiat y Peugeot en Brasil son el lugar número uno o dos en cuanto a demanda de los consumidores, entonces vemos que Stellantis tiene un gran potencial que aún no fue aprovechado, pero tiene diversas marcas para diferentes públicos y eso hace total sentido para nosotros y esta alianza”, argumenta.

Mercado Libre comenzó con pruebas para la incorporación de vehículos nuevos dentro de la oferta de su sitio web en Brasil. A inicios de este año, la estrategia se adoptó en aquel país de manera oficial para después replicarse en países de la región como Argentina, Colombia y Chile. La estrategia de marcas ha sido diferente en cada país, ya que esto se ha delimitado acorde con las tendencias

En México las pruebas comenzaron desde enero de este año. La compañía ha trabajado en generar una comunicación más directa con el mercado local desde entonces, pues se percató que los clientes mexicanos necesitan una constante atención en el proceso.

“Hoy ya existe un bot de inteligencia artificial que sirve bastante para la comunicación, porque muchas de las interacciones son generadas a las 11 de la noche, por ejemplo. Esta respuesta rápida es fundamental y nos quedó muy claro, la importancia de dar esa atención de inmediato al usuario”, añade.

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Sector automotriz Mercado Libre Stellantis

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