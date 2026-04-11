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El sector gasolinero reitera disposición para lograr precio máximo de diésel en 28.28 pesos

El pasado miércoles 8 de abril, Expansión informó que casi 8,000 gasolineras, de un total en el país de más de 14,000, no cumplían con el tope al precio del este combustible.
sáb 11 abril 2026 02:43 PM
gasolinera pemex diesel
Onexpo invitó a las estaciones de servicio de México a respetar el tope al precio del diésel establecido en 28.28 pesos por litro. (Foto: Juan Arnoldo Benitez Romero/Getty Images.)

El sector gasolinero reiteró su disposición institucional para lograr un precio público del diésel menor a 28.28 pesos por litro durante la presente semana, de acuerdo con un comunicado de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (ONEXPO Nacional).

Lo anterior, como parte de las acciones que ha dispuesto el gobierno a cargo de Claudia Sheinbaum para proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas, e impulsar la competitividad de las actividades que dependen del combustible diésel, particularmente el transporte y la logística.

"ONEXPO Nacional reconoce el compromiso con el sector mostrado de manera clara por las secretarías de Energía y Hacienda, PEMEX, CNE, PROFECO, ASEA, Guardia Nacional y todas las autoridades participes de esta estrategia, para construir mecanismos conjuntos que permiten fortalecer la eficiencia en la cadena de valor, resolución de trámites, mejora de las condiciones logísticas y avanzar en la reducción de las cargas regulatorias", destacó la Organización.

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Onexpo invitó a las estaciones de servicio de México a formar parte de esta iniciativa, además manifestó su disposición para acompañar las medidas que se plantean, en un marco de diálogo institucional, para su activa implementación en función de las condiciones operativas particulares de las estaciones de servicio de cada región del país.

El pasado miércoles 8 de abril, Expansión informó que casi 8,000 gasolineras, de un total en el país de más de 14,000, no cumplían con el tope al precio del diésel, de acuerdo con un análisis de la plataforma PetroIntelligence. A diferencia de lo que sucede con la gasolina regular, el tope de precios al diésel no ha tenido la aceptación y el cumplimiento que esperaba el gobierno federal.

son 7,945 las estaciones de servicio que no cumplen con vender el diésel por debajo del margen establecido. El registro muestra que ayer el incumplimiento se registró en 8,144 estaciones.
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Casi 8,000 gasolineras no cumplen con tope de precio al diésel

Hace dos semanas, autoridades y el sector gasolinero firmaron un nuevo pacto para topar el precio del diésel como una medida de contención y en beneficio de la población que ya experimenta los efectos del alza de precios en otros productos.

"Reiteramos nuestra permanente disposición al diálogo y a la búsqueda y construcción de acuerdos que favorezcan el crecimiento, el desarrollo económico, la estabilidad energética y el bienestar general de México", culminó el documento.

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