El sector gasolinero reitera disposición para lograr precio máximo de diésel en 28.28 pesos

El sector gasolinero reiteró su disposición institucional para lograr un precio público del diésel menor a 28.28 pesos por litro durante la presente semana, de acuerdo con un comunicado de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (ONEXPO Nacional).

Lo anterior, como parte de las acciones que ha dispuesto el gobierno a cargo de Claudia Sheinbaum para proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas, e impulsar la competitividad de las actividades que dependen del combustible diésel, particularmente el transporte y la logística.

"ONEXPO Nacional reconoce el compromiso con el sector mostrado de manera clara por las secretarías de Energía y Hacienda, PEMEX, CNE, PROFECO, ASEA, Guardia Nacional y todas las autoridades participes de esta estrategia, para construir mecanismos conjuntos que permiten fortalecer la eficiencia en la cadena de valor, resolución de trámites, mejora de las condiciones logísticas y avanzar en la reducción de las cargas regulatorias", destacó la Organización.