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¿México autosuficiente en diésel? Los otros datos de Pemex

Tanto la petrolera estatal, como la información energética de Estados Unidos, muestran que el país sigue recibiendo diésel del extranjero para satisfacer su demanda.
jue 09 abril 2026 04:35 PM
mexico autosuficiente en diésel
La refinería Olmeca ha impulsado la producción nacional de diésel. (mauro_grigollo/Getty Images)

La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que uno de los logros que ya se pueden presumir en su gobierno es que el país ya es autosuficiente, e incluso superavitario, en la producción de diésel.

Sin embargo, las cifras más recientes de Petróleos Mexicanos (Pemex) muestran que la dependencia del diésel extranjero, principalmente del que se produce en Estados Unidos, sigue existiendo.

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Tan solo en febrero, la petrolera mexicana importó 34,511 barriles diarios de diésel, 63% menos que los 93,116 barriles por día que se importaron en el mismo mes del año pasado; por lo que si bien se trata de una cifra baja, la necesidad de importar sigue vigente.

A esa cifra hay que sumarle las importaciones de diésel que realiza el sector privado, es decir, aquellas empresas que pueden comercializar combustibles de otras marcas como Valero o ExxonMobil, cuya información no es reportada de manera pública.

De manera general, la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés), señala que en enero, los envíos de diésel a territorio mexicano alcanzaron los 186,000 barriles diarios, lo que contempla ventas tanto a privados como a Pemex.

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“Fue un gran acierto hacer la refinería de Dos Bocas. Imagínense, si tuviéramos que seguir importando 60% de la gasolina que consumimos, o 70% de diésel. Hoy somos autosuficientes en diésel. El diésel que producen las refinerías en México cumple con la demanda”, dijo recientemente.

En promedio, la demanda diaria de diésel en el país puede rondar entre los 300,000 y 400,000 barriles diarios, según las necesidades de los sectores económicos en diversos meses del año.

Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señaló que autosuficientes no somos en diésel ni en ningún otro combustible de relevancia.

“Ser autosuficiente es que produces toda tu demanda y en nuestra situación eso es categóricamente falso. En diésel importamos 186,000, entonces no somos autosuficientes ni lo seremos porque sigue siendo un monto importante de exportaciones”, explicó.

Mayor disponibilidad

La producción de combustible que usa el transporte pesado o de carga, sí ha registrado un incremento en los últimos años como resultado de una estrategia impulsada desde la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador que consistía en lograr la autosuficiencia en combustibles, gasolinas y diésel.

Aunque esa meta no se ha logrado, sí se observa una mayor producción del diésel. Datos de la petrolera estatal señalan que al segundo mes del 2026, la producción alcanzó los 298,732 barriles por día, cifra superior en un 79.8% cuando se compara con los 166,009 barriles por día.

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La entrada en operación de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, y su gradual aumento en la producción de combustibles, sí se ha reflejado en la cifra general. Tan solo en febrero, el complejo tabasqueño elaboró 83,190 barriles diarios, la de mayor producción de las siete que integran el Sistema Nacional de Refinación.

Pese a ello, el diésel mexicano enfrenta diversos retos, por ejemplo, que no en todas las refinerías del país se produce diésel UBA (ultra bajo azufre), por lo que es una medida que sigue sin ser cumplida por Pemex.

En el caso de la refinería de Salina Cruz, no se produce ni un solo barril, otras lo hacen de manera parcial, una parte DUBA y otro normal, y algunas otras ya cumplen con la medida.

En la NOM 016 de la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE) se estableció que México debía migrar al uso de DUBA como una estrategia para disminuir las emisiones contaminantes, ya que DUBA contiene 15 partes por millón de azufre, en comparación con el diésel regular, que contiene aproximadamente 500.

Sin embargo, el mismo regulador ha ido aplazando el cumplimiento para Pemex a través de prórrogas, la última fue otorgada en 2023 y establecía que debería cumplirse en su totalidad a partir del 2025, pero no se cumple en su totalidad y tampoco se tienen sanciones al respecto.

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diésel Pemex

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