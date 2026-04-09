“Fue un gran acierto hacer la refinería de Dos Bocas. Imagínense, si tuviéramos que seguir importando 60% de la gasolina que consumimos, o 70% de diésel. Hoy somos autosuficientes en diésel. El diésel que producen las refinerías en México cumple con la demanda”, dijo recientemente.

En promedio, la demanda diaria de diésel en el país puede rondar entre los 300,000 y 400,000 barriles diarios, según las necesidades de los sectores económicos en diversos meses del año.

Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señaló que autosuficientes no somos en diésel ni en ningún otro combustible de relevancia.

“Ser autosuficiente es que produces toda tu demanda y en nuestra situación eso es categóricamente falso. En diésel importamos 186,000, entonces no somos autosuficientes ni lo seremos porque sigue siendo un monto importante de exportaciones”, explicó.

Mayor disponibilidad

La producción de combustible que usa el transporte pesado o de carga, sí ha registrado un incremento en los últimos años como resultado de una estrategia impulsada desde la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador que consistía en lograr la autosuficiencia en combustibles, gasolinas y diésel.

Aunque esa meta no se ha logrado, sí se observa una mayor producción del diésel. Datos de la petrolera estatal señalan que al segundo mes del 2026, la producción alcanzó los 298,732 barriles por día, cifra superior en un 79.8% cuando se compara con los 166,009 barriles por día.