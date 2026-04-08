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Casi 8,000 gasolineras no cumplen con tope de precio al diésel

Son 7,945 las estaciones de servicio que no cumplen con vender el diésel por debajo del margen establecido. El registro muestra que ayer el incumplimiento se registró en 8,144 estaciones.
mié 08 abril 2026 04:49 PM
son 7,945 las estaciones de servicio que no cumplen con vender el diésel por debajo del margen establecido. El registro muestra que ayer el incumplimiento se registró en 8,144 estaciones.
La presidenta dijo que el tope del diésel es de 28.28 pesos por litro. (Arkadij Schell/Getty Images)

A diferencia de lo que sucede con la gasolina regular, el tope de precios al diésel no ha tenido la aceptación y el cumplimiento que esperaba el gobierno federal.

Y es que aunque dicho combustible –que es utilizado principalmente por el transporte de carga para el traslado de mercancías y servicios como movilidad de usuarios– tiene un tope de precio de 28.28 pesos por litro, es común encontrar estaciones de servicio que superen ese monto.

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Un análisis de mercado realizado por la plataforma PetroIntelligence señala que al día de hoy, 8 de abril, son 7,945 las estaciones de servicio que no cumplen con vender el diésel por debajo del margen establecido. El registro muestra que ayer el incumplimiento se registró en 8,144 estaciones.

En el país hay más de 14,000 estaciones de servicio funcionando en operación, pero no todas comercializan diésel, por lo que no es posible afirmar qué porcentaje del mercado no cumple, ya que no se tiene el dato público de las que sí venden los tres combustibles (regular, premium y diésel).

El tope

Hace dos semanas, autoridades y el sector gasolinero firmaron un nuevo pacto para topar el precio del diésel como una medida de contención y en beneficio de la población que ya experimenta los efectos del alza de precios en otros productos. Inicialmente se dijo que el precio máximo sería de 28.50, aunque con la amenaza de que tendría que irse reduciendo, y la semana pasada se anunció el tope en 28.30 pesos por litro.

En teoría, los pactos o acuerdos para establecer un precio máximo de venta para la gasolina regular –firmado en febrero del 2025 y renovado en marzo pasado– así como el nuevo del diésel, tendrían una naturaleza de ‘voluntario’, un llamado del gobierno a los gasolineros en beneficio de la población.

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Pero el lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado enérgico a los empresarios por estar vendiendo el combustible por arriba de los 28.28 pesos, asegurando que ya había pedido a la Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco) que se hiciera una vigilancia de aquellos que no están cumpliendo y, en dado caso, sancionarlos.

“El diésel también ha aumentado el precio, estaba sobre 26.50, 27 pesos y llegó a estar en 30 pesos. Por el momento, hay un acuerdo con los gasolineros de que no aumente de 28.28 pesos. Sigue estando alto respecto a lo que estaba hace unas semanas y estamos viendo si podemos hacer un esfuerzo adicional para poder compensar todavía más el precio del diésel”, aseguró.

“No podemos permitir que los gasolineros se pasen (...) no puede ser que haya gasolineros que de manera tramposa estén subiendo el precio a pesar de que se está dando el apoyo para que no suba tanto el precio, ni de la gasolina magna, ni del diésel. Sí puede haber sanciones por parte de Profeco, pero, por lo pronto, como hicimos al principio, una lona que diga, pues: “aquí está muy alto el precio de la gasolina”, aseveró la mandataria federal.

Alejandro Montufar, CEO de PetroIntellgence, dijo que el precio del diésel está por arriba del tope como consecuencia de los inventarios que mantiene el sector, cuyo combustible se compró con precios elevados y un precio topado no permite la recuperación de costos.

“Aunque el costo al mayoreo se redujo el viernes pasado debido al incremento de los estímulos, el ajuste en precios al público es gradual porque está en función de que los inventarios se reemplacen con productos a precios más competitivos. Conforme transcurre la semana, iremos viendo mayores disminuciones”, expuso.

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“A partir del sábado, ya no se observaron los incrementos diarios de 3 a 5 centavos que estaban sucediendo; se observó una ausencia de crecimiento e incluso ayer empezó a bajar el promedio nacional. La baja ha sido de 3 centavos; aunque es poco, esperamos que al final de la semana sí lleguemos a ver menores precios, es normal que exista este periodo de ajuste”, apuntó Montufar.

Menos IEPS

Una medida de contención que estableció el gobierno federal para mantener los precios de los combustibles fue establecer estímulos fiscales al IEPS de las gasolinas y el diésel, siendo este último al que más se le han aplicado en recientes semanas.

Para la semana del 4 al 10 de abril los estímulos aplicables son los siguientes: el diésel tendrá un estímulo de 81.20%, equivalente a 5.97 pesos. De esta forma, los consumidores solo desembolsarán 1.38 pesos de impuesto. La gasolina regular o magna tendrá esta semana un estímulo del 31.34% o el equivalente a 2.09 pesos por litro, de tal manera que de impuestos los consumidores solo pagarán 4.60 pesos.

En el caso de la gasolina premium, el estímulo aplicado es de 18.48%, que representa 1.04 pesos por litro, dejando la cuota de impuesto a pagar en 4.61 pesos.

Sheinbaum añadió que en una semana, lo que deja de percibir el gobierno por no cobro del IEPS son más de 5,000 millones de pesos.

Finalmente, una nueva variante que podría interferir en el sector es el anuncio del cese al fuego por parte de Estados Unidos a Irán, así como de la apertura total del Estrecho de Ormuz, lo que podrían ayudar a reducir la volatilidad del mercado petrolero y que gradualmente el precio de los combustibles empiece a reducirse.

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