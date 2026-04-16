Red de cargadores públicos para autos eléctricos crece 24% y privada 25%

El panorama para el posicionamiento de los vehículos eléctricos en México fue favorable este inicio de año. De acuerdo con datos de la Electro Movilidad Asociación (EMA), la red de cargadores públicos totalizó este primer trimestre del año 4,378 puntos de conexión a lo largo del país, lo que significó un aumento contra el mismo periodo del año pasado de 24.6%.
El escenario fue igual de favorable para la infraestructura privada, que totalizó 55,224 posiciones a lo largo del primer trimestre, lo que representó un avance interanual de 25.7%. Los avances van en línea con el desempeño del mercado doméstico para este tipo de tecnologías. De acuerdo con datos de Inegi, se vendieron en este lapso 6,691 vehículos eléctricos, que representaron un incremento de 54.7%.
Pero de acuerdo con datos de EMA, que incluyen cifras de marcas chinas que no reportan ante el Inegi, como BYD, la venta de vehículos totalmente eléctricos llegó a las 10,340 unidades.