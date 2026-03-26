Xpeng, la nueva automotriz china que llega a México para competir con BYD

“Detecta desde una posible y mínima falla o una necesidad de actualización, también analiza el mismo desempeño de los vehículos en donde sea que se encuentren. Esto es parte de la inteligencia artificial vista desde un beneficio hacia el conductor o cliente. El sistema se va actualizando y va proporcionando mejoras a ciertos atributos del auto”, comenta en entrevista con Expansión, Osiel Pinal, director de Mercadotecnia y Relaciones Públicas de Xpeng México.

En su natal China, la firma ya cuenta con vehículos autónomos logrados a través de diferentes programas de la inteligencia artificial, sin embargo, estos no llegarán a México tanto por las regulaciones existentes ni como por las propias condiciones de los caminos y carreteras en el país que dificultan su implementación.

De acuerdo con Pinal, de las prioridades de la empresa ahora está, antes que pensar en una expectativas de ventas, la intención es concentrarse en tener un óptimo acercamiento con clientes, al tratarse de una nueva marca.

“La expectativa es primero satisfacer a los clientes con este tipo de tecnología y dar la mejor experiencia de servicio, eso es lo principal. Lanzamos dos modelos y la realidad es que vamos a ir evaluando cómo se comporta el mercado. Yo te diría la mejor expectativa de ventas, una muy positiva, pero queremos ver primero cómo México recibe esta marca, cómo la reciben las personas e ir planteando estos objetivos de venta un poco más adelante”, sostiene.

La firma ve en la tecnología y la aplicación de la inteligencia artificial su principal propuesta de valor y diferenciador, una tendencia que han seguido las marcas nacidas en el gigante asiático, como BYD.

La compañía, que llegó a México en 2022, encontró tierra fértil para el negocio, pues hoy concentra el 3.8% de participación en el mercado, con lo que se convierte en la octava marca con mayores volúmenes de venta en el país.