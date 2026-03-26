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Xpeng, la nueva automotriz china que llega a México para competir con BYD

La firma, que comienza con una oferta de dos SUV eléctricos, centra su propuesta de valor y principal diferenciador en la tecnología y uso de la inteligencia artificial.
jue 26 marzo 2026 01:00 PM
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La firma nació en China en 2014, se expandió en Europa en 2020 y ahora incursiona en México. (Xpeng)

Al otro lado del mundo, México continúa destacando por ser un mercado atractivo para la industria automotriz y la llegada de Xpeng lo demuestra. La firma, nacida en Guangzhou, China, ha seleccionado dos SUV para integrar su portafolio en el país y comenzar operaciones en las tres ciudades principales: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La contienda por el mercado automotriz va más allá de solo un vehículo que permita moverse de punto B a C. La batalla se libra hoy en el terreno tecnológico y Xpeng lo sabe, de tal manera que es en este punto donde la empresa ve su principal fortaleza frente a la competencia, sobre todo con marcas chinas.

El portafolio es estratégico y conciso, al estar conformado por solo dos SUV eléctricos y apostar por la tendencia de que los vehículos se tratan cada vez más de una especie de computadoras móviles, antes que solo una unidad con carrocería y chasis. Xpeng, que nació como startup en el gigante asiático, se considera más una empresa de tecnología que de autos, al centrarse en la utilización de la inteligencia artificial.

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“Detecta desde una posible y mínima falla o una necesidad de actualización, también analiza el mismo desempeño de los vehículos en donde sea que se encuentren. Esto es parte de la inteligencia artificial vista desde un beneficio hacia el conductor o cliente. El sistema se va actualizando y va proporcionando mejoras a ciertos atributos del auto”, comenta en entrevista con Expansión, Osiel Pinal, director de Mercadotecnia y Relaciones Públicas de Xpeng México.

En su natal China, la firma ya cuenta con vehículos autónomos logrados a través de diferentes programas de la inteligencia artificial, sin embargo, estos no llegarán a México tanto por las regulaciones existentes ni como por las propias condiciones de los caminos y carreteras en el país que dificultan su implementación.

De acuerdo con Pinal, de las prioridades de la empresa ahora está, antes que pensar en una expectativas de ventas, la intención es concentrarse en tener un óptimo acercamiento con clientes, al tratarse de una nueva marca.

“La expectativa es primero satisfacer a los clientes con este tipo de tecnología y dar la mejor experiencia de servicio, eso es lo principal. Lanzamos dos modelos y la realidad es que vamos a ir evaluando cómo se comporta el mercado. Yo te diría la mejor expectativa de ventas, una muy positiva, pero queremos ver primero cómo México recibe esta marca, cómo la reciben las personas e ir planteando estos objetivos de venta un poco más adelante”, sostiene.

La firma ve en la tecnología y la aplicación de la inteligencia artificial su principal propuesta de valor y diferenciador, una tendencia que han seguido las marcas nacidas en el gigante asiático, como BYD.

La compañía, que llegó a México en 2022, encontró tierra fértil para el negocio, pues hoy concentra el 3.8% de participación en el mercado, con lo que se convierte en la octava marca con mayores volúmenes de venta en el país.

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Aunque hoy el panorama parece no ser el mejor para las automotrices de origen chino que operan en México, pues desde el 1 de enero de este año los vehículos ensamblados en países con los que el país no cuenta con tratado de libre comercio pagan un arancel de hasta 50%, el ánimo por Xpeng de llegar al mercado doméstico no terminó deteriorándose.

Pinal destaca que Xpeng, al tratarse de una marca global con sus principales centro de manufactura en China, tiene las herramientas necesarias para blindarse de las nuevas tarifas, de tal manera que es posible paliar esos sobrecostos desde estrategias enfocadas en la eficiencia en términos de manufactura hasta logísticos.

Aún con los nuevos aranceles, la idea de llegar a México hace sentido de negocio, pues era uno de sus países a seguir en su hoja de ruta, luego de expandirse por Europa hace seis años.

“Evidentemente, buscamos como todo negocio ese a nivel de rentabilidad y afortunadamente hoy tenemos también tiene esa oportunidad, siempre respetando lo que sucede en cada país y enfocándonos también en desarrollar mejores productos, las mejores tecnologías para donde la marca defina poder ofrecer su gama de productos”, comenta sobre los aranceles en México.

Aunque sus distribuidores comenzarán a operar de manera formal el próximo 6 de abril, la empresa comenzó operando un almacén de refacciones en el Estado de México desde hace una semana, en miras de contar con un stock de hasta un año y medio, y contar con la disponibilidad de partes como otra de sus propuestas de valor.

“La importancia del lugar donde está, es al final la relevancia de la facilidad logística que nos permite tener una disponibilidad de movimiento de partes en 24 o 48 horas dependiendo dónde se encuentra nuestra distribuidora”, subraya.

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Precios y características

Xpeng llega a México con dos SUV como una forma de hacer su incursión al mercado una apuesta segura, al focalizarse en el segmento de más rápido crecimiento, sin embargo, Pinal subraya que su portafolio irá incrementándose conforme la demanda lo vaya suscitando, pues al otro lado del mundo cuenta también con sedanes y minivans.

El G9 es su vehículo de dimensiones más amplias, al contar con 1,937 mm de ancho por 4,891 de largo y 1,680 mm de altura, además de registrar con una potencia de 346 hp y 342 lb/ft.

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Xpeng G9 precios y características México (Xpeng)

Este vehículo acelera de 0 a 100 kilómetros en 6.4 segundos, de acuerdo con su ficha técnica, además de que cuenta con una autonomía de 585 kilómetros por carga y su versión de entrada arranca en un precio de 1,099,900 pesos.

Pinal describe al G6 como el otro “best seller” que llega al mercado mexicano. Se trata de un SUV de 1,920 mm de ancho por 4,758 de largo y 1,60 mm de altura que alcanza una potencia de 292 hp y 332 lb/ft.

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Xpeng G6 México precios y características (Xpeng)

El vehículo, que acelera de 0 a 100 kilómetros en 6.7 segundos, cuenta con una autonomía de 535 kilómetros por carga. El precio para su versión de entrada comienza en los 799,900 pesos. Ambos modelos están equipados con Xpilot Assist, un sistema de asistencia de conducción inteligente desarrollado por la compañía.

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Autos chinos en México Autos eléctricos

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