Xpeng, la nueva automotriz china que llega a México para competir con BYD

Al otro lado del mundo, México continúa destacando por ser un mercado atractivo para la industria automotriz y la llegada de Xpeng lo demuestra. La firma, nacida en Guangzhou, China, ha seleccionado dos SUV para integrar su portafolio en el país y comenzar operaciones en las tres ciudades principales: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
La contienda por el mercado automotriz va más allá de solo un vehículo que permita moverse de punto B a C. La batalla se libra hoy en el terreno tecnológico y Xpeng lo sabe, de tal manera que es en este punto donde la empresa ve su principal fortaleza frente a la competencia, sobre todo con marcas chinas.
El portafolio es estratégico y conciso, al estar conformado por solo dos SUV eléctricos y apostar por la tendencia de que los vehículos se tratan cada vez más de una especie de computadoras móviles, antes que solo una unidad con carrocería y chasis. Xpeng, que nació como startup en el gigante asiático, se considera más una empresa de tecnología que de autos, al centrarse en la utilización de la inteligencia artificial.