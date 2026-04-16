Pemex acepta culpa en derrame petrolero del Golfo de México

“El 6 de febrero se observó, con un sobrevuelo, presencia de aceite en las cercanías de la plataforma Pol Alfa, que queda cercana a la plataforma Abkatún Alfa. Inmediatamente se instalaron barreras de contención, comenzó la recuperación de aceite y aguas oleosas y la dispersión mecánica de acuerdo con los protocolos”, comentó en conferencia de prensa.

El titular de Pemex aseguró que la información le fue negada y tuvo que pedirla –por oficio– a las áreas internas correspondientes de la petrolera para poder conocer la magnitud de las afectaciones.

La fuga en instalaciones, la pérdida de la integridad mecánica y la reparación de un oleoducto no fueron informadas al director de Pemex, así como a altos mandos de la petrolera.

“Convoqué al área operativa para que me proporcionara imágenes satelitales del movimiento de los barcos que tuvo lugar en Abkatún en febrero. Como hubo resistencia, pedí la información por oficio, analicé personalmente la bitácora de ocho barcos (...) de esos reportes obtuve datos y hechos de los cuales no fui informado”, aseguró el directivo en conferencia de prensa.

Pemex ya presentó denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Las personas implicadas en las fallas fueron separados de su cargo.

Se trata del subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, el coordinador de control marino y el responsable de derrames, cuyos nombres no fueron revelados.