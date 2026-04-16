Pemex acepta culpa en derrame petrolero del Golfo de México

Por su parte, Rosaura Ruíz, secretaria de Ciencias, Humanidad, Tecnología e Innovación (Secitih), dijo que existe evidencia de que sí hubo un derrame de hidrocarburo en las inmediaciones de la plataforma Abkatún - Cantarell de Pemex, el cual fue dispersado e intemperizado, pero que hasta el momento no se tiene el cálculo del volumen exacto derramado.
“Del 4 al 17 de febrero se muestra la presencia de hidrocarburos de distintas concentraciones en la zona de plataformas de Pemex en Abkatún; efectivamente se detecta hidrocarburo en esa área petrolera y en esas fechas, con extensiones de una mancha de, al menos, 18 kilómetros el 4 de febrero; de 47 kilómetros el 7 de febrero y hasta 75 kilómetros el 15 de febrero; esta emanación es muy distinguible por su color ocre, diferente a la chapopotera natural de Cantarell”.
“Esa mancha originada en Abkatún, en Cantarell, se desplazó hasta alcanzar las costas de Veracruz a partir del 24 de febrero. Y existe evidencia satelital de que pudo haber continuado hasta las costas del norte de Veracruz y Tamaulipas”, aseguró.
Toda la evidencia obtenida por Secihti, fue entregada desde el pasado 3 de abril al grupo interinstitucional formado por Pemex, Profepa, Sener, Asea, Marina y Conapesca, instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Expansión publicó el pasado 26 de marzo que los derrames registrados en el Golfo de México tenían tres orígenes diferentes, descartando culpabilidad de Pemex, pero que por las fechas hoy expuestas, ya se tenía registro de las fugas de la empresa estatal y hasta se había realizado la reparación del ducto.
En ese momento, los culpables fueron el vertimiento ilegal por parte de un buque privado, el cual hasta el momento no ha sido identificado, y El resto proviene de las llamadas chapopoteras naturales, que son emanaciones de petróleo en Coatzacoalcos, aunque éstas con presencia intermitente, y otras más identificadas en Campeche, específicamente en la zona marina donde se ubica el yacimiento Cantarell.