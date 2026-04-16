Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Pemex acepta culpa en derrame petrolero del Golfo de México

El titular de Petróleos Mexicanos presentó denuncias formales ante la FGR y separó de sus cargos a las personas implicadas en el derrame.
jue 16 abril 2026 08:08 PM
Pemex acepta culpa en derrame petrolero del Golfo de México
El derrame se presentó desde el 6 de febrero, sin que supiera el director de Pemex. (Sener)

Los derrames petroleros que fueron registrados en el Golfo de México, tienen un nuevo culpable, Petróleos Mexicanos (Pemex).

La empresa estatal reconoció que fue responsable de las emanaciones de petróleo registradas cercanas a la zona de plataformas petroleras de Abkatún.

Se trata de una fuga registrada en un oleoducto de 36 pulgadas, con presencia desde el 6 de febrero pasado, sin que la empresa estatal tuviera registro.

Publicidad

“El 6 de febrero se observó, con un sobrevuelo, presencia de aceite en las cercanías de la plataforma Pol Alfa, que queda cercana a la plataforma Abkatún Alfa. Inmediatamente se instalaron barreras de contención, comenzó la recuperación de aceite y aguas oleosas y la dispersión mecánica de acuerdo con los protocolos”, comentó en conferencia de prensa.

El titular de Pemex aseguró que la información le fue negada y tuvo que pedirla –por oficio– a las áreas internas correspondientes de la petrolera para poder conocer la magnitud de las afectaciones.

La fuga en instalaciones, la pérdida de la integridad mecánica y la reparación de un oleoducto no fueron informadas al director de Pemex, así como a altos mandos de la petrolera.

“Convoqué al área operativa para que me proporcionara imágenes satelitales del movimiento de los barcos que tuvo lugar en Abkatún en febrero. Como hubo resistencia, pedí la información por oficio, analicé personalmente la bitácora de ocho barcos (...) de esos reportes obtuve datos y hechos de los cuales no fui informado”, aseguró el directivo en conferencia de prensa.

Pemex ya presentó denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Las personas implicadas en las fallas fueron separados de su cargo.

Se trata del subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, el coordinador de control marino y el responsable de derrames, cuyos nombres no fueron revelados.

Publicidad

Por su parte, Rosaura Ruíz, secretaria de Ciencias, Humanidad, Tecnología e Innovación (Secitih), dijo que existe evidencia de que sí hubo un derrame de hidrocarburo en las inmediaciones de la plataforma Abkatún - Cantarell de Pemex, el cual fue dispersado e intemperizado, pero que hasta el momento no se tiene el cálculo del volumen exacto derramado.

“Del 4 al 17 de febrero se muestra la presencia de hidrocarburos de distintas concentraciones en la zona de plataformas de Pemex en Abkatún; efectivamente se detecta hidrocarburo en esa área petrolera y en esas fechas, con extensiones de una mancha de, al menos, 18 kilómetros el 4 de febrero; de 47 kilómetros el 7 de febrero y hasta 75 kilómetros el 15 de febrero; esta emanación es muy distinguible por su color ocre, diferente a la chapopotera natural de Cantarell”.

“Esa mancha originada en Abkatún, en Cantarell, se desplazó hasta alcanzar las costas de Veracruz a partir del 24 de febrero. Y existe evidencia satelital de que pudo haber continuado hasta las costas del norte de Veracruz y Tamaulipas”, aseguró.

Toda la evidencia obtenida por Secihti, fue entregada desde el pasado 3 de abril al grupo interinstitucional formado por Pemex, Profepa, Sener, Asea, Marina y Conapesca, instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Expansión publicó el pasado 26 de marzo que los derrames registrados en el Golfo de México tenían tres orígenes diferentes, descartando culpabilidad de Pemex, pero que por las fechas hoy expuestas, ya se tenía registro de las fugas de la empresa estatal y hasta se había realizado la reparación del ducto.

En ese momento, los culpables fueron el vertimiento ilegal por parte de un buque privado, el cual hasta el momento no ha sido identificado, y El resto proviene de las llamadas chapopoteras naturales, que son emanaciones de petróleo en Coatzacoalcos, aunque éstas con presencia intermitente, y otras más identificadas en Campeche, específicamente en la zona marina donde se ubica el yacimiento Cantarell.

Publicidad

Tags

Pemex

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad