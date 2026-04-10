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Asegura Pemex que no hay afectaciones tras nuevo incendio en Dos Bocas

Se trata del segundo incendio que registra el complejo en menos de un mes, la refinería más nueva del país.
vie 10 abril 2026 09:15 AM
Se trata del segundo incendio que registra el complejo en menos de un mes, la refinería más nueva del país.
En lo que va del año, al menos 4 incidentes han registrado el complejo tabasqueño. (Isabel Mateos Hinojosa/Cuartoscuro)

Petróleos Mexicanos (Pemex) asegura que tras el incendio registrado ayer en la planta coquizadora de la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, no existen afectaciones mayores.

En cuanto al estatus de seguridad de los trabajadores, hasta el momento solo se tiene registro de un bombero intoxicado durante las labores de contención del fuego.

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La empresa estatal informó en un comunicado que el incendio fue sofocado desde las 18:25 horas del jueves 9 de abril, el cual se concentró en la planta coquizadora y que, supuestamente no dejó afectaciones en otras plantas de proceso.

“De inmediato se activaron los protocolos de seguridad para la atención del incidente, el cual contó con la participación de más de 150 elementos especializados en atención de emergencias, quienes actualmente realizan labores de enfriamiento y verificación en la zona” señala el texto.

El incidente –calificado como menor por las autoridades– movilizó de manera inmediata al director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, hasta la refinería para supervisar las labores y posibles daños.

La presidenta Claudia Sheinbaum también se pronunció en su cuenta de X, asegurando que el incendio se había registrado –exclusivamente– en un área de almacenamiento de coque y que ya se encontraban más de 150 elementos de Pemex, Marina, Sedena y gobierno estatal en el área.

Esta mañana también se informó que el titular de Pemex se reunió con el gobernador de Tabasco, Javier May, para dar seguimiento al evento y descartar afectaciones a la población.

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“El director general de Pemex, Víctor Rodriguez Padilla, acompañó al gobernador de Tabasco, @TabascoJavier a la reunión de seguridad, para dar seguimiento al incidente registrado ayer en la Refinería Olmeca. En el encuentro participó personal de Pemex y del gobierno estatal, donde está descartado cualquier riesgo a la población, trabajadores, instalaciones de la refinería y al medio ambiente”, asegura el post en la cuenta de X de Pemex.

¿Qué es una planta coquizadora?

Las coquizadoras son equipos que forman parte de las refinerías y que tienen la finalidad de realizar un craqueo términos, es decir, que rompe los residuos pesados del petróleo, particularmente del pesado, que sale del primer proceso de refinación y que deja como resultado la producción de combustóleo.

Ese combustóleo se vuelve a procesar en la planta coquizadora a fin de obtener combustibles de mayor valor como gasolinas, diésel o coque de petróleo.

Éste último producto se ha estado acumulando en el complejo tabasqueño en grandes cantidades debido a que se han elevado los niveles de refinación en el complejo a fin de elevar la producción de combustibles.

“Se está mandando demasiado residuo a la coquizadora. Eso implica que otras rutas de conversión no están tomando suficiente carga. En lugar de maximizar la producción de gasolinas y diésel, se está “sacando del sistema” carbono en forma de coque”, explicó Ramsés Pech, socio de Grupo Caravia.

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Uno más

Apenas el pasado 17 de marzo se registró un incendio en la refinería, el cual dejó como saldo la muerte de 5 personas, una trabajadora de Pemex y 4 más de una empresa contratista.

Según la información preliminar es que el incendio había sucedido a las afueras de la barda perimetral del complejo, pero el vídeo que circuló días después mostró que en una camioneta que circulaba a baja velocidad al interior de la refinería –en medio de la una fuerte lluvia– comienza a incendiarse rápidamente al igual que al agua que estaba en el piso.

Pemex atribuyó el hecho a la fuertes lluvias que estaban azotando a la región en esos días, lo que provocó un derrame de líquidos inflamables de unos tanques de almacenamiento, lo que provocó la generación de ‘aguas aceitosas’ las cuales generaron la combustión.

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Pemex Dos Bocas

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