La empresa estatal informó en un comunicado que el incendio fue sofocado desde las 18:25 horas del jueves 9 de abril, el cual se concentró en la planta coquizadora y que, supuestamente no dejó afectaciones en otras plantas de proceso.

“De inmediato se activaron los protocolos de seguridad para la atención del incidente, el cual contó con la participación de más de 150 elementos especializados en atención de emergencias, quienes actualmente realizan labores de enfriamiento y verificación en la zona” señala el texto.

El incidente –calificado como menor por las autoridades– movilizó de manera inmediata al director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, hasta la refinería para supervisar las labores y posibles daños.

La presidenta Claudia Sheinbaum también se pronunció en su cuenta de X, asegurando que el incendio se había registrado –exclusivamente– en un área de almacenamiento de coque y que ya se encontraban más de 150 elementos de Pemex, Marina, Sedena y gobierno estatal en el área.

Esta mañana también se informó que el titular de Pemex se reunió con el gobernador de Tabasco, Javier May, para dar seguimiento al evento y descartar afectaciones a la población.