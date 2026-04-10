“El director general de Pemex, Víctor Rodriguez Padilla, acompañó al gobernador de Tabasco, @TabascoJavier a la reunión de seguridad, para dar seguimiento al incidente registrado ayer en la Refinería Olmeca. En el encuentro participó personal de Pemex y del gobierno estatal, donde está descartado cualquier riesgo a la población, trabajadores, instalaciones de la refinería y al medio ambiente”, asegura el post en la cuenta de X de Pemex.
¿Qué es una planta coquizadora?
Las coquizadoras son equipos que forman parte de las refinerías y que tienen la finalidad de realizar un craqueo términos, es decir, que rompe los residuos pesados del petróleo, particularmente del pesado, que sale del primer proceso de refinación y que deja como resultado la producción de combustóleo.
Ese combustóleo se vuelve a procesar en la planta coquizadora a fin de obtener combustibles de mayor valor como gasolinas, diésel o coque de petróleo.
Éste último producto se ha estado acumulando en el complejo tabasqueño en grandes cantidades debido a que se han elevado los niveles de refinación en el complejo a fin de elevar la producción de combustibles.
“Se está mandando demasiado residuo a la coquizadora. Eso implica que otras rutas de conversión no están tomando suficiente carga. En lugar de maximizar la producción de gasolinas y diésel, se está “sacando del sistema” carbono en forma de coque”, explicó Ramsés Pech, socio de Grupo Caravia.