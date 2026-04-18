Agua Inmaculada: el emprendimiento que hizo del garrafón rosa su sello y cruzó a Centroamérica

Hacer accesible el agua purificada

Eymard Argüello estudió dos licenciaturas de Administración de Empresas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), y más grados académicos, que le ayudaron a impulsar su modelo de negocio.

Cuando Argüello era estudiante, investigó los sistemas de purificación, se dio cuenta que eran muy costosos, entonces, se encargó de diseñar uno más barato que garantizara el tratamiento del agua, y que fuera accesible para comercializar.

Inspirado en ofrecer agua purificada de calidad a bajo costo, fundó la primera oficina de Agua Inmaculada en 2002, en la recámara de su casa, en Puebla. Sacó su cama y ropa para acomodar un escritorio para su emprendimiento.

La intención principal era proporcionar agua purificada a las comunidades más alejadas y marginadas a un bajo costo, mediante un sistema de franquicias. Así, familias mexicanas podrían producir y comercializar agua, a la vez que la población accedía a un producto de calidad a bajo costo.

El proceso de purificación inició con siete pasos para quitar el color, el olor, sabor, microbios y metales dañinos que pueda tener el agua, hasta hacerla apta para el consumo humano. Actualmente, el sistema puede tener hasta nueve fases, que cumplen con las normas oficiales mexicanas y tiene la certificación internacional ISO 9001-2015.

Al producir y comercializar plantas purificadoras, no solo ayudó a llevar agua de calidad a más partes, sino que también generó derrama económica para diferentes comunidades. Argüello fue nombrado Emprendedor del Año 2015 por Expansión en la categoría Más de 3 Años de Ventas.

Agua Inmaculada sale de México

En poco tiempo, el negocio salió de Puebla para abrir en Orizaba, Veracruz, y luego a más partes de México y de América Latina. El primer salto internacional fue Guatelama, en 2008. De ahí, siguieron otros países como Chile, Brasil, Bolivia, Colombia, El Salvador y Honduras.

En enero de 2015, la empresa consiguió una patente para un proceso que hoy es muy común: llevar a rellenar un garrón, que será previamente enjuagado y desinfectado en una máquina automática.