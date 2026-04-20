Conagra invertirá 550 mdp en planta de Irapuato para expandir su producción

“México es un mercado clave para Conagra Brands y esta inversión reafirma nuestra confianza en el país y en su talento”, señaló Alberto Cavia, director general de Conagra Brands México. “La expansión de nuestra planta en Irapuato no solamente fortalece nuestras capacidades productivas, sino que también refleja nuestro compromiso de largo plazo con el crecimiento sostenible, la innovación y el desarrollo del sector alimentario en México”, añadió.

Para la empresa, la planta en Irapuato es un pilar estratégico para su operación en el país. Inaugurada en 1962 y adquirida por Conagra en el año 2000, está ubicada en una zona clave del Bajío, con acceso a importantes materias primas como maíz, papa y zanahoria. Desde esta instalación se producen las marcas Act II, Del Monte y Hunt’s, y genera el 94% del volumen total de ventas de la compañía en México.

“Estamos muy orgullosos de seguir impulsando el desarrollo económico local mediante el fortalecimiento de nuestra cadena de valor en el país”, añadió Cavia, citado en un comunicado.

Esta planta de producción de Conagra también destaca por sus prácticas ambientales y sociales. Desde 2015, ha tratado más de 3.1 millones de metros cúbicos de agua residual, además de reciclar y reutilizar más del 95% de sus residuos.

Además, cuenta con certificaciones como Empresa Socialmente Responsable (ESR) desde 2013, SQF, Kosher y RSPO, así como diversos reconocimientos por parte del gobierno del estado de Guanajuato en materia de sustentabilidad, responsabilidad social y mérito laboral.

Conagra Brands opera en México desde 2002 y emplea a más de 800 colaboradores en el país.

