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Conagra invertirá 550 mdp en planta de Irapuato para expandir su producción

Conagra acelera su estrategia en México con una inversión en el Bajío para ampliar líneas de producción, atender mayor demanda y consolidar a Irapuato como eje de su operación.
lun 20 abril 2026 07:45 PM
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Conagra Brands opera en México desde 2002 y emplea a más de 800 colaboradores en el país. (Foto: ACT II México / Facebook.)

Conagra Brands México, dueña de las marcas ACT II, PAM, Del Monte y Hunt’s, por mencionar algunas, anunció una inversión de 550 millones de pesos para expandir su planta de producción en Irapuato, Guanajuato, proyecto que forma parte de una visión de largo plazo enfocada en fortalecer la operación en México y responder a las nuevas tendencias de consumo.

La inversión permite la ampliación de líneas de producción, particularmente en tecnologías de envasado, optimizando procesos y aumentando la capacidad para atender la creciente demanda del mercado. Asimismo, el proyecto contempla una contribución significativa al desarrollo económico de la región del Bajío.

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“México es un mercado clave para Conagra Brands y esta inversión reafirma nuestra confianza en el país y en su talento”, señaló Alberto Cavia, director general de Conagra Brands México. “La expansión de nuestra planta en Irapuato no solamente fortalece nuestras capacidades productivas, sino que también refleja nuestro compromiso de largo plazo con el crecimiento sostenible, la innovación y el desarrollo del sector alimentario en México”, añadió.

Para la empresa, la planta en Irapuato es un pilar estratégico para su operación en el país. Inaugurada en 1962 y adquirida por Conagra en el año 2000, está ubicada en una zona clave del Bajío, con acceso a importantes materias primas como maíz, papa y zanahoria. Desde esta instalación se producen las marcas Act II, Del Monte y Hunt’s, y genera el 94% del volumen total de ventas de la compañía en México.

“Estamos muy orgullosos de seguir impulsando el desarrollo económico local mediante el fortalecimiento de nuestra cadena de valor en el país”, añadió Cavia, citado en un comunicado.

Esta planta de producción de Conagra también destaca por sus prácticas ambientales y sociales. Desde 2015, ha tratado más de 3.1 millones de metros cúbicos de agua residual, además de reciclar y reutilizar más del 95% de sus residuos.

Además, cuenta con certificaciones como Empresa Socialmente Responsable (ESR) desde 2013, SQF, Kosher y RSPO, así como diversos reconocimientos por parte del gobierno del estado de Guanajuato en materia de sustentabilidad, responsabilidad social y mérito laboral.

Conagra Brands opera en México desde 2002 y emplea a más de 800 colaboradores en el país.

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Inversión Industria de bebidas y alimentos

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