¿Quién es el dueño de Flex y por qué invertirá 1,000 mdd en México para data centers?

El nombre de Flex suele ser poco familiar entre consumidores, pero es un actor clave en la tecnología internacional. Incluso, en México tiene siete sedes que emplean a más de 39,000 personas. ¿Quién lidera esta empresa y por qué invertir en el país?
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57 años de Flex como fabricante y proveedor electrónica
La empresa fue fundada como Flextronics en 1969 por Joe y Barbara-Ann McKenzie en Silicon Valley, famosa por ser el centro de grandes empresas de tecnología. Comenzó como una empresa familiar dedicada a la fabricación de circuitos impresos.
Al automatizar la construcción, pudieron realizar productos más rápidos y fiables. La empresa fue vendida por Bob Todd, Joe Sullivan y Jack Watts, quienes la transformaron en una empresa de fabricación por contrato, incorporando más servicios como la adquisición de materiales y el diseño para mejorar la calidad de la producción en serie y la rentabilidad.
Posteriormente, optimizar la cadena de suministro les permitió ser uno de los primeros fabricantes en deslocalizar sus operaciones de Estados Unidos. En 1981 abrieron una planta en Singapur, que no solo trajo talento, sino también se acercó a los proveedores. Un año antes, comenzó a cotizar en bolsa.
El crecimiento de la empresa se topó pronto con una crisis económica de finales de los 80 y principios de los 90, que derivó en cambiar la propiedad pública a privada, con el cambio de nombre Flextronics International Ltd, con sede en Singapur. Los años siguientes recibió financiamiento de capital de riesgo, y volvió a colocarse en bolsa mediante una oferta pública inicial.
“A mediados de 1998, la empresa contaba con 2,6 millones de pies cuadrados en 26 ubicaciones globales y atraía a importantes clientes del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones gracias a sus estándares de calidad y su eficiente capacidad para el lanzamiento de productos.”, señala su sitio web oficial.
Al año siguiente, compraron The Dii Group, una empresa de diseño y fabricación de electrónicos, que expandió su negocio a 2.9 millones de pies cuadrados y 22 nuevas ubicaciones a nivel mundial, con instalaciones en Irlanda, Alemania y la República Checa.
Además, mejoró su capacidad de ensamblaje en otros países como China, Malasia, México, Austria y Estados Unidos.
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En 2007, adquirieron otra empresa: Solectron, su competidor de larga data, que colocó a Flextronics a la cabeza en el mercado estadounidense e incrementando la presencia mundial a practicamente 24.3 millones de pies cuadrados.
El cambio de marca
En 2015, la empresa tomó una decisión que marcó una etapa diferente. Después de 46 años, cambió el nombre a Flex como su marca principal, para reflejar una evolución en su modelo de negocio: ir más allá de ser un proveedor de productos electrónicos, sino ser conocido por su labor en la cadena de suministro, centrada en varias fases: diseño, fabricación y gestión.
Con esta filosofía, Flex adquirió el negocio de módulos de energía de Ericsson en 2017, como parte de una inversión inicial en el sector, para expandir sus ofertas en centros de datos de telecomunicaciones y nube.
A la empresa se le han sumado otras marcas como Anord Mardix y Crown Technical Systems, ambas de soluciones de energía, y JETCOOL Technologies, en tecnología de refrigeración para centros de datos.
Flex Ltd. es una empresa pública que cotiza en la bolsa NASDAQ, la segunda bolsa de valores más grande de Estados Unidos, por lo que no tiene un solo dueño.
Según Flex, las principales accionistas son las siguientes compañías:
PRIMECAP Management Company - 46.1 millones de acciones Fidelity Management & Research Company LLC - 41.9 millones de acciones Janus Henderson Investors - 26.8 millones de acciones Wellington Management Company, LLP - 25.1 millones de acciones Victory Capital Management Inc - 15 millones de acciones
La acción cerró en 82.06 dólares el 16 de abril de 2026 en NASDAQ, según Investing.com.
Actualmente, Revathi Advaithi ejerce como Directora Ejecutivo Flex, y es miembro de su Junta Directiva desde febrero de 2019.
En 2024, obtuvo 126,500 millones de pesos en ventas, y empleó a 39,735 personas. La empresa tiene siete ubicaciones en todo México, localizadas en Guadalajara, Ciudad Juárez, Tijuana, Aguascalientes, Reynosa y San Luis Río Colorado.
De acuerdo con el director de Desarrollo de Negocios y Asuntos Gubernamentales de Flex, Guillermo del Río, la inversión anunciada tiene como objetivo sustituir importaciones y el impacto será implementado principalmente en Guadalajara, Jalisco; Aguascalientes, Aguascalientes, y Ciudad Juárez, Chihuahua.
“Es la inversión más grande desde que estamos presentes”, declaró del Río.
Marcelo Ebrard, secretario de Economía, aseguró que este tipo de infraestructura tecnológica solo se desarrolla en un grupo reducido de países y que el proyecto fortalecerá la posición de México en manufactura avanzada.