¿Quién es el dueño de Flex y por qué invertirá 1,000 mdd en México para data centers?

57 años de Flex como fabricante y proveedor electrónica

La empresa fue fundada como Flextronics en 1969 por Joe y Barbara-Ann McKenzie en Silicon Valley, famosa por ser el centro de grandes empresas de tecnología. Comenzó como una empresa familiar dedicada a la fabricación de circuitos impresos.

(Foto: flex.com )

Al automatizar la construcción, pudieron realizar productos más rápidos y fiables. La empresa fue vendida por Bob Todd, Joe Sullivan y Jack Watts, quienes la transformaron en una empresa de fabricación por contrato, incorporando más servicios como la adquisición de materiales y el diseño para mejorar la calidad de la producción en serie y la rentabilidad.

Posteriormente, optimizar la cadena de suministro les permitió ser uno de los primeros fabricantes en deslocalizar sus operaciones de Estados Unidos. En 1981 abrieron una planta en Singapur, que no solo trajo talento, sino también se acercó a los proveedores. Un año antes, comenzó a cotizar en bolsa.

El crecimiento de la empresa se topó pronto con una crisis económica de finales de los 80 y principios de los 90, que derivó en cambiar la propiedad pública a privada, con el cambio de nombre Flextronics International Ltd, con sede en Singapur. Los años siguientes recibió financiamiento de capital de riesgo, y volvió a colocarse en bolsa mediante una oferta pública inicial.

“A mediados de 1998, la empresa contaba con 2,6 millones de pies cuadrados en 26 ubicaciones globales y atraía a importantes clientes del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones gracias a sus estándares de calidad y su eficiente capacidad para el lanzamiento de productos.”, señala su sitio web oficial.

Al año siguiente, compraron The Dii Group, una empresa de diseño y fabricación de electrónicos, que expandió su negocio a 2.9 millones de pies cuadrados y 22 nuevas ubicaciones a nivel mundial, con instalaciones en Irlanda, Alemania y la República Checa.

Además, mejoró su capacidad de ensamblaje en otros países como China, Malasia, México, Austria y Estados Unidos.