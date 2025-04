La labor titánica de Grisi para reclutar 150 personas en menos de tres meses

Aunque el 95% del personal de la antigua sede en Amores aceptó el cambio, la rotación se disparó. En el primer bimestre del año, la cifra llegó a 13%, cuando en tiempos ‘normales’ apenas es del 2%.

“Hubo mucha gente que sí aceptó irse para allá, pero en el primer mes definitivamente dijo: ‘No, le intenté, pero las distancias no me dan’. También tuvimos rotación porque perdimos personas especializadas con el cambio, y eso nos dejó sin quién capacitara a los nuevos. Llegaban y no se sentían acompañados, se desenganchaban y se iban. Además, a algunos no les gustaba empezar desde posiciones básicas como acondicionador manual, aunque sabían desde el principio que ese era el punto de arranque. No todos están dispuestos a empezar de cero”, dice Robles.

Con cuatro líneas activas, la planta trabaja en tres turnos: matutino, vespertino y nocturno. El modelo operativo ya está en marcha, pero los retos no han terminado. Ahora el foco está en la retención. Robles asegura que si un colaborador supera los primeros tres meses, es más probable que se quede.

Actualmente, en la planta de Vallejo hay alrededor de 400 personas trabajando, esto incluye tanto personal operativo como áreas administrativas que fueron reubicadas ahí, como finanzas, calidad e ingeniería.

En la planta de Vallejo, el perfil que más se contrata es el de acondicionador manual, el primer eslabón en la línea de producción. Se trata de una posición operativa que requiere preparatoria terminada, experiencia previa en consumo o cadena de suministro y disponibilidad para rolar turnos. También se valora que los candidatos vivan cerca de la zona. Estos colaboradores realizan tareas como empacado, revisión, etiquetado y acomodo del producto terminado, y suelen ser los que presentan mayor rotación en los primeros meses.

Para los perfiles de licenciatura en adelante, Grupo Grisi enfocó la contratación en áreas como calidad, ingeniería, desarrollo de producto y finanzas. Muchos de estos puestos se trasladaron a la planta de Vallejo, lo que implicó reubicar talento desde la sede anterior en Amores.

En estos casos, la empresa buscó personas con experiencia técnica, capacidad de liderazgo y disposición para integrarse a un entorno en transformación. Además, se han fortalecido programas de formación interna para acompañar a los nuevos líderes en el proceso de adaptación cultural y operativa.

La compra de Epsa

Cuando el equipo apenas empezaba a recuperar el ritmo tras la apertura de Vallejo, surgió un nuevo frente. En marzo, Grisi adquirió Epsa, una maquiladora ubicada en Guanajuato y especializada en embalaje; esa fue una de las razones estratégicas detrás de la adquisición, pues con esta operación el grupo amplió su capacidad de producción y sumó a su plantilla a más colaboradores con experiencia en manufactura.

“Compramos una compañía con gente, no solo con marcas. Es otra dimensión”, dice Robles. La integración está en marcha y representa un nuevo reto en términos de cultura, procesos y liderazgo. “Estamos ayudando a la organización en cómo tratar los procesos de gente en lo que dura esta integración. No es lo mismo comprar una marca que comprar una empresa con gente”, puntualiza.

El equipo también se prepara para posibles cambios legales, como la jornada laboral de 40 horas. Ya analizan escenarios que implicarían incrementar la plantilla o ajustar los turnos, como ocurrió con la reforma que duplicó las vacaciones. “Tuvimos que abrir vacantes para cubrir los huecos. Se incrementaron las contrataciones para mantener los turnos y cumplir con los descansos. Fue una curva de aprendizaje importante”, recuerda Robles.

Hoy, el ritmo de contrataciones ya bajó. De las 50 vacantes que llegó a tener el grupo en unas semanas, ahora solo hay 25. En Vallejo quedan tres o cuatro abiertas. “La operación ya es estable”, apunta el subdirector.

Actualmente, Grupo Grisi gestiona una plantilla de más de 2,300 personas en México. De ese total, unas 400 están en la planta de Vallejo, 140 se quedaron en la sede de Amores en esquema híbrido y otras 225 trabajan en dos plantas ubicadas en Azcapotzalco. A esto se suman los equipos de distribución, áreas corporativas y las demás compañías del grupo, así como los más de 1,000 colaboradores de Epsa.

Grisi no es un jugador menor en el mundo del cuidado personal. Sus marcas, como Ricitos de Oro, Jabones Grisi, Manzanilla Grisi, Maja y Grisi Men, llevan generaciones en los hogares mexicanos, mientras que en el segmento farmacéutico destacan nombres como Folcress, C Boost, Eclipsol y Reumophan. Hoy, la compañía exporta a más de 25 países, con presencia en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y algunas regiones de Europa.