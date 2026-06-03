La compañía reveló su intención de retomar el crecimiento de Sumesa en 2024 , después de una década de mantener su desarrollo en pausa para enfocarse en los segmentos de mayor poder adquisitivo con los formatos Fresko y La Comer.

“Esta apertura representa una nueva etapa para Sumesa y refuerza nuestra estrategia de crecimiento a través de formatos que responden a las necesidades actuales de los consumidores. Hoy los clientes buscan cercanía, conveniencia, calidad y experiencias más ágiles; por ello estamos evolucionando Sumesa, para consolidarla como una propuesta de valor diferenciada dentro del mercado de proximidad urbana”, dijo Héctor de la Barreda, director general de Grupo La Comer.

La empresa detalló que este formato fue diseñado para responder a las nuevas dinámicas de consumo urbano, enfocadas en la proximidad, la conveniencia y una selección de productos orientada a resolver las compras cotidianas.

La batalla por la proximidad

Con la aceleración de este formato, Sumesa entra a competir con otros jugadores de proximidad, como Bodega Aurrera Express de Walmart, Supercito de Chedraui e incluso algunas cadenas de hard discount, donde los precios accesibles son un elemento diferenciador.

La unidad, ubicada en avenida Coyoacán 1450, cuenta con más de 5,000 productos y una propuesta de valor renovada que combina artículos de consumo diario, productos premium y servicios diseñados para facilitar la vida de los consumidores.

Uno de los principales diferenciadores del nuevo formato es la organización de la tienda a partir de experiencias de compra, en lugar de categorías tradicionales. Entre ellas destacan Wellness, enfocada en bienestar y nutrición; Pet Zone, especializada en productos para animales de compañía; Cocinando, que reúne ingredientes y básicos para preparar alimentos; y Punto de Reunión, orientada a momentos de convivencia.

La unidad también incorpora Xpressa Café, un espacio que complementa la experiencia de compra, donde los clientes podrán disfrutar de la mezcla exclusiva de café de la casa, bebidas frías y calientes, panadería dulce y paninis para consumo en tienda o para llevar. Además, contará con farmacia con servicio las 24 horas, áreas de frutas, panadería y perecederos, así como cajas de autocobro para agilizar la experiencia de compra.