Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

La Comer acelera el regreso de Sumesa para competir con Bodega Aurrera Express

El renovado formato de Sumesa busca ganar terreno en el segmento de proximidad con más de 5,000 productos, experiencias de compra temáticas.
mié 03 junio 2026 11:03 AM
Añadir Expansión en Google
Fachada renovada de un Sumesa, las tiendas de La Comer para competir contra otros supermercados.
Grupo La Comer anunció su intención de retomar el desarrollo de Sumesa, (Foto: Cortesía.)

Sumesa abre nuevamente sus puertas. Grupo Comercial Mexicana realizó el relanzamiento de tiendas bajo este formato con una nueva unidad ubicada en Coyoacán, como parte de su estrategia de crecimiento para fortalecer su presencia en el segmento de proximidad urbana.

La nueva unidad de Sumesa requirió una inversión de 80 millones de pesos y generará 80 empleos formales: 56 directos y 24 indirectos. Con esta apertura, Grupo La Comer suma 94 unidades comerciales en operación a nivel nacional, informó la empresa en un comunicado.

Publicidad

La compañía reveló su intención de retomar el crecimiento de Sumesa en 2024 , después de una década de mantener su desarrollo en pausa para enfocarse en los segmentos de mayor poder adquisitivo con los formatos Fresko y La Comer.

“Esta apertura representa una nueva etapa para Sumesa y refuerza nuestra estrategia de crecimiento a través de formatos que responden a las necesidades actuales de los consumidores. Hoy los clientes buscan cercanía, conveniencia, calidad y experiencias más ágiles; por ello estamos evolucionando Sumesa, para consolidarla como una propuesta de valor diferenciada dentro del mercado de proximidad urbana”, dijo Héctor de la Barreda, director general de Grupo La Comer.

La empresa detalló que este formato fue diseñado para responder a las nuevas dinámicas de consumo urbano, enfocadas en la proximidad, la conveniencia y una selección de productos orientada a resolver las compras cotidianas.

La batalla por la proximidad

Con la aceleración de este formato, Sumesa entra a competir con otros jugadores de proximidad, como Bodega Aurrera Express de Walmart, Supercito de Chedraui e incluso algunas cadenas de hard discount, donde los precios accesibles son un elemento diferenciador.

La unidad, ubicada en avenida Coyoacán 1450, cuenta con más de 5,000 productos y una propuesta de valor renovada que combina artículos de consumo diario, productos premium y servicios diseñados para facilitar la vida de los consumidores.

Uno de los principales diferenciadores del nuevo formato es la organización de la tienda a partir de experiencias de compra, en lugar de categorías tradicionales. Entre ellas destacan Wellness, enfocada en bienestar y nutrición; Pet Zone, especializada en productos para animales de compañía; Cocinando, que reúne ingredientes y básicos para preparar alimentos; y Punto de Reunión, orientada a momentos de convivencia.

La unidad también incorpora Xpressa Café, un espacio que complementa la experiencia de compra, donde los clientes podrán disfrutar de la mezcla exclusiva de café de la casa, bebidas frías y calientes, panadería dulce y paninis para consumo en tienda o para llevar. Además, contará con farmacia con servicio las 24 horas, áreas de frutas, panadería y perecederos, así como cajas de autocobro para agilizar la experiencia de compra.

Publicidad

Tags

CONTROLADORA COMERCIAL MEXICANA, S.A.B. DE C.V. Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad