“Como hemos visto, los márgenes de refinación no dan, y de igual manera los precios de importación (que no tienen descuento), más la logística, el tipo de cambio, el IEPS más el IVA, no nos da un precio más bajo”, dijo Ibarra en el marco del Foro Nacional de Energía e Infraestructura en la Agenda Nacional organizado por el Instituto Mexciano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
El precio promedio nacional del diésel es de 28.34 pesos por litro, 34 centavos por arriba de los 28 pesos que estableció el gobierno federal.
“El gobierno solo está viendo la punta de lanza cuando habla del margen gasolinero, pero lo que no está viendo es todo lo que se tiene que pagar con ese margen, porque el cumplimiento regulatorio tiene un impacto económico, el tema de seguridad también, entonces ese 1.80 que menciona no implica que es lo que va a la bolsa, hay que ver todos los costos que están dentro de la administración”, añadió el socio de Qua Energy.
Otro tema es que el diálogo se realiza considerando precios promedio, o de las grandes ciudades como Guadalajara, Monterrey o Ciudad de México, y no los precios que se tienen en otros mercados que son más complejos como las penínsulas o la costa del Pacífico, que son lugares de difícil acceso, lo que aumenta los costos logísticos.