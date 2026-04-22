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Nuevo tope de precio al diésel: no más de 28 pesos por litro

Los gasolineros sostendrán una nueva reunión con las autoridades el próximo martes para ver cómo se comporta el control de precios.
mié 22 abril 2026 02:49 PM
Nuevo tope de precio al diésel: no más de 28 pesos por litro
El gobierno busca controlar los precios de venta al público de los combustibles. (Daniel Velázquez)

El gobierno federal mantiene la presión al sector gasolinero, puntualmente para el tema del diésel, el cual se busca que no se comercialice en más de 28 pesos por litro.

En la reunión que sostuvieron ayer la presidenta y los representantes del sector, se estableció un nuevo acuerdo de precio máximo de venta al público de 28 pesos por litro.

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Aunque desde el inicio se estableció que se trata de un acuerdo voluntario, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reclamado a los empresarios que no han cumplido con el tope de precio pese a la activación de estímulos fiscales al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS).

El amago ha llevado a Sheinbaum a presionar a las estaciones de servicio con visitas de la Procuraduría General del Consumidor (Profeco), quien ha colocado algunas lonas en las que invitan a los consumidores a no cargar en ciertas gasolineras por tener precios altos.

Marcial Díaz, socio de Qua Energy Consulting, explicó que en la reunión sostenida la tarde de ayer entre representantes del sector gasolinero, la presidenta y funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de Energía, el director de Pemex, y el titular de la Profeco, se cuestionó el actuar del sector no estar cumpliendo con el pacto.

Lo que solicita el gobierno es que los gasolineros “se comprometan con la población” y que puedan sacrificar un poco de su margen comercial, el cual señalan es de 1.80 pesos por litro.

El problema es que los costos del diésel al mayoreo, los de importación, la logística de transporte y los costos asociados a la operación de la misma estación de servicio, complican la intención de mantener un precio artificial para controlar al mercado.

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“Como hemos visto, los márgenes de refinación no dan, y de igual manera los precios de importación (que no tienen descuento), más la logística, el tipo de cambio, el IEPS más el IVA, no nos da un precio más bajo”, dijo Ibarra en el marco del Foro Nacional de Energía e Infraestructura en la Agenda Nacional organizado por el Instituto Mexciano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

El precio promedio nacional del diésel es de 28.34 pesos por litro, 34 centavos por arriba de los 28 pesos que estableció el gobierno federal.

“El gobierno solo está viendo la punta de lanza cuando habla del margen gasolinero, pero lo que no está viendo es todo lo que se tiene que pagar con ese margen, porque el cumplimiento regulatorio tiene un impacto económico, el tema de seguridad también, entonces ese 1.80 que menciona no implica que es lo que va a la bolsa, hay que ver todos los costos que están dentro de la administración”, añadió el socio de Qua Energy.

Otro tema es que el diálogo se realiza considerando precios promedio, o de las grandes ciudades como Guadalajara, Monterrey o Ciudad de México, y no los precios que se tienen en otros mercados que son más complejos como las penínsulas o la costa del Pacífico, que son lugares de difícil acceso, lo que aumenta los costos logísticos.

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Por ejemplo, datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE) muestran que en Yucatán hay estaciones de servicio en las que el diésel cuesta hasta 28.99 pesos por litro.

Y sube el IEPS

Mientras el gobierno argumenta que los estímulos al IEPS deberían ser una herramienta para que los gasolineros puedan contener los precios de la gasolina regular y del diésel, para esta semana se volvió a incrementar el cobro del impuesto a los combustibles.

Del 18 al 24 de abril, el estímulo fiscal al IEPS aplicable al diésel es de solo 43.17% o el equivalente a 3.17 pesos por litro lo que no se cobra de impuesto. La semana previa el estímulo ya había alcanzado el 89.35% o 5.9 pesos por litro.

En el caso de la gasolina regular, que también está topada, el estímulo aplicable es de 11.67% o apenas 0.78 centavos por litro lo que no se paga de impuesto. En la semana previa, el subsidio ya era de 26.97% o de 1.8 pesos por litro.

Al respecto, en la reunión con gasolineros la presidenta Sheinbaum instruyó al SAT y a la SHCP para que revisen la fórmula de cálculo del IEPS y anticipó que las conversaciones se mantendrán activas, por lo que habrá una nueva reunión el próximo martes, anticipó Carlos Vallejo, socio de Qua Energy Consulting.

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