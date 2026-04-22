Aunque desde el inicio se estableció que se trata de un acuerdo voluntario, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reclamado a los empresarios que no han cumplido con el tope de precio pese a la activación de estímulos fiscales al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS).

El amago ha llevado a Sheinbaum a presionar a las estaciones de servicio con visitas de la Procuraduría General del Consumidor (Profeco), quien ha colocado algunas lonas en las que invitan a los consumidores a no cargar en ciertas gasolineras por tener precios altos.

Marcial Díaz, socio de Qua Energy Consulting, explicó que en la reunión sostenida la tarde de ayer entre representantes del sector gasolinero, la presidenta y funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de Energía, el director de Pemex, y el titular de la Profeco, se cuestionó el actuar del sector no estar cumpliendo con el pacto.

Lo que solicita el gobierno es que los gasolineros “se comprometan con la población” y que puedan sacrificar un poco de su margen comercial, el cual señalan es de 1.80 pesos por litro.

El problema es que los costos del diésel al mayoreo, los de importación, la logística de transporte y los costos asociados a la operación de la misma estación de servicio, complican la intención de mantener un precio artificial para controlar al mercado.