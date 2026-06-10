Pemex suma a la lista otro derrame: fuga de combustóleo afecta a cinco colonias de Salina Cruz

Una fuga de combustóleo en un ducto de la refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Salina Cruz, Oaxaca, afecta a los habitantes de cinco colonias de este municipio que están aproximadamente en un radio de 6.12 kilómetros, y las afectaciones se incrementan debido a que este compuesto se combina con agua de lluvia de los recientes días.
Las autoridades municipales informaron que las colonias afectadas son Jesús Rasgado, Lomas de Galindo, Hidalgo Oriente, Hidalgo Poniente y Porfirio Díaz, cuyos habitantes ya presentan algunos malestares físicos por inhalación como mareos, dolores de cabeza y náuseas.