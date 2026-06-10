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Derrame de hidrocarburo de Pemex afecta a 5 colonias en Salina Cruz, Oaxaca

El combustóleo que se derramó de las instalaciones de Pemex se combinó con el agua de las recientes lluvias en la entidad, por lo que el radio de afectación se extendió.
mié 10 junio 2026 04:29 PM
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Pemex suma a la lista otro derrame: fuga de combustóleo afecta a cinco colonias de Salina Cruz
En la zona afectada por el derrame de combustóleo hay personal de Pemex y de la Marina. (Foto: @Pemex )

Una fuga de combustóleo en un ducto de la refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Salina Cruz, Oaxaca, afecta a los habitantes de cinco colonias de este municipio que están aproximadamente en un radio de 6.12 kilómetros, y las afectaciones se incrementan debido a que este compuesto se combina con agua de lluvia de los recientes días.

Las autoridades municipales informaron que las colonias afectadas son Jesús Rasgado, Lomas de Galindo, Hidalgo Oriente, Hidalgo Poniente y Porfirio Díaz, cuyos habitantes ya presentan algunos malestares físicos por inhalación como mareos, dolores de cabeza y náuseas.

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La empresa pública del Estado informó en un comunicado que el derrame ocurrió el 9 de junio y derivó de la pérdida de contención registrada en el ducto de 16 pulgadas L-2, el cual ya fue reparado por su personal, que se mantiene en la zona afectada para seguir atendiendo las afectaciones por el incidente.

Pemex destacó que se movilizó equipo complementario desde Minatitlán hacia Salina Cruz para fortalecer las tareas de recuperación de producto y acelerar los trabajos de remediación.

“El producto derramado se encuentra contenido dentro de un área delimitada en la zona del incidente y en proceso de recuperación. El combustóleo recuperado está siendo trasladado a la Refinería de Salina Cruz para su manejo correspondiente”, detalla el documento.

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Además de personal de Pemex, las labores operativas reciben el respaldo coordinado de diversas instancias de seguridad y auxilio, entre las cuales destacan la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la policía, bomberos y Protección Civil de la localidad.

Este incidente se suma al que ocurrió hace un mes en las instalaciones de la Refinería Antonio Dovalí Jaime en donde se registró un incendio que dejó cinco trabajadores lesionados y uno fallecido, además de que regresó el escrutinio sobre la seguridad industrial de la compañía.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la refinería opera con normalidad y que el incendio no representó riesgos para la población cercana ni compromete el suministro de combustibles.

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¿Qué es el combustóleo?

La Hoja de Datos de Seguridad del Combustóleo Pesado de la misma empresa estatal clasifica a este residuo como una sustancia peligrosa que requiere aislamiento inmediato en caso de fuga y advierte que la exposición a sus vapores a altas temperaturas genera irritación crítica en bronquios, pulmones y quemaduras por contacto.

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La población de la zona cercana a las instalaciones de Pemex demandan desde hace varios años la inspección y reemplazo de los ductos dañados y la infraestructura de la Refinería para garantizar que no sigan reportándose fugas que afecta directamente a quienes viven en colonias aledañas al complejo petrolero de ese municipio.

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Pemex Oaxaca

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