Pemex suma a la lista otro derrame: fuga de combustóleo afecta a cinco colonias de Salina Cruz

Además de personal de Pemex, las labores operativas reciben el respaldo coordinado de diversas instancias de seguridad y auxilio, entre las cuales destacan la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la policía, bomberos y Protección Civil de la localidad.

Este incidente se suma al que ocurrió hace un mes en las instalaciones de la Refinería Antonio Dovalí Jaime en donde se registró un incendio que dejó cinco trabajadores lesionados y uno fallecido, además de que regresó el escrutinio sobre la seguridad industrial de la compañía.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la refinería opera con normalidad y que el incendio no representó riesgos para la población cercana ni compromete el suministro de combustibles.

¿Qué es el combustóleo?