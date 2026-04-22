Líneas sin servicio por no registrar

De acuerdo con los lineamientos emitidos por la CRT , aquellas líneas que no sean identificadas por sus titulares, ya no tendrán acceso a servicios de voz (llamadas), SMS (Servicios de Mensajes Cortos), llamadas a través de internet o datos móviles.

En cambio, lo único que podrán hacer es realizar llamadas a los números de emergencia autorizados, de atención ciudadana y al proveedor de servicios de telefonía, así como recibir mensajes de emergencia del protocolo de alerta común.

Esto significa que la función principal de comunicación desaparecerá, a menos que el número sea registrado con los datos personales de su portador.

¿Cómo afecta a mis aplicaciones?

Hoy en día, para el registro o acceso de varias aplicaciones se necesita la verificación de dos pasos, una forma de seguridad contra el robo de contraseñas. De acuerdo con la CRT, la afectación para los usuarios depende de cómo configuraron este sistema.

“Depende la configuración que cada persona tiene en sus aplicaciones. Si tienes autentificación en dos pasos en SMS, sí te afecta”, señaló el organismo en una consulta realizada por Expansión.

Aplicaciones como Gmail, que controla el ecosistema de Google, la requieren.

Las líneas que no son registradas, están privadas de recibir SMS, por lo que no podrían realizar este proceso, a menos de cambiar la configuración.

Por otro lado, aplicaciones bancarias, suelen realizar llamadas como servicio de atención al cliente. Los lineamientos de la CRT establecen que las llamadas normales, y las realizadas a través de internet, tampoco podrán llevarse a cabo, por lo que puede impedir esta otra función.

Por último, al no poder acceder a datos móviles, el funcionamiento de las aplicaciones estaría ligado a que los dispositivos tengan conexión a internet.

¿WhatsApp seguirá funcionando si no registro mi número?

Expansión consultó a Meta México para conocer cómo afectara sus aplicaciones, como WhatsApp, Facebook e Instagram, pero señaló que no tenía una postura al respecto por el momento.