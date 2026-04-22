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¿Qué pasa con mis aplicaciones si no vinculo mi línea? Acceder a tus apps será más complicado

El 30 de junio de 2026 es la fecha límite para realizar la vinculación de números celulares en México. De acuerdo con la CRT, de no hacerlo, habrá consecuencias en la comunicación regular.
mié 22 abril 2026 02:03 PM
¿Qué pasa con mis aplicaciones si no vinculo mi línea? Acceder a tus apps será más complicado
De acuerdo con la CRT, el registro de líneas corresponde a la asociación de cada número con una CURP para identificarla, y suspender las anónimas que son utilizadas para delitos como fraude, extorsión, secuestro virtual, vía telefónica. (Photosbypatrik/Getty Images)

Quedan menos días para que las personas que tengan líneas móviles las vinculen a sus datos personales. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) lanzó una campaña para incentivar a los usuarios a asociar sus números al padrón nacional ya que apenas el 18.7% de las líneas lo han hecho.

A pesar de que la pérdida de servicio es una de las consecuencias de no registrarlas, en realidad, solo es parte de una serie de más efectos colaterales que pueden perjudicar el día a día digital de las personas, como el acceso y uso de aplicaciones.

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Líneas sin servicio por no registrar

De acuerdo con los lineamientos emitidos por la CRT , aquellas líneas que no sean identificadas por sus titulares, ya no tendrán acceso a servicios de voz (llamadas), SMS (Servicios de Mensajes Cortos), llamadas a través de internet o datos móviles.

En cambio, lo único que podrán hacer es realizar llamadas a los números de emergencia autorizados, de atención ciudadana y al proveedor de servicios de telefonía, así como recibir mensajes de emergencia del protocolo de alerta común.

Esto significa que la función principal de comunicación desaparecerá, a menos que el número sea registrado con los datos personales de su portador.

¿Cómo afecta a mis aplicaciones?

Hoy en día, para el registro o acceso de varias aplicaciones se necesita la verificación de dos pasos, una forma de seguridad contra el robo de contraseñas. De acuerdo con la CRT, la afectación para los usuarios depende de cómo configuraron este sistema.

“Depende la configuración que cada persona tiene en sus aplicaciones. Si tienes autentificación en dos pasos en SMS, sí te afecta”, señaló el organismo en una consulta realizada por Expansión.

Aplicaciones como Gmail, que controla el ecosistema de Google, la requieren.

Las líneas que no son registradas, están privadas de recibir SMS, por lo que no podrían realizar este proceso, a menos de cambiar la configuración.

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Por otro lado, aplicaciones bancarias, suelen realizar llamadas como servicio de atención al cliente. Los lineamientos de la CRT establecen que las llamadas normales, y las realizadas a través de internet, tampoco podrán llevarse a cabo, por lo que puede impedir esta otra función.

Por último, al no poder acceder a datos móviles, el funcionamiento de las aplicaciones estaría ligado a que los dispositivos tengan conexión a internet.

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Expansión consultó a Meta México para conocer cómo afectara sus aplicaciones, como WhatsApp, Facebook e Instagram, pero señaló que no tenía una postura al respecto por el momento.

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Registro móvil cayó 15.12%

Durante la presentación de la campaña nacional “Registra tu línea” para promover el registro de líneas celulares, la CRT informó que al corte del 19 de abril, 30.2 millones de números fueron registrados a nivel nacional.

Sin embargo, esta fracción corresponde al 18.7% de los 161 millones de líneas en operación en el país.

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Al arranque de la nueva política, que comenzó el 9 de enero de 2026, la CRT informó que contaba con un promedio diario de 352,287 líneas validadas, pero con el nuevo número de vinculación implica que se registran 299,009 cada día.

Esto refleja una caída de 15.12%, como resultado del recelo de los usuarios a compartir su información personal y biométrica a los proveedores de servicio.

“El registro es para eliminar el anonimato, que todas las líneas estén asociadas a una persona permite protegernos a todas y todos, y facilita la investigación de los delitos asociados al uso de líneas telefónicas”, dijo Norma Solano, presidenta comisionada de la CRT en la presentación.

Las personas se van a registrar porque tienen la responsabilidad. Es como el registro que se tiene con las placas de automóviles. Confiamos que el registro será exitoso”, agregó.

La campaña tendrá presencia en espacios públicos, oficinas de gobierno, eventos culturales, plazas comerciales, estadios, centros de atención y entretenimiento, así como en páginas de gobierno y de instituciones privadas y educativas, aplicaciones de las compañías móviles y redes sociales.

Con información de Ana Luisa Gutiérrez.

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