OpenAI ya genera 40% de sus ingresos con empresas: el negocio de la IA dejó de ser solo tecnología

La estrategia confirma una tendencia presente en el sector por conquistar el mercado empresarial de la inteligencia artificial. Mientras gigantes tecnológicos como Microsoft, Google o Amazon buscan posicionarse como la infraestructura de IA para las organizaciones, OpenAI apuesta por convertirse en la plataforma desde la cual los empleados ejecuten gran parte de su trabajo diario.

El negocio empresarial ya es clave para OpenAI

Aunque OpenAI saltó a la fama gracias a ChatGPT, la empresa dejó claro que su crecimiento futuro depende cada vez más de los clientes corporativos. Durante la presentación, Denise Dresser, directora comercial de OpenAI, reveló que el negocio empresarial ya representa 40% de los ingresos de la compañía y que la expectativa es que alcance 50% antes de que termine el año.

La ejecutiva señaló además que OpenAI ya cuenta con dos millones de clientes empresariales, el doble de los que tenía hace un año.

"La inteligencia ya no es el cuello de botella", afirmó Dresser al explicar que el verdadero desafío para las organizaciones consiste en desplegar esta tecnología dentro de sus procesos y operaciones.

La directiva también compartió un dato que ayuda a entender la urgencia de OpenAI por acelerar la adopción empresarial, pues actualmente 74% del valor económico generado por la inteligencia artificial se concentra en apenas 20% de las empresas.

Codex deja de ser una herramienta para programadores

Originalmente concebido como una herramienta para desarrolladores, el producto está atrayendo cada vez más usuarios de otras áreas. La compañía reveló que más de cinco millones de personas utilizan Codex cada semana y que los perfiles no técnicos ya representan alrededor de 20% de sus usuarios. Además, este segmento está creciendo más de tres veces más rápido que los desarrolladores.

Según Alexander Yang, responsable de productos empresariales de OpenAI, la mayor parte del crecimiento reciente ya no proviene de la programación, sino del llamado "trabajo general", es decir, actividades cotidianas de oficina.

Por ello la empresa presentó seis plugins especializados para funciones concretas como análisis de datos, producción creativa, ventas, diseño de producto, banca de inversión e inversión bursátil. Estos paquetes reúnen herramientas, conocimientos especializados y conexiones con aplicaciones corporativas como Salesforce, Databricks o Snowflake para que los agentes puedan ejecutar tareas específicas desde el primer momento.

