Crocs y Dr. Simi lanzan una colaboración: cuánto cuesta y qué distingue a la alianza

El Dr. Simi y el calzado Crocs decidieron aliarse para ofrecer una indumentaria adornada con la imagen del doctor, que de acuerdo con las empresas, estará acompañada por una campaña para los mexicanos.
Van por la generación Z y los millennials: Dr. Simi hace alianza con Crocs
De acuerdo con Farmacias Similares, la alianza forma parte del concepto "Autenticidad al 100%", que destaca aquello que no puede replicarse: gente auténtica, cultura auténtica y expresión auténtica.
“En un mundo moldeado por filtros y expectativas, esta colaboración invita a la generación Z y a los millennials a mostrarse como son auténticamente: sin concesiones, sin explicaciones”, explica en un comunicado.
¿Cómo son las crocs del Dr. Simi?
Crocs transforma el Classic Clog con elementos de diseño y JibbitzTM personalizados.
“Esta sinergia representa una manera de celebrar nuestra identidad y refleja lo que es el Dr. Simi: innovación, disrupción, cercanía a la gente, autenticidad y arraigo en la cultura popular de México. Nos emociona ver cómo nuestro personaje emblemático va a conectar con las nuevas generaciones por medio de una marca global y tan importante como Crocs, mientras conserva su esencia que lo hace único”, destacó Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares.
¿Cuánto cuestan las crocs del Dr. Simi?
La colección Dr. Simi y Crocs está disponible a partir del 22 de abril en tiendas Crocs seleccionadas en México, en la plataforma oficial de ambas empresas y a través de socios seleccionados.
El precio del calzado es de 1,499 pesos, el Jibbitz Pack (accesorios) cuesta 499 pesos y el Bag Charm (accesorio decorativo) 699 pesos.
Leer más:
La campaña estará presente en redes sociales, medios de comunicación, retail y comercio electrónico, con el objetivo de crear conversación y presencia cultural, destaca la empresa.