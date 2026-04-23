Crocs y Dr. Simi lanzan una colaboración: cuánto cuesta y qué distingue a la alianza

De acuerdo con Farmacias Similares, la alianza forma parte del concepto "Autenticidad al 100%", que destaca aquello que no puede replicarse: gente auténtica, cultura auténtica y expresión auténtica.

“En un mundo moldeado por filtros y expectativas, esta colaboración invita a la generación Z y a los millennials a mostrarse como son auténticamente: sin concesiones, sin explicaciones”, explica en un comunicado.

¿Cómo son las crocs del Dr. Simi?

Crocs transforma el Classic Clog con elementos de diseño y JibbitzTM personalizados.

“Esta sinergia representa una manera de celebrar nuestra identidad y refleja lo que es el Dr. Simi: innovación, disrupción, cercanía a la gente, autenticidad y arraigo en la cultura popular de México. Nos emociona ver cómo nuestro personaje emblemático va a conectar con las nuevas generaciones por medio de una marca global y tan importante como Crocs, mientras conserva su esencia que lo hace único”, destacó Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares.