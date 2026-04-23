El uso de bloqueador solar cambió en México y Eucerin busca un mercado tras 140 años de historia

El avance se explica por un cambio de hábitos, herencia del covid. “Antes de la pandemia, la protección solar era solo para ir a la playa y hoy es de uso diario, pero México todavía está muy atrás frente a otros países de Latinoamérica”, dice Susana Alfaro, directora de la división Derma de Eucerin para México y Centroamérica.

Este retraso en la adopción de la protección solar abre una oportunidad para posicionarse en un mercado que se encuentra en etapa de desarrollo. Para captar parte de este crecimiento, Eucerin se apalanca en la innovación en texturas, formatos y multifuncionalidad para atraer a consumidores cautelosos.

Un ejemplo de estos productos multifuncionales son los protectores solares en suero, que además de acortar los pasos en la rutina de cuidado, reducen el gasto al integrar dos productos en uno, considerando que los mexicanos gastan alrededor de 574 pesos en rutinas de cuidado de la piel, según la Canipec.

“Hoy el consumidor busca cómo obtener más valor con menos para tomar más provecho de los productos. Definitivamente es una tendencia”, dice Alfaro en entrevista con Expansión.

Detrás del desarrollo de las innovaciones que la marca distribuye en México desde hace 140 años está la investigación científica que se realiza en Alemania, pero que se adapta a los diferentes mercados con estudios clínicos que incluyen distintos fototipos de piel, entre ellos los de México.