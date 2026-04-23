El uso de bloqueador solar cambió en México y Eucerin busca un mercado tras 140 años de historia

La protección solar dejó de ser un producto de temporada para convertirse en el segmento más dinámico de la industria del cuidado personal en México ante los riesgos que ya representan los rayos solares. Eucerin busca capitalizar ese crecimiento con innovación, nuevos formatos y una estrategia enfocada en capturar un mercado que se expande en un entorno de consumo bajo presión.
La categoría de protección solar crece a un ritmo de 13.2%, con un valor de mercado de 4,700 millones de pesos, por encima de fragancias, que crecen 11.9%, y del cuidado de la piel, con un avance de 9.3%, según datos de la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos (Canipec). El atractivo del mercado radica en su baja penetración, que ronda el 5% de la población.