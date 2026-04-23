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¿Una cerveza que se siente más fría? Tecate lanza ICE Light en el norte del país

La marca introdujo una tecnología que busca intensificar la sensación de frescura sin modificar el perfil de la cerveza, con un lanzamiento inicial en estados como Jalisco y Monterrey.
jue 23 abril 2026 08:02 PM
La nueva apuesta de Tecate: ICE Light, una cerveza que promete ser más fría y que no vende en todo México
Tecate lleva primero esta propuesta al norte de México. (Expansión)

El calor además de cambiar el ánimo de consumo, también modifica lo que los consumidores esperan de una cerveza. En ese campo de juego se mueve Heineken México con el lanzamiento de Tecate ICE Light, una nueva apuesta dentro de la categoría light que busca competir desde la experiencia y no solo desde el sabor.

La compañía introduce con esta submarca una tecnología llamada “extra fresh”, que promete generar una sensación de enfriamiento en la boca y la garganta sin modificar el perfil tradicional de la cerveza.

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La propuesta se mantiene dentro del estilo lager tipo pilsner, pero incorpora una capa sensorial adicional que apunta a diferenciarse en un segmento donde la frescura ya no es un atributo suficiente por sí mismo, en un contexto donde el consumidor ya no elige solo por sabor o calorías, sino también por cómo se siente la experiencia.

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Acorde con voceros de Tecate, en México el calor y la convivencia al aire libre forman parte del consumo, y esa sensación de frescura gana peso al momento de elegir una cerveza.

Por lo tanto, la promesa de frescura en este producto nuevo que se integra al portafolio de la marca adquiere un peso estratégico.

“Identificamos una oportunidad concreta en la categoría: evolucionar la conversación de frescura, pasando de un atributo esperado a una experiencia perceptible y diferenciada", señaló Karen Dávila, Brand Manager de Innovación de Tecate..

"Así es como nació Tecate ICE Light, una innovación que responde directamente a ese insight, y que materializa una nueva forma de entender la categoría no solo a través del sabor, sino desde la experiencia sensorial completa”, añadió.

Tecate quiere con este lanzamiento marcar una evolución en el segmento light. En ese esfuerzo, la introducción de esta tecnología, común en otras industrias pero nueva en cerveza, apunta a abrir una conversación distinta dentro de una categoría madura, donde la innovación suele centrarse en extensiones de portafolio o ajustes de receta.

“Con Tecate ICE Light, introducimos por primera vez en México la tecnología Extra Fresh en la industria cervecera, con la que buscamos impulsar un nuevo estándar de frescura en el país", mencionó Priscilla Vargas, Jr. Brand Manager de Innovación de Tecate.

"Esta innovación nos permite ofrecer una experiencia más intensa, consistente y, sobre todo, perceptible de principio a fin”, aseguró Vargas.

En términos operativos, la introducción de esta nueva propuesta no implicó modificaciones en las plantas de producción. “La cerveza se fabrica en la planta en Monterrey y Meoqui, lo que permitió incorporar la innovación sin alterar la infraestructura industrial de la compañía”, explicó Esmeralda Pérez, maestra cervecera y gerente de investigación y desarrollo de Heineken México.

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El componente de innovación también se traslada al empaque. La lata incorpora un sello termosensible que indica cuándo la cerveza alcanza la temperatura ideal de consumo, un recurso que busca reforzar la experiencia desde el primer contacto con el producto.

“Queremos que esta etiqueta se integre de forma permanente a su portafolio dentro de la categoría light, con la expectativa de consolidarse conforme evolucione la respuesta del consumidor”, dijo Esteban Velasco, director de marca Tecate.

El desarrollo de Tecate ICE Light tomó alrededor de año y medio, un periodo en el que el equipo trabajó con consumidores para entender qué faltaba dentro de la categoría light.

La intención, asegura Velasco, fue construir una propuesta que respondiera a un momento específico de consumo, aquellos donde el calor exige una sensación más intensa de frescura.

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Heineken

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