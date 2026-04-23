La nueva apuesta de Tecate: ICE Light, una cerveza que promete ser más fría y que no vende en todo México

La propuesta se mantiene dentro del estilo lager tipo pilsner, pero incorpora una capa sensorial adicional que apunta a diferenciarse en un segmento donde la frescura ya no es un atributo suficiente por sí mismo, en un contexto donde el consumidor ya no elige solo por sabor o calorías, sino también por cómo se siente la experiencia.

Acorde con voceros de Tecate, en México el calor y la convivencia al aire libre forman parte del consumo, y esa sensación de frescura gana peso al momento de elegir una cerveza.

Por lo tanto, la promesa de frescura en este producto nuevo que se integra al portafolio de la marca adquiere un peso estratégico.

“Identificamos una oportunidad concreta en la categoría: evolucionar la conversación de frescura, pasando de un atributo esperado a una experiencia perceptible y diferenciada", señaló Karen Dávila, Brand Manager de Innovación de Tecate..

"Así es como nació Tecate ICE Light, una innovación que responde directamente a ese insight, y que materializa una nueva forma de entender la categoría no solo a través del sabor, sino desde la experiencia sensorial completa”, añadió.

Tecate quiere con este lanzamiento marcar una evolución en el segmento light. En ese esfuerzo, la introducción de esta tecnología, común en otras industrias pero nueva en cerveza, apunta a abrir una conversación distinta dentro de una categoría madura, donde la innovación suele centrarse en extensiones de portafolio o ajustes de receta.

“Con Tecate ICE Light, introducimos por primera vez en México la tecnología Extra Fresh en la industria cervecera, con la que buscamos impulsar un nuevo estándar de frescura en el país", mencionó Priscilla Vargas, Jr. Brand Manager de Innovación de Tecate.

"Esta innovación nos permite ofrecer una experiencia más intensa, consistente y, sobre todo, perceptible de principio a fin”, aseguró Vargas.

En términos operativos, la introducción de esta nueva propuesta no implicó modificaciones en las plantas de producción. “La cerveza se fabrica en la planta en Monterrey y Meoqui, lo que permitió incorporar la innovación sin alterar la infraestructura industrial de la compañía”, explicó Esmeralda Pérez, maestra cervecera y gerente de investigación y desarrollo de Heineken México.