Empresas

Tecate habilita accesos públicos a playas en Tulum tras debate por precios altos

Con dos accesos abiertos en este destino, Tecate busca ampliar el ingreso libre a playas a través de alianzas con hoteles y clubes de playa.
vie 06 marzo 2026 10:23 AM
Tecate quiere recuperar las playas públicas en Tulum: el plan con el que busca 'borrar' accesos privatizados
En algunas regiones de México hay apenas un acceso público por cada 100 kilómetros de costa, según la marca cervecera. (Cortesía)

Llegar a la playa en Tulum no siempre es sencillo. Aunque por ley el litoral mexicano es un bien nacional de uso público, en la práctica el acceso suele concentrarse en unos cuantos puntos, muchos de ellos controlados por hoteles, clubes de playa o centros de consumo que exigen consumo mínimo o restringen el paso.

A pesar de eso, Tulum se ha consolidó como uno de los polos turísticos más exclusivos del Caribe mexicano, con restaurantes donde las cuentas pueden alcanzar varios miles de pesos, clubes de playa y hoteles boutique con tarifas que superan los mil dólares por noche.

Los precios también se perciben en los servicios cotidianos. Pedro, taxista del centro, cobra alrededor de 300 pesos por un trayecto de apenas dos kilómetros, una tarifa común en el destino. Aun así, asegura que el movimiento turístico ha bajado frente a años anteriores.

Tulum
Estados

“Ahorita sí hay gente, pero ya no como hace unos meses. Antes en estas fechas ni se podía avanzar porque los turistas andaban en bicicleta por todos lados”, cuenta. “Ahora ya no se ve tanto movimiento. Incluso con la Semana Santa cerca, no está como en otros años”.

El encarecimiento del destino también ha puesto sobre la mesa otras tensiones del modelo turístico que se consolidó en Tulum en los últimos años. Una de ellas es el acceso a la playa, pues si bien la ley establece que estos espacios son bienes nacionales de uso público, en muchos destinos las entradas disponibles siguen siendo escasas y cada vez más concentradas en unos cuantos puntos.

Durante la presentación de la iniciativa Acceso Playa Tecate, la marca de cerveza compartió un dato que ayuda a dimensionar el problema. En algunas regiones de México existe apenas un acceso público por cada 100 kilómetros de costa.

“El acceso a las playas, que por ley es público y gratuito, se está volviendo cada vez más complicado”, dijo Esteban Velasco, director de marca Tecate.

La iniciativa busca intervenir en esa discusión a través de alianzas con bares, hoteles y centros de consumo ubicados frente al mar. Estos establecimientos habilitan un paso libre hacia la playa, sin cobro de entrada ni obligación de consumo.

Actualmente ya existen dos accesos habilitados bajo este esquema en Tulum, ubicados en Coco Unlimited y Villa Las Estrellas, según la información presentada por la compañía.

“A nuestra mesa llegaban distintas quejas sobre esta problemática del acceso a las playas”, explicó Velasco. “Escuchamos esa conversación y decidimos actuar”.

El proyecto funciona a partir de acuerdos con negocios que ya operan frente al mar y que además comercializan productos de la marca. Estos lugares se convierten en una especie de puerta de entrada pública al litoral.

“Lo que acordamos es que no habrá ningún cobro por entrar ni por permanecer. Será un acceso totalmente libre”, explicó el directivo.

El modelo busca conciliar la operación comercial de los establecimientos con el acceso público. Los negocios mantienen su actividad, pero el paso hacia la playa permanece abierto para cualquier visitante.

“Ellos siguen siendo un negocio, pero el acceso no tiene costo y nadie está obligado a consumir”, añadió Velasco en entrevista con Expansión.

Los visitantes pueden ingresar incluso con sus propios alimentos, bebidas, sombrillas o artículos de playa.

En el caso de Coco Unlimited, uno de los primeros establecimientos que participa en la iniciativa, el acceso abierto podría incluso ampliar el flujo de personas. El hotel estima duplicar el número de visitantes a partir de la habilitación del paso público.

La intención de la marca es que estos accesos puedan identificarse fácilmente. Los lugares que se sumen al proyecto contarán con el distintivo “Acceso Playa Tecate”, un sello que indicará que el ingreso es libre y sin condiciones.

“La idea es que cuando la gente vea el sello Acceso Playa Tecate sepa que puede entrar libremente, sin pagar y sin obligación de consumo”, explicó Velasco.

El proyecto también contempla acciones ambientales. En los accesos se instalaron contenedores para la separación y reciclaje de residuos, con el objetivo de gestionar la basura que puedan generar los visitantes.

Reto turístico

El destino enfrenta señales de desaceleración turística. Datos de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur) muestran que la ocupación hotelera en Tulum cayó de 66.7% en septiembre de 2024 a 49.2% en septiembre de 2025, una disminución de 17.5 puntos porcentuales.

Empresarios del sector atribuyen parte de esta caída al encarecimiento del destino, donde el aumento en tarifas de hospedaje, transporte, restaurantes y clubes de playa ha comenzado a alejar a una parte del turismo nacional.

A pesar de eso, Tulum sigue siendo uno de los más visitados del Caribe mexicano. De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo, el destino recibió 1.34 millones de turistas entre enero y octubre de 2025, mientras que el aeropuerto del destino registró más de un millón de pasajeros en ese periodo.

Sin embargo, ese crecimiento plantea incógnitas sobre cómo equilibrar el desarrollo turístico con el acceso público a espacios naturales. “Cuando un destino crece también empiezan a surgir preguntas sobre cómo convivimos y cómo aseguramos que el desarrollo abra puertas en lugar de cerrarlas”, dijo Nicolás Álvarez, brand manager de Tecate.

Las autoridades locales ven la iniciativa de Tecate como un esfuerzo que podría ampliarse en el destino. “Estamos seguros de que este es uno de los primeros accesos y que vendrán muchos más”, afirmó Carla Andrade, directora general de Turismo de Tulum, quien participó en la presentación.

Durante 2026 la marca buscará sumar más establecimientos al esquema de acceso abierto. La meta inicial es habilitar tres puntos en Quintana Roo y, posteriormente, llevar el modelo a otros destinos costeros del país.

