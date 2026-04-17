El modelo se apoya en Tiendas SIX, la red de retail de Heineken México, y en la metodología de la consultora Fundes para sostener el proceso de reintegración, mientras que el punto de partida no está en formar desde cero, sino en reconocer que el talento ya viene con una formación, pero que necesita un espacio donde pueda operar.

“Quisimos aprovechar dentro del ecosistema de Heineken México un modelo que ya existiera para orientar la integración de estas personas con un acompañamiento técnico para que puedan convertirse en comerciantes SIX”, explica Inti Pérez, directora de sustentabilidad corporativa de Heineken México.

El primer filtro no está en el perfil, porque aquí la condición es haber sido repatriado desde Estados Unidos, un requisito que en otros espacios suele cerrarte puertas, pero que en este caso funciona como punto de entrada.

Pérez detalla que la integración no se limita a cubrir vacantes o a tener un cargo en específico, ya que la mayoría de los participantes se incorpora como comerciante, en un esquema que mezcla operación de tienda con capacitación técnica, a fin de que ese empleo no sea un punto de paso y sí una base para reconstruir una trayectoria laboral.

En una primera fase, el programa arrancó con 15 personas en cinco tiendas que fueron abiertas en ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez, puntos donde el regreso ocurre con más frecuencia y donde la necesidad de inserción laboral es más inmediata.

La directora señaló que la meta es escalar a 130 empleos en los próximos 24 meses, y para ello se contempla la apertura de 10 tiendas adicionales, pero también dejó abierta la posibilidad de integrar a los paisanos en otros roles dentro de la cadena de valor de la compañía, conforme el programa avance y se ajusten las necesidades internas.

“No tengo certeza ni tengo posibilidad de decirte en qué áreas ni cuántas personas, lo que queremos rescatar aquí es que desde esta iniciativa se tiene un compromiso a largo plazo, de aquí a estos 24 meses es donde seguiremos aprendiendo de la fase uno y donde seguiremos explorando y analizando las necesidades internas para poder hacer la alineación”, dijo en entrevista.

Inti Pérez no detalló los montos salariales de los puestos abiertos, pero sí enfatizó que se trata de un empleo formal y que, a sabiendas que los paisanos pueden venir de un proceso difícil, su aliado estratégico Fundes se encargará de dar seguimiento cercano para atender el proceso completo de reintegración, desde la adaptación laboral hasta el bienestar emocional de las personas repatriadas.

“Nosotros hemos diseñado este programa de tres componentes principales, un proceso de inclusión, después un proceso de capacitación técnica", dijo Florencia Colunga, Gerente de Crecimiento y Alianzas para Fundes México.

"También un acompañamiento robusto que nos permite estar cerca de estas personas y asegurar que estas oportunidades estén dando los frutos que buscamos”, añadió.