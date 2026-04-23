Para qué sí servirá el Olinia en ciudad

abalcazar (Getty Images)

El vehículo está pensado para traslados dentro de colonias y zonas céntricas, donde no se requiere alta velocidad.

Puede transportar entre dos y cuatro personas, lo que lo convierte en una opción funcional frente a alternativas como motocicletas o transporte público, con una propuesta centrada en menor costo y mayor seguridad.

El enfoque responde a una realidad clara: alrededor del 70% de la población en México vive en ciudades, donde se concentra la demanda de movilidad.

Por qué su velocidad lo deja fuera del uso en carretera

El primer modelo tendrá una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, según explicó su coordinador, Roberto Capuano. Ese límite define su alcance.

A diferencia de los autos convencionales, diseñados para sostener velocidades más altas, el Olinia opera en un rango que no corresponde al flujo típico de carretera.

No es una limitación accidental, sino una decisión de diseño que determina en qué tipo de trayectos puede operar.

El otro uso del Olinia que sí podrás aprovechar

Además del transporte personal, el proyecto contempla su uso en reparto de última milla.

Este tipo de operación, cada vez más común por el crecimiento del comercio electrónico, requiere vehículos con bajo costo operativo y facilidad de desplazamiento en distancias controladas.

En ese contexto, el Olinia puede funcionar como una herramienta para pequeños negocios o actividades logísticas.

Cuánto costará y dónde se ubica frente a otros autos

El Olinia no arrancará en los 90,000 pesos como se planteó inicialmente. De acuerdo con su coordinador, el precio rondará los 150,000 pesos, con la intención de mantenerse por debajo de los vehículos más accesibles del mercado.

Modelos como Kwid, Aveo o March se ubican entre 220,000 y 290,000 pesos, lo que coloca al proyecto en un rango distinto.