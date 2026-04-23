Con una velocidad por debajo de los 60 kilómetros por hora, el Olinia marca desde el inicio el tipo de uso para el que fue concebido. El proyecto de movilidad eléctrica del gobierno federal no busca cubrir todos los escenarios de transporte, sino resolver un segmento muy específico.
La propuesta apunta a ser una alternativa más accesible, pero con alcances definidos frente a un automóvil convencional.
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Para qué sí servirá el Olinia en ciudad
El vehículo está pensado para traslados dentro de colonias y zonas céntricas, donde no se requiere alta velocidad.
Puede transportar entre dos y cuatro personas, lo que lo convierte en una opción funcional frente a alternativas como motocicletas o transporte público, con una propuesta centrada en menor costo y mayor seguridad.
El enfoque responde a una realidad clara: alrededor del 70% de la población en México vive en ciudades, donde se concentra la demanda de movilidad.
Por qué su velocidad lo deja fuera del uso en carretera
El primer modelo tendrá una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, según explicó su coordinador, Roberto Capuano. Ese límite define su alcance.
A diferencia de los autos convencionales, diseñados para sostener velocidades más altas, el Olinia opera en un rango que no corresponde al flujo típico de carretera.
No es una limitación accidental, sino una decisión de diseño que determina en qué tipo de trayectos puede operar.
Además del transporte personal, el proyecto contempla su uso en reparto de última milla.
Este tipo de operación, cada vez más común por el crecimiento del comercio electrónico, requiere vehículos con bajo costo operativo y facilidad de desplazamiento en distancias controladas.
En ese contexto, el Olinia puede funcionar como una herramienta para pequeños negocios o actividades logísticas.
Cuánto costará y dónde se ubica frente a otros autos
El Olinia no arrancará en los 90,000 pesos como se planteó inicialmente. De acuerdo con su coordinador, el precio rondará los 150,000 pesos, con la intención de mantenerse por debajo de los vehículos más accesibles del mercado.
Modelos como Kwid, Aveo o March se ubican entre 220,000 y 290,000 pesos, lo que coloca al proyecto en un rango distinto.
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La batería, la pieza que define su costo
Una parte clave del proyecto está en su sistema de batería. Según lo explicado por el equipo de Olinia, este componente representa alrededor del 40% del costo total del vehículo.
Para atender ese punto, el proyecto contempla una planta propia financiada con apoyo de la Secretaría de Energía, con capacidad de producción de hasta 150 megawatts-hora por turno.
El objetivo es que ese valor se genere dentro del país y no dependa de proveedores externos.
Cuándo podrás verlo y cuándo llegará realmente a las calles
El Olinia será presentado como prototipo antes del Mundial de Futbol de 2026 en Ciudad de México. Sin embargo, ese modelo no estará disponible para compra.
La producción en serie comenzará después, con las primeras unidades previstas para el primer semestre de 2027. Es decir, su aparición inicial será una muestra del proyecto, no su lanzamiento comercial.