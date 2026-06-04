Mientras cerraba la planta CIVAC, Nissan ya tenía un plan B en Aguascalientes y la producción de la pickup Frontier

La elección de Aguascalientes respondió a una combinación de escala, costos y velocidad. Nissan destinó 96 millones de dólares para adaptar la operación y construir nueva capacidad productiva.

“En seis meses se construyeron 120,000 metros cuadrados de planta adicional en Aguascalientes 1”, detalló Centeno en una entrevista a propósito de las 500 Empresas de Expansión.

El proyecto también implicó incorporar 13 nuevos andenes para acelerar el flujo de materiales y ampliar la capacidad logística de la operación.

Una mudanza industrial contra reloj

La velocidad de ejecución se volvió crítica porque la empresa necesitaba sustituir dos nodos productivos por uno solo.

“De que esos herramentales llegaron a puerto a que arrancamos la producción de la pickup en Aguascalientes pasaron seis meses”, afirmó.

Ese plazo implicó ejecutar una transformación industrial que normalmente tardaría años. “Entraban y salían del complejo de Aguascalientes algo así como 15,000 proveedores y en seis meses montamos una línea de producción”, añadió.

En diciembre de 2025, Nissan dio inicio al proyecto para recibir la transferencia del modelo NP300 / Frontier en Aguascalientes. En la foto aparecen funcionarios estatales y directivos de la marca. (Cortesía )

La complejidad técnica ocurrió mientras Nissan enfrentaba el desafío de administrar el impacto interno del cierre de CIVAC.

La planta morelense no era una instalación cualquiera. Era la primera fábrica de Nissan fuera de Japón y durante décadas funcionó como uno de los símbolos de la manufactura automotriz mexicana.

El costo cultural de cerrar una planta histórica

El directivo reconoce que el cierre generó ansiedad dentro de la organización, por lo que la empresa apostó por reforzar mensajes culturales y explicar el cambio como una evolución necesaria.

“Estamos muy agradecidos por todo lo que (esa planta) ha contribuido a México, por todo lo que ha contribuido a Nissan en el mundo. Es una gran herencia, pero tenemos que movernos hacia algo nuevo”, dijo sobre CIVAC.

Mientras empleados y proveedores intentaban dimensionar el impacto de apagar la planta morelense, la empresa ampliaba simultáneamente Aguascalientes con la nueva línea de pickups, una expansión que sumó más de 2,000 empleos adicionales y hoy moviliza diariamente a unas 3,000 personas de proveedores externos en ambos turnos.

Poco a poco, la narrativa corporativa giró hacia la eficiencia.

“Es eficiencia, es agregación de escala, es una oportunidad para tener una base de reducción de costos fijos medios de corto y mediano plazo que nos van a servir para apalancar mejor las operaciones en México”, sostuvo.

Con la incorporación de la producción de pickups, Aguascalientes reforzó su posición como el principal centro manufacturero de Nissan en Latinoamérica, con capacidad superior a 580,000 unidades anuales y una infraestructura automatizada que supera los 790 robots en operación.

“México sigue teniendo una posición de muy alta preponderancia”, afirmó el directivo, quien detalla que México será ahora el centro manufacturero de Frontier para América Latina y concentrará funciones de producción y exportación regional.