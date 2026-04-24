¿Puedo recuperar mi número si no lo registré a tiempo? CRT da una segunda oportunidad

El lunes 20 de abril, la CRT presentó la campaña nacional “Registra tu línea” para promover el registro de líneas celulares, ya que al corte del 19 de abril, solo 30.2 millones de números han sido vinculados, 18.7% de los 161 millones de líneas móviles en operación.

“El registro es para eliminar el anonimato, que todas las líneas estén asociadas a una persona permite protegernos a todas y todos, y facilita la investigación de los delitos asociados al uso de líneas telefónicas”, dijo Norma Solano, presidenta comisionada de la CRT en la presentación.

“Las personas se van a registrar porque tienen la responsabilidad. Es como el registro que se tiene con las placas de automóviles. Confiamos que el registro será exitoso”, agregó.

Entonces, a partir del 1 de julio de 2026, los números que no sean identificadas por un titular no podrán realizar ni admitir llamadas, SMS ni utilizar datos móviles. Será como si no tuvieran servicio, salvo a que solo podrán recibir mensajes de alerta y realizar llamadas a números de emergencia (como el 911) y centros de atención ciudadana.

¿Puedo recuperar mi número que fue suspendido?

Norma Solano afirmó que no se habilitará una prórroga para los usuarios como para la industria, por lo que será necesario vincular el número antes de la fecha límite para no perder el servicio de comunicación.

Sin embargo, aún hay posibilidad de recuperar el número. El sitio oficial de la CRT menciona que las líneas permanecerán 90 días sin servicio, después de ese tiempo, el operador podrá recuperarlo.

Esta postura coincide con una consulta que realizó Expansión, durante el inicio del registro.

Los números requieren necesariamente de hacer su vinculación con el titular dentro del ciclo de vida que tengan. En los números de pospago, el trámite podrá realizarse antes de la fecha del término de contrato, mientras que las líneas prepago tendrán hasta 90 días después de no haber realizado una recarga.

Después de estas fechas, en ambos casos las líneas son suspendidas de manera definitiva, y las personas no podrán recuperarlas.