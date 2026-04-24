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¿Puedo recuperar mi número si no lo registré a tiempo? CRT da una segunda oportunidad

El 9 de enero arrancó el registro oficial de líneas telefónicas móviles, un procedimiento obligatorio para todas las personas que posean un número en México para seguir en comunicación.
vie 24 abril 2026 02:00 PM
¿Puedo recuperar mi línea de celular si lo suspenden por no registrarlo?
El registro de líneas telefónicas inició el 9 de enero, por lo que todo número de celular tendrá que estar a nombre de su usuario para no perder servicio. (Wasan Tita/Getty Images/iStockphoto)

En casi 60 días se acaba el tiempo límite para que todos los números móviles en México estén vinculadas a una identidad personal, según los lineamientos del Registro de Telefonía que organiza la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) . Una vez cumplido este plazo, los números sin registrar perderán la mayoría de sus beneficios.

La fecha clave es el 30 de junio de 2026, y a partir del día siguiente las empresas de telefonía móvil, así como Operadores Móviles Virtuales (OMVs), tendrán que deshabilitar el servicio a las líneas que no sean identificadas por un titular, ¿habrá segunda oportunidad?

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El lunes 20 de abril, la CRT presentó la campaña nacional “Registra tu línea” para promover el registro de líneas celulares, ya que al corte del 19 de abril, solo 30.2 millones de números han sido vinculados, 18.7% de los 161 millones de líneas móviles en operación.

“El registro es para eliminar el anonimato, que todas las líneas estén asociadas a una persona permite protegernos a todas y todos, y facilita la investigación de los delitos asociados al uso de líneas telefónicas”, dijo Norma Solano, presidenta comisionada de la CRT en la presentación.

Las personas se van a registrar porque tienen la responsabilidad. Es como el registro que se tiene con las placas de automóviles. Confiamos que el registro será exitoso”, agregó.

Entonces, a partir del 1 de julio de 2026, los números que no sean identificadas por un titular no podrán realizar ni admitir llamadas, SMS ni utilizar datos móviles. Será como si no tuvieran servicio, salvo a que solo podrán recibir mensajes de alerta y realizar llamadas a números de emergencia (como el 911) y centros de atención ciudadana.

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¿Puedo recuperar mi número que fue suspendido?

Norma Solano afirmó que no se habilitará una prórroga para los usuarios como para la industria, por lo que será necesario vincular el número antes de la fecha límite para no perder el servicio de comunicación.

Sin embargo, aún hay posibilidad de recuperar el número. El sitio oficial de la CRT menciona que las líneas permanecerán 90 días sin servicio, después de ese tiempo, el operador podrá recuperarlo.

Esta postura coincide con una consulta que realizó Expansión, durante el inicio del registro.

Los números requieren necesariamente de hacer su vinculación con el titular dentro del ciclo de vida que tengan. En los números de pospago, el trámite podrá realizarse antes de la fecha del término de contrato, mientras que las líneas prepago tendrán hasta 90 días después de no haber realizado una recarga.

Después de estas fechas, en ambos casos las líneas son suspendidas de manera definitiva, y las personas no podrán recuperarlas.

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Si suspenden mi línea, ¿ya no tengo que pagar?

Omitir la vinculación de la línea móvil no excime la responsabilidad de cumplir con los pagos en el plan pospago. Aunque no puedan utilizar los datos móviles o recibir llamadas, deben cubrir con el costo de la renta mensual solicitada.

Y en el caso del prepago, los beneficios de las recargas solo podrán disfrutarse después de vincular la línea

¿Quienes se “salvan” de hacer la vinculación?

De acuerdo con las reglas establecidas por la CRT, los números telefónicos exceptuados de la aplicación del registro son aquellos “asociados a una SIM que no cuenten con la capacidad técnica de generar llamadas de voz, envío de SMS o llamadas a través de Internet”.

Dadas las características señaladas por el artículo 1 de los lineamientos , se refieren a las Líneas de Solo Datos (Data-only SIM), M2M (Machine to Machine) o Internet de las Cosas (IoT).

¿Para qué se tiene que registrar el número?

La razón por la cual los usuarios tendrán que realizar el registro de sus números telefónicos se debe a una nueva regulación nacional para tener seguridad y transparencia dentro del sector de las telecomunicaciones.

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Uno de los objetivos principales es la reducción de actos ilícitos con el uso de esta tecnología, como los ataques de phishing, una táctica que implica mensajes de apariencia formal para que los usuarios revelen información confidencial por engaños. Se estima que cinco de cada diez mexicanos es víctima de esta vulneración, según la firma de ciberseguridad Kaspersky.

Según el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación ( DOF ) del 9 de diciembre de 2025, también busca vincular a los titulares de las líneas telefónicas, lo que da certeza acerca del uso del servicio.

Con la nueva política, todas las líneas deberán estar registradas a nombre de las personas que las usen, o perderán el servicio. El “Padrón de Telefonía” estará compuesto por los números telefónicos e información personal como una identificación oficial con fotografía y la Clave Única de Registro de Población (CURP).

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Telefonía móvil Telcel AT&T Instituto Federal de Telecomunicaciones Telecomunicaciones

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