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Soriana reporta caída de ventas en primer trimestre de 2026 por menor consumo

La empresa enfrenta un entorno de menor consumo y presión en costos, pero logra sostener márgenes y utilidad a partir de ajustes operativos y disciplina financiera.
vie 24 abril 2026 04:28 PM
Reporte trimestral de Soriana
Soriana inició un plan de renovación de su marca propia en 2022 y, como resultado, en 2024 lanzó 1,000 productos. (Soriana - Facebook)

El primer trimestre del año no fue sencillo para Soriana. En medio de un consumo que muestra señales de desaceleración y donde el tráfico en tiendas pierde fuerza, la compañía reportó ingresos por 40,444 millones de pesos en el primer trimestre de 2026, esto es, una caída de 2.4% frente al mismo periodo del año anterior.

Acorde con su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), las ventas mismas tiendas retrocedieron 3.2%, lo cual deja ver un menor movimiento en el piso de venta, donde el crecimiento depende más de ajustes operativos que de una expansión del consumo.

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Pese a ello, la rentabilidad logró sostenerse por otro frente, y es que la utilidad bruta creció 7.0% para ubicarse en 9,978 millones de pesos, con un margen de 24.7%, esto es, 215 puntos base por encima del año previo.

El avance, según la minorista, se debe a una mejor mezcla comercial y a eficiencias que permiten compensar el menor ritmo de ingresos.

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Por otro lado, el gasto operativo subió 17% y alcanzó 7,616 millones de pesos, presionado principalmente por el costo laboral, en línea con el aumento del salario mínimo.

El incremento redujo el margen de maniobra en el trimestre y obligó a la compañía a absorber parte de esa presión sin trasladarla por completo al consumidor.

En ese equilibrio, el EBITDA o flujo operativo se mantuvo con crecimiento moderado, ya que Soriana reportó 2,871 millones de pesos, con un alza de 1.7% y un margen de 7.1%, lo cual muestra una operación que resiste, pero con menor holgura que en periodos anteriores.

El costo financiero neto bajó 24.6% para ubicarse en 502 millones de pesos, favorecido por mejores condiciones en tasas de deuda y un menor saldo promedio.

Este ajuste ayudó a sostener la utilidad neta, que alcanzó 834 millones de pesos, con un crecimiento de 19.4% y un margen de 2.1% sobre ventas.

La compañía mantiene actividad en frentes paralelos que buscan sostener su posicionamiento. En responsabilidad social, la empresa reportó una inversión de 30.2 millones de pesos a través de su fundación, con impacto en 82 instituciones y más de 80 comunidades en distintas regiones del país.

Asimismo, avanzó en su estrategia ambiental con la expansión de infraestructura para electromovilidad. Durante el trimestre puso en operación 14 nuevas electrolineras, alcanzando 23 estaciones activas en varios estados, con la meta de cerrar el año con 119 puntos de carga.

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