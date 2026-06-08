Antonio Hidalgo, director general de Hisense México: "La tv es el vehículo más grande de emociones"

“El futbol genera pasión, identidad”, comenta. Y dice que su principal compañera a lo largo de su historia ha sido la TV, y lo ejemplifica con la situación del torneo de este año. “Al Azteca le caben 87,000 personas. Más allá de lo que cuestan los boletos, que es una locura, ¿dónde va a ver los partidos el resto de millones de mexicanos? No tengo duda de que la televisión es el vehículo más grande de emociones que existe en nuestro planeta para este tipo de cosas”.

Un alma futbolera

Las oficinas de Hisense México están tapizadas con decoración del Mundial. Algunos empleados exhiben minibalones Trionda, el oficial del Mundial 2026, y la razón es obvia, la empresa de origen chino es patrocinadora oficial del torneo, igual que en Rusia 2018, Qatar 2022 y en la Eurocopa de 2024.

Para Hidalgo, esto es como estar en familia. Desde niño practicó futbol, jugaba como defensa central, y aunque ha estado en grandes partidos, como la final de Qatar 2022 entre Argentina y Francia, para este Mundial prefiere ver los partidos desde casa.

El ritual de asistir al estadio, detalla, lo asocia con el ambiente y agrega que eso también se puede trasladar a casa. “Para el estadio, si consigues boletos, serán dos o tres. Pero si lo ves desde casa, puedes invitar a tus amigos, a tu familia”, afirma. Y agrega que el ritual de la cancha, de alguna manera, se traslada a la experiencia de verlo en el hogar con todos los preparativos que implica.

A nivel de negocio, la relación es clara para el ejecutivo. “El futbol que genera emociones, ese deseo de ganarle al rival”, comenta, es una idea que traslada a la operación de Hisense, pues ya sea desde la cancha o en la industria tecnológica, la esencia es la misma: ser mejor que el otro, vender más, obtener más participación de mercado, señala.

Para esta edición del torneo, la estrategia comercial de la empresa se basará en tres pilares. Uno es tecnológico, pues el patrocinio va más allá de la publicidad y Hisense será la marca de pantallas que usarán los árbitros al momento de revisar jugadas polémicas en el VAR (Video Assistant Referee, en inglés).

Respecto a las ventas de equipos, Hidalgo detalla que gran parte del hilo conductor en su planteamiento de marketing es la emoción y la pasión del deporte trasladadas a las salas de los usuarios y, relacionado con este punto, la tercera estrategia se basará en la idea de mejorar la vida de algunas familias con el pretexto de este evento, pues regalarán renovaciones de hogares con los electrodomésticos de la marca para disfrutar los partidos.

Hisense, luego de 16 años en México, ya es una marca reconocida como opción para actualizar los televisores. Hidalgo acepta que las lecciones del futbol fueron fundamentales, desde saber trabajar en equipo, pasando por tener la estrategia correcta para conjuntar el talento de todos los miembros, hasta saber cuándo y cómo implementarla para alcanzar las metas, porque “cada instante debe ser una competencia por ganar”.

