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Antonio Hidalgo, director general de Hisense México: "La tv es el vehículo más grande de emociones"

Para la empresa, patrocinadora oficial de la FIFA y que participa en una industria clave para que las personas vivan el Mundial en casa, el entrenamiento comienza meses antes del inicio del torneo.
lun 08 junio 2026 06:47 PM
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Antonio Hidalgo, director general de Hisense México
Antonio Hidalgo sostiene que, a medida que se acerca el inicio de la Copa, las ventas de sus categorías crecen.
 (Fotos: Anylú Hinojosa-Peña)

El 22 de junio de 1986 fue un día especial para Antonio Hidalgo. Aunque estaba de vacaciones en Acapulco, salió de la alberca durante 90 minutos para ver los cuartos de final del Mundial México 1986, un juego entre Argentina e Inglaterra. “Me acuerdo perfecto de la emoción por los goles”, comenta el director general de Hisense México, y hace hincapié en el medio que le permitió ser testigo de ese encuentro. “Fue a través de un televisor”.

En el estadio Azteca, el ejecutivo vio tanto el partido inaugural entre Italia y Bulgaria como el México vs Bulgaria, en el que Manuel Negrete anotó el que es considerado el gol más bonito de la historia de las Copas del Mundo. Por lo tanto, es consciente de que la pasión por el futbol se vive tanto en las gradas como en casa, debido al rol tan poderoso que tiene la televisión para este deporte.

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“El futbol genera pasión, identidad”, comenta. Y dice que su principal compañera a lo largo de su historia ha sido la TV, y lo ejemplifica con la situación del torneo de este año. “Al Azteca le caben 87,000 personas. Más allá de lo que cuestan los boletos, que es una locura, ¿dónde va a ver los partidos el resto de millones de mexicanos? No tengo duda de que la televisión es el vehículo más grande de emociones que existe en nuestro planeta para este tipo de cosas”.

Un alma futbolera

Las oficinas de Hisense México están tapizadas con decoración del Mundial. Algunos empleados exhiben minibalones Trionda, el oficial del Mundial 2026, y la razón es obvia, la empresa de origen chino es patrocinadora oficial del torneo, igual que en Rusia 2018, Qatar 2022 y en la Eurocopa de 2024.

Para Hidalgo, esto es como estar en familia. Desde niño practicó futbol, jugaba como defensa central, y aunque ha estado en grandes partidos, como la final de Qatar 2022 entre Argentina y Francia, para este Mundial prefiere ver los partidos desde casa.

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El ritual de asistir al estadio, detalla, lo asocia con el ambiente y agrega que eso también se puede trasladar a casa. “Para el estadio, si consigues boletos, serán dos o tres. Pero si lo ves desde casa, puedes invitar a tus amigos, a tu familia”, afirma. Y agrega que el ritual de la cancha, de alguna manera, se traslada a la experiencia de verlo en el hogar con todos los preparativos que implica.

A nivel de negocio, la relación es clara para el ejecutivo. “El futbol que genera emociones, ese deseo de ganarle al rival”, comenta, es una idea que traslada a la operación de Hisense, pues ya sea desde la cancha o en la industria tecnológica, la esencia es la misma: ser mejor que el otro, vender más, obtener más participación de mercado, señala.

Para esta edición del torneo, la estrategia comercial de la empresa se basará en tres pilares. Uno es tecnológico, pues el patrocinio va más allá de la publicidad y Hisense será la marca de pantallas que usarán los árbitros al momento de revisar jugadas polémicas en el VAR (Video Assistant Referee, en inglés).

Respecto a las ventas de equipos, Hidalgo detalla que gran parte del hilo conductor en su planteamiento de marketing es la emoción y la pasión del deporte trasladadas a las salas de los usuarios y, relacionado con este punto, la tercera estrategia se basará en la idea de mejorar la vida de algunas familias con el pretexto de este evento, pues regalarán renovaciones de hogares con los electrodomésticos de la marca para disfrutar los partidos.

Hisense, luego de 16 años en México, ya es una marca reconocida como opción para actualizar los televisores. Hidalgo acepta que las lecciones del futbol fueron fundamentales, desde saber trabajar en equipo, pasando por tener la estrategia correcta para conjuntar el talento de todos los miembros, hasta saber cuándo y cómo implementarla para alcanzar las metas, porque “cada instante debe ser una competencia por ganar”.

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Para esta edición del Mundial, el ejecutivo se dice motivado por el hecho de que la gente no tendrá que salir de su país para ver a su selección y, por lo tanto, puede aprovechar ese dinero en un producto más duradero, como un televisor o un refrigerador, los cuales estarán asociados a momentos especiales en familia.

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Con todo, el arranque del año las categorías en las que participa la empresa no vieron un crecimiento significativo. "Me preocupa que elementos macroeconómicos estén impactando al consumo”, señalaba en entrevista con la revista Expansión, publicada en mayo .

A pesar de ello, puntualiza que la preparación de Hisense ante el Mundial no depende solo de estos últimos meses. “Llevamos un año preparándonos en todos los aspectos. Desde qué producto queremos traer para que la gente viva mejor el Mundial, a qué costos, con quién hacemos promoción o cuánto volumen se necesita en cada tienda”, especifica.

También espera que dicha planeación no termine cuando el árbitro dé el silbatazo final, el próximo 19 de julio, pues ese momento marca el potencial inicio de un nuevo patrocinio con la FIFA. “Todavía no lo podemos asegurar (el patrocinio). Pero volveremos a prepararnos para el siguiente. Lo menciono porque este es nuestro tercer Mundial, llevamos tres Eurocopas y un Mundial de Clubes”, concluye. “Seguramente, seguiremos atados al futbol”.

La quiniela de Antonio hidalgo

Quién ganará el Mundial: Brasil.

A qué fase llegará México: "Me gustaría que México [ganara], pero es una utopía".

Qué jugador será el más valioso: Lamine Yamal.

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Hisense Copa Mundial

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