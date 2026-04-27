En 2025, los mexicanos de 35 a 44 años constituyeron el 24.6% de la audiencia, mientras que el grupo de 25 a 34 años representó el 24.3%, según datos de la firma de medición de audiencias en medios electrónicos INRA.

De estas audiencias, 4.4 millones de personas sintonizan la radio cada hora. En el día a día, la escuchan en promedio dos horas con nueve minutos, principalmente hombres.

La radio se adapta al entorno digital

La atracción de las generaciones millennial y Z no es fortuita, sino resultado de los ajustes que la radio ha emprendido en los últimos cinco años. En ese periodo, el medio ha trasladado parte de su oferta al entorno digital con formatos como los podcasts y su presencia en plataformas de música, con el objetivo de complementar sus transmisiones tradicionales y abrirse a nuevas audiencias, especialmente entre los más jóvenes.

Radio Centro, por ejemplo, es una de las radiodifusoras que desde 2022 apostó por los formatos digitales con una nueva división de producción de podcast, con la que busca cubrir una amplia barra de contenidos: noticias, deportes, cultura, tecnología y miscelánea.

Con esta estrategia, la compañía planea consolidar su posición entre las audiencias y aliviar sus finanzas, un rubro del que adolece desde hace más de cinco años y que la ha llevado a desprenderse de estaciones de radio e incluso de su canal de televisión.

Grupo ACIR lanzó su plataforma iHeartRadio, que integra en un solo entorno estaciones de radio en vivo, contenidos a la carta y experiencias de escucha personalizadas. A través de esta herramienta, el grupo de radiodifusión busca ampliar el alcance de sus emisoras más allá del espectro tradicional, acercándolas a audiencias que consumen contenido desde teléfonos móviles, computadoras y dispositivos conectados.

El estudio “Transformación de la tecnología radiofónica en la era digital” detalló que la estrategia de las radiodifusoras responde a la necesidad de una transformación radical centrada en la audiencia multiplataforma, la creación de comunidades digitales y la personalización del contenido.

“Aunque la radio tradicional mantiene su credibilidad, la captación de nuevos oyentes, especialmente jóvenes, depende de su adaptación tecnológica y el auge del podcasting”, aseguró el reporte.

Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi), explicó anteriormente a este medio que, si bien la radio busca diversificar su oferta de contenido para ampliar y mantener sus audiencias, su problema radica en que intenta comercializar productos en un entorno donde la tendencia es consumirlos de forma gratuita.

“No han sabido monetizar su transformación digital, es decir, obtener ventajas de productos sonoros digitales más allá de sus frecuencias, y esto se debe a que se mantiene como una industria muy tradicional”, advirtió el especialista.

